Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

As energias do dia pedirão ajustes importantes na forma como cada nativo lida com emoções, escolhas e responsabilidades (Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta segunda-feira, os movimentos astrológicos tendem a provocar ajustes importantes na forma como cada nativo lida com emoções, escolhas e responsabilidades. O céu do dia convida a reflexões profundas, revisões de expectativas e mudanças necessárias para seguir com mais equilíbrio. Confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja o que os astros reservam para você!

Áries

Ilustração do signo de Áries em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Áries poderão enfrentar decisões importantes sobre finanças e relações íntimas (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, suas emoções tenderão a se intensificar, trazendo à tona sentimentos que pedem atenção e cuidado. Decisões importantes sobre finanças e relações íntimas poderão surgir, exigindo coragem para romper padrões antigos e fortalecer laços de confiança. Aproveite a energia do dia para se reconectar com sua intuição, acessar seus recursos internos e transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal.

Touro

Ilustração do signo de Touro em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Touro poderão vivenciar conversas sinceras que revelarão verdades transformadoras (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Haverá a oportunidade de aprofundar conexões importantes, especialmente no setor afetivo e no trabalho. Inclusive, conversas sinceras poderão revelar verdades transformadoras, trazendo mais confiança e equilíbrio. Ouça com atenção e ajuste os acordos, permitindo que os laços se fortaleçam com maturidade.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Gêmeos terão o dia ideal para organizar tarefas e hábitos (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Como a sua atenção estará voltada para o trabalho e a rotina, o dia se tornará ideal para organizar tarefas e hábitos. Ao mesmo tempo, questões de saúde pedirão atenção, incentivando mudanças que tragam equilíbrio físico e mental. Será importante transformar pequenas áreas da vida em fontes de crescimento e satisfação.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Câncer poderão vivenciar momentos de diversão e expressão autêntica que trarão surpresas agradáveis (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Uma energia criativa se fará presente, favorecendo passatempos, romances ou projetos pessoais. Nesse cenário, momentos de diversão e expressão autêntica poderão trazer surpresas agradáveis e fortalecer os vínculos afetivos. Permita-se arriscar de maneira consciente, explorando a sua imaginação.

Leão

Ilustração do signo de Leão em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Leão sentirão uma vontade profunda de cuidar do lar e fortalecer os laços que realmente importam (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma vontade profunda de cuidar do lar e fortalecer os laços que realmente importam. Emoções intensas poderão surgir, trazendo memórias que pedem acolhimento e compreensão. Aproveite essa energia para transformar seu espaço em um refúgio seguro e harmonioso, e para nutrir a estabilidade interior por meio do cuidado consigo e com aqueles que ama.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Virgem terão um bom dia para estudar ou trocar ideias (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Você estará mais atento(a) à sua forma de se comunicar. Nesse contexto, conversas profundas poderão revelar informações importantes, despertando sua curiosidade e senso crítico. Será um bom dia para estudar ou trocar ideias, aproveitando a intensidade emocional para transformar aprendizados e fortalecer vínculos.

Libra

Ilustração do signo de Libra em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Libra terão um bom dia para revisar as finanças e prioridades (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Devido à sua conexão intensa com os recursos materiais e valores pessoais, será um bom dia para revisar as finanças e prioridades. A busca por segurança nesses setores poderá levar a decisões importantes sobre investimentos. Ao longo do dia, reflita sobre o que realmente importa e ajuste seus hábitos de forma consciente.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Escorpião terão emoções profundas que trarão clareza sobre os desejos íntimos (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você se sentirá autoconfiante. Inclusive, emoções profundas trarão clareza sobre os desejos íntimos, motivando transformações pessoais. Aproveite as energias do dia para investir no autoconhecimento e em iniciativas que reforcem a sua identidade. Também permita que a força interior guie as suas decisões.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Sagitário deverão liberar o que já não serve, buscando renovação (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Emoções intensas e inesperadas poderão aflorar medos ou desejos ocultos. Nesse cenário, os momentos de introspecção se tornarão fundamentais para entender quais padrões precisam ser transformados. Permita-se liberar o que já não serve, buscando renovação diante de surpresas que o(a) tirem da zona de conforto.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Capricórnio poderão enfrentar mudanças nos grupos que desafiarão as expectativas e pedirão flexibilidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Você poderá se deparar com impulsos inesperados em relação a amizades e projetos coletivos, gerando uma certa tensão. Além disso, mudanças nos grupos possivelmente desafiarão as suas expectativas e pedirão flexibilidade. O ideal será que avalie em quem confiar e como equilibrar os objetivos pessoais com as necessidades da sua rede de apoio.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Aquário sentirão uma pressão intensa em relação à carreira que exigirá foco e determinação (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Você sentirá uma pressão intensa em relação à carreira, o que exigirá foco e determinação. Ademais, desafios inesperados poderão surgir nesse setor. Todavia, se mantiver a calma, verá que eles trarão oportunidades de crescimento. Ao longo do dia, será importante enfrentar as responsabilidades com coragem e ajustar as metas profissionais.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
Os nativos de Peixes sentirão maior intensidade emocional ao lidar com crenças, estudos e viagens (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Haverá maior intensidade emocional ao lidar com crenças, estudos e viagens, o que despertará questionamentos profundos. Além disso, situações inesperadas poderão desafiar a sua visão de mundo. Diante desses cenários, o ideal será exercer flexibilidade e abertura para aprender com experiências transformadoras e ajustar as expectativas.

Thaís Mariano

    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 12/01/2026 01:09
