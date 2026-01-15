InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Os astros estimularão mudanças internas e externas para os nativos (Imagem: Budnichenko Oksana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta quinta-feira, o céu estimulará mudanças internas e externas, influenciando cada nativo de modo particular. Enquanto alguns terão mais energia para ampliar horizontes e testar novas ideias, outros sentirão a necessidade de reorganizar prioridades, cuidar das emoções ou ajustar expectativas. Esses movimentos poderão gerar oportunidades de crescimento pessoal, mas também desafios que exigirão equilíbrio e disciplina. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Ilustração do signo de áries, dentro de uma mancha rosa, sobre um fundo preto
A autoconfiança do ariano estará elevada (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expandir os horizontes e buscar conhecimentos que tragam mais sentido à vida. Essa influência tenderá a favorecer movimentos que ampliem a sua visão de mundo. Para melhorar, a autoconfiança estará elevada, permitindo decisões corajosas. Apenas tome cuidado com os exageros.

Touro

Ilustração do signo de touro, dentro de uma mancha amarela, sobre um fundo preto
Será um dia importante para o taurino superar crises antigas (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Haverá a oportunidade de realizar uma transformação emocional e organizar as finanças compartilhadas com maior clareza. Será um dia importante para superar crises antigas por meio do desapego e de uma compreensão mais ampla sobre os próprios desejos. No processo, confie na sua intuição para lidar com o setor financeiro e com as emoções.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos, dentro de uma mancha roxa, sobre um fundo preto
O dia favorecerá o diálogo aberto e a troca de experiências do geminiano (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você buscará liberdade e novos significados nas relações pessoais e profissionais. O dia favorecerá o diálogo aberto e a troca de experiências, permitindo enxergar as necessidades do outro com mais otimismo. No processo, procure equilibrar a sua individualidade com a vida a dois.

Câncer

Ilustração do signo de câncer, dentro de uma mancha azul, sobre um fundo preto
O dia será propício para o canceriano implementar hábitos que tragam movimento ao cotidiano (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Haverá bastante disposição para organizar a rotina de trabalho e cuidar da saúde com otimismo e liberdade. A quinta-feira será propícia para implementar hábitos que tragam movimento ao cotidiano e uma visão mais ampla das tarefas. Apenas busque equilibrar bem-estar físico com produtividade.

Leão

Ilustração do signo de leão, dentro de uma mancha laranja, sobre um fundo preto
O leonino deverá aproveitar o dia para fortalecer a autoconfiança (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você desejará expressar a sua criatividade e buscar prazer em atividades que tragam alegria. Aproveite o dia para fortalecer a autoconfiança, dedicar-se a projetos individuais ou passar momentos divertidos com quem ama. Além disso, permita que a espontaneidade guie suas decisões e fortaleça o brilho pessoal.

Virgem

Ilustração do signo de virgem, dentro de uma mancha rosa, sobre um fundo preto
Será um bom dia para o virginiano organizar o lar com um olhar mais expansivo (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, você sentirá a necessidade de trazer mais movimento e renovação para o ambiente doméstico e para as relações familiares. Será um bom dia para organizar o lar com um olhar mais expansivo, resolvendo questões do passado com otimismo e liberdade. Ao mesmo tempo, procure criar um espaço de acolhimento que estimule o crescimento emocional.

Libra

Ilustração do signo de libra, dentro de uma mancha verde, sobre um fundo preto
O libriano deverá priorizar o silêncio para organizar melhor as ideias (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Mantenha a calma diante de cobranças ou atrasos que surgirem na rotina, na comunicação ou nos estudos. Também deverá evitar agir com impulsividade ao expressar o que sente. Pelo contrário, prefira o silêncio para organizar melhor as ideias e responsabilidades. Por fim, tenha paciência com os imprevistos no ambiente doméstico.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião, dentro de uma mancha amarela, sobre um fundo preto
O dia pedirá que o escorpiano organize as finanças com cautela (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A quinta-feira pedirá que organize as finanças com cautela, evitando gastos impulsivos ou decisões precipitadas. Ademais, procure ter paciência diante de possíveis atrasos nos ganhos e use o momento para revisar seus valores e priorizar o essencial. Lembre-se: a segurança financeira virá por meio da responsabilidade e da disciplina.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário, dentro de uma mancha roxa, sobre um fundo preto
O sagitariano buscará mais equilíbrio entre as vontades pessoais e as responsabilidades coletivas (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você buscará o equilíbrio entre as vontades pessoais e as responsabilidades coletivas. No processo, mantenha os pés no chão e evite que expectativas irreais ou confusões emocionais comprometam a clareza e o bem-estar físico. Também será importante encarar a realidade com disciplina a fim de superar inseguranças e fortalecer a autoconfiança.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio, dentro de uma mancha amarela, sobre um fundo preto
O capricorniano deverá dedicar mais atenção a atividades práticas que lhe tragam segurança (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Será importante agir com cautela ao lidar com a sua imagem e desejos pessoais. Para isso, estabeleça limites claros para não se sobrecarregar com responsabilidades alheias ou se perder em expectativas exageradas. Ademais, procure se dedicar a atividades práticas que tragam segurança.

Aquário

Ilustração do signo de aquário, dentro de uma mancha azul, sobre um fundo preto
A troca de experiências trará ao aquariano novas perspectivas para os planos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você sentirá vontade de fortalecer os laços sociais e colaborar com projetos coletivos alinhados aos seus ideais. Ao longo do dia, cultive o espírito de equipe, pois a troca de experiências trará novas perspectivas para os planos. Além disso, o apoio de amigos poderá trazer a motivação necessária para agir.

Peixes

Ilustração do signo de peixes, dentro de uma mancha azul, sobre um fundo preto
O pisciano deverá canalizar e usar a energia para os objetivos profissionais concretos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com a carreira. Inclusive, será um bom dia para assumir responsabilidades e demonstrar competência perante figuras de autoridade. Para aproveitar as oportunidades desta quinta-feira, canalize e use a sua energia para os objetivos profissionais concretos e mantenha clareza sobre as suas ambições.

