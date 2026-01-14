InícioRevista do Correio
8 nomes para cachorros inspirados em novelas famosas

Alguns personagens que marcaram o público podem combinar com a personalidade do seu pet

As novelas são uma fonte criativa de inspiração para nomes de cachorros (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As novelas são uma fonte criativa de inspiração para nomes de cachorros (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Escolher o nome do cachorro é muito mais que um detalhe: é uma decisão que cria vínculo e reflete a personalidade do pet, facilitando a comunicação, o adestramento e a rotina com o tutor. Para os noveleiros de plantão, a televisão pode ser uma fonte criativa de inspiração. Afinal, vilões e mocinhos marcantes não faltam na dramaturgia brasileira.

A seguir, veja sugestões de nomes para cachorros inspirados em novelas famosas e encontre a opção que mais combina com o seu companheiro! 

1. Carminha 

A vilã marcante de “Avenida Brasil” é esperta e cheia de atitude. O seu nome combina com cadelas que sempre encontram um jeito criativo de conseguir o que querem, como boas estrategistas. 

2. Tufão 

Mais um nome vindo na novela “Avenida Brasil”. O personagem Tufão é forte e cheio de energia, mas também bondoso. Por isso, combina com cachorros leais e brincalhões.  

3. Nazaré 

O nome da vilã de “Senhora do Destino” é ideal para cadelas expressivas e que gostam de ser o centro das atenções. Afinal, Nazaré é uma personagem que remete à ousadia.  

4. Roque 

O protagonista da novela “Roque Santeiro” é leal e protetor. Com isso, o nome combina com animais companheiros e gentis, que estão sempre prontos para ajudar o tutor. 

Cachorro com pelagem branca e bege, correndo em um parque com um graveto na boca
“Juma” é o nome perfeito para cachorras independentes, instintivas e que amam a natureza (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock)

5. Juma 

O nome da protagonista de “Pantanal” é perfeito para cachorras independentes, instintivas e que amam a natureza, assim como a própria personagem Juma.  

6. Félix 

O nome do vilão cômico e debochado de “Amor à Vida” combina com cachorros inteligentes e cheios de personalidade. Assim como muitos cães, Félix pode parecer provocador no início, mas demonstra lealdade, sensibilidade e forte apego à família com o tempo. 

7. Bebel 

O nome de uma das personagens mais marcantes da novela “Paraíso Tropical” é ideal para cachorras charmosas e que gostam de mimos, atenção e conforto.  

8. Comendador 

O personagem Comendador, da novela “Império”, tem uma presença forte e um instinto protetor. Assim, o nome combina com cães que gostam de comandar o território, são fiéis à família e estão sempre atentos ao que acontece ao redor. 

