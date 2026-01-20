Vitamina B12 no prato: 4 receitas saudáveis para o jantar

A vitamina B12 é essencial para a formação das células sanguíneas, o funcionamento do sistema nervoso e a produção de energia. Presente principalmente em alimentos de origem animal, ela pode fazer parte de refeições noturnas leves, equilibradas e fáceis de preparar. A seguir, confira 4 receitas saudáveis para o jantar que ajudam a incluir vitamina B12 no cardápio do dia a dia, sem abrir mão do sabor.

Salmão grelhado com espinafre

Ingredientes

2 filés de salmão com cerca de 150 g cada

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 fatia de limão-siciliano para finalizar

Pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com suco de limão-siciliano, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por cinco minutos para absorver os sabores. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione metade do azeite. Coloque os filés com a pele voltada para baixo e grelhe por cerca de quatro minutos, sem mexer, até dourar. Vire com cuidado e grelhe por mais três a quatro minutos, mantendo o fogo médio, até que o salmão esteja cozido e macio no centro. Retire da frigideira e reserve aquecido.

Depois, na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e acrescente o espinafre. Refogue em fogo médio por cerca de dois minutos, mexendo suavemente, até as folhas murcharem. Tempere com sal. Sirva o salmão sobre o espinafre refogado e finalize com a fatia de limão por cima.

Sardinha assada com tomate, cebola e ervas

Ingredientes

800 g de sardinha fresca limpa

fresca limpa 2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 tomates maduros cortados em rodelas médias

1 cebola cortada em rodelas finas

3 dentes de alho fatiados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de tomilho fresco ou seco

1 colher de sopa de orégano

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a sardinha com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e páprica, espalhando bem por toda a superfície. Reserve por dez minutos. Unte uma assadeira média com metade do azeite. Faça uma camada com metade das rodelas de cebola, do tomate e do alho. Distribua a sardinha sobre essa base, sem sobrepor. Cubra com o restante da cebola, do tomate e do alho.

Regue com o azeite restante e polvilhe o tomilho e o orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, até que a sardinha esteja assada, macia e levemente dourada. Retire do forno e finalize com a salsinha e a cebolinha picadas.

Omelete de cogumelo com ervas (Imagem: irina2511 | Shutterstock)

Omelete de cogumelo com ervas

Ingredientes

3 ovos

80 g de cogumelo paris fatiado

paris fatiado 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de salsinha picada

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue por cerca de dois minutos, mexendo, até ficar translúcida. Junte o cogumelo e cozinhe por aproximadamente quatro a cinco minutos, até que solte a água e fique levemente dourado. Reserve na própria frigideira.

Em um recipiente, quebre os ovos e bata levemente com um garfo até misturar claras e gemas. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje os ovos batidos sobre o cogumelo na frigideira, espalhando de forma uniforme.

Cozinhe em fogo baixo por cerca de três minutos, até que a base esteja firme. Salpique a cebolinha e a salsinha por cima, dobre a omelete ao meio com auxílio de uma espátula e deixe cozinhar por mais um a dois minutos. Retire do fogo e sirva imediatamente.

Carne grelhada com purê de abóbora

Ingredientes

Purê de abóbora

500 g de abóbora -cabotiá descascada e cortada em cubos médios

-cabotiá descascada e cortada em cubos médios 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho amassado

60 ml de leite quente

Noz-moscada ralada e sal a gosto

Água para cozinhar

Carne

400 g de patinho em bifes médios

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Purê de abóbora

Coloque a abóbora-cabotiá em uma panela média, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, até que os cubos estejam bem macios ao espetar com um garfo. Escorra toda a água e retorne a abóbora-cabotiá à panela ainda quente. Acrescente o azeite e o alho amassado. Amasse bem com um garfo ou amassador até obter um purê liso. Adicione o leite quente aos poucos, mexendo, até atingir a textura desejada. Ajuste o sal, finalize com noz-moscada e mantenha aquecido em fogo baixo, mexendo ocasionalmente.

Carne

Em um recipiente, tempere a carne com alho, sal e pimenta-do-reino, espalhando bem dos dois lados. Aqueça uma frigideira grossa ou grelha em fogo médio-alto por cerca de dois minutos. Regue com o azeite e coloque os bifes, sem sobrepor. Grelhe por aproximadamente três minutos de cada lado para carne ao ponto, ajustando o tempo conforme a espessura e o ponto desejado. Retire do fogo e deixe a carne descansar por dois minutos antes de servir.

Disponha o purê de abóbora no prato e acomode os bifes grelhados por cima ou ao lado. Sirva imediatamente.