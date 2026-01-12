Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 12 a 18 de janeiro de 2026

O baralho cigano revela um período de ajustes emocionais, em que o universo testará a coerência entre discurso e atitude (Imagem: bokunya_love | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana aprofundará os movimentos iniciados no começo do ano. O Baralho Cigano revela um período de ajustes emocionais, em que o universo testará a coerência entre discurso e atitude. Será um momento de amadurecimento, no qual escolhas conscientes fortalecerão o caminho e decisões impulsivas cobrarão seu preço. O Mestre Ravi Vidya explica que esta será uma semana de alinhamento entre razão e coração.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A carta “O Chicote” pede autocontrole e revisão de comportamentos. Tensões poderão surgir, mas servirão para ajustar posturas. No amor, será importante evitar reações impulsivas. No trabalho, a disciplina será essencial para manter o ritmo.

Touro

A carta “O Urso” traz força, proteção e poder pessoal. Você se sentirá mais confiante para impor limites e defender seus interesses. No amor, será preciso cuidado com a possessividade. No trabalho, a liderança se fortalecerá.

Gêmeos

A carta “A Carta” indica mensagens, documentos e decisões importantes. A semana favorecerá acordos e esclarecimentos. No amor, conversas sinceras definirão rumos. No trabalho, será necessário atenção aos detalhes burocráticos.

Câncer

A carta “A Cegonha” anuncia mudanças positivas e renovação emocional. Algo se transformará de maneira natural. No amor, uma nova fase começará. No trabalho, novidades trarão entusiasmo.

Leão

A carta “O Coração” reforça emoções verdadeiras. Você agirá guiado pelo que sente, e isso trará resultados positivos. No amor, os vínculos se aprofundarão. No trabalho, projetos que envolvem paixão ganharão destaque.

Virgem

A carta “A Montanha” indica desafios que exigirão paciência. Nem tudo se resolverá no tempo desejado, mas a persistência será recompensada. No amor, será importante evitar cobranças excessivas. No trabalho, a constância será a chave.

Libra

A carta “A Chave” traz soluções e desbloqueios. Questões travadas encontrarão resposta. No amor, o entendimento mútuo se fortalecerá. No trabalho, portas se abrirão de forma concreta.

Escorpião

A carta “A Serpente” alerta para jogos emocionais ou intrigas. Será fundamental usar a inteligência emocional para não se envolver em conflitos desnecessários. No amor, a transparência será essencial.

Sagitário

A carta “Os Lírios” traz paz, maturidade e serenidade. A semana favorecerá o equilíbrio emocional e as reconciliações. No amor, haverá um clima de harmonia. No trabalho, o ritmo ficará mais tranquilo.

Capricórnio

A carta “O Livro” indica aprendizados e revelações. Informações importantes virão à tona. No amor, conversas profundas fortalecerão a relação. No trabalho, o estudo e o planejamento serão favorecidos.

Aquário

A carta “O Trevo” traz pequenas oportunidades que exigirão atenção rápida. A sorte agirá de forma sutil. No amor, encontros leves e inesperados poderão surgir. No trabalho, soluções simples trarão bons resultados.

Peixes

A carta “Os Peixes” amplia prosperidade e sensibilidade. A semana favorecerá ganhos e expansão emocional. No amor, haverá entrega e conexão profunda.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.