BBB 26 começa hoje: confira as principais novidades do reality 

O Big Brother Brasil 26 estreia hoje, 12 de janeiro, dando início a mais uma temporada marcada por intensidade, conflitos e muita repercussão nacional. O programa será exibido diariamente na TV Globo, após a novela “Três Graças”, de segunda a sábado, e aos domingos na sequência do “Fantástico”.

Esta edição propõe uma participação mais ativa do público, que passa a ter influência direta no rumo da competição. Ao longo dos próximos meses, o reality show vai revelar alianças, decisões e momentos decisivos vividos na casa mais vigiada do país.

A seguir, confira as principais novidades do BBB 26!

1. Casa de vidro

Nesta edição, a interação com o público ganha novos formatos e passa a interferir de forma mais ativa nas decisões do programa. Pela primeira vez, todos os integrantes do grupo Pipoca foram escolhidos pelos espectadores. 20 candidatos ocuparam cinco “Casas de Vidro” em shoppings em Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), São Caetano do Sul (SP) e Porto Alegre (RS). Cada casa reuniu dois homens e duas mulheres, aproximando o reality show de diferentes realidades regionais.

Foram escolhidos pelo público para entrar no BBB 26:

Norte: Marciele e Brigido;

Marciele e Brigido; Nordeste: Maxiane e Marcelo;

Maxiane e Marcelo; Centro-oeste: Jordana e Paulo Augusto;

Jordana e Paulo Augusto; Sudeste: Milena e Marcel;

Milena e Marcel; Sul: Samira e Pedro.

2. BBB 26 no Cartola

O programa ganha uma nova camada de interação com a chegada do Cartola BBB, um fantasy game criado a partir da dinâmica do reality. Disponível no aplicativo do Cartola e no site do gshow, o jogo permite que o público escale, a cada semana, um time formado pelos próprios participantes. A pontuação é baseada em acontecimentos reais da casa, como vencer a liderança, conquistar o anjo ou receber imunidade.

3. Pipocas, Camarotes e Veteranos no BBB 26

Nesta edição, o BBB chega com uma mistura inédita de perfis dentro da casa. Além dos já conhecidos grupos Pipoca e Camarote, o jogo ganha a presença dos Veteranos, ex-participantes que retornam com experiência e bagagem de outras temporadas.

Essa combinação muda completamente a dinâmica do confinamento, já que coloca lado a lado quem nunca viveu o reality show, quem já é figura pública e quem conhece bem as estratégias do jogo. O resultado é uma convivência mais imprevisível e cheia de possibilidades.

O Big Fone ganha uma nova dinâmica no BBB 26, com três aparelhos espalhados pela casa (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Dinâmicas e regras do BBB 26

Diferentemente da edição anterior, o BBB 26 passa a ser individual desde o começo, exigindo posicionamento e estratégia dos brothers logo nos primeiros dias. O Big Fone ganha uma nova dinâmica, com três aparelhos espalhados pela casa. O público é quem decide qual deles vai tocar e receber a mensagem, aumentando a expectativa e o clima de suspense entre os participantes. Além disso, provas e punições foram ajustadas para causar impactos mais imediatos no jogo.

5. Substituição de participantes

Ao longo do reality, o público terá a chance de mudar os rumos do jogo ao trocar participantes da casa. Pessoas selecionadas ficam em um ambiente separado, criado para avaliar quem tem preparo para entrar na disputa. Nesse espaço, os candidatos precisam se destacar, mostrar personalidade e visão de jogo. A dinâmica mantém o programa em constante renovação. Dessa forma, o público passa a ter influência direta nas mudanças do confinamento.

6. Decoração da Casa

A casa do BBB deste ano aposta em um conceito inspirado em sonhos e fantasias, reunindo elementos que remetem a sucesso, relações afetivas, aventuras e paisagens fora do comum. O cenário foi desenvolvido para impactar a rotina dos participantes e influenciar suas interações. A distribuição dos ambientes estimula a convivência frequente e o surgimento de tensões naturais. Os espaços favorecem aproximações estratégicas e embates diretos. Assim, a casa assume um papel ativo na construção do jogo.

7. Homenagem ao esporte

A academia desta edição foi planejada para transmitir a ideia de superação e conquista, com referências ao universo esportivo e ao espírito competitivo. O ambiente reúne símbolos ligados a grandes atletas, criando um espaço que remete a uma galeria de conquistas. Entre os elementos, estão peças originais do esporte, como vestimentas assinadas por Pelé, pela ginasta Rebeca Andrade e a judoca Beatriz Souza, além de objetos de jogo e itens históricos. O local também conta com equipamentos completos para treino e um painel tático do confinamento.