Carta do dia: aprenda a usar o tarot como prática de mindfulness

Muitas pessoas começam o dia checando redes sociais ou lendo notícias. Porém, existe uma alternativa que pode trazer mais calma e foco para as próximas horas: tirar uma carta do tarot pela manhã. Essa prática simples consiste em escolher uma lâmina do baralho e refletir sobre seu significado ao longo do dia, criando momentos de pausa consciente. Diferente de prever o futuro, o objetivo aqui é observar pensamentos, emoções e situações com mais atenção.

De acordo com Juliana Viveiros, oraculista do Astrolink, cada vez mais, essa prática tem sido incorporada a rotinas de autocuidado, bem-estar emocional e desenvolvimento pessoal, justamente por ser acessível, rápida e reflexiva. Combinar tarot com mindfulness significa usar as cartas como ponto de partida para estar presente no agora, sem julgamentos ou ansiedade sobre o amanhã. Veja a seguir como transformar essa atividade em hábito diário!

O que é mindfulness, em termos simples

Mindfulness é a prática de estar plenamente presente no agora. “Ela envolve observar pensamentos, emoções e sensações sem julgamento, com curiosidade e gentileza. Não se trata de ‘esvaziar a mente’, mas de perceber o que acontece interna e externamente com mais atenção, explica Juliana Viveiros. Nesse sentido, o mindfulness pode ser praticado de diversas formas e o uso de imagens e símbolos é uma delas.

O que significa a “carta do dia”

A carta do dia consiste em escolher (ou sortear) uma única carta de tarot para servir como tema ou intenção do dia. O objetivo não é antecipar acontecimentos, mas observar como o simbolismo da carta se manifesta ao longo da rotina. Ela funciona como um lembrete consciente, um ponto de retorno à presença sempre que a mente se dispersa ou o estresse aumenta.

Como a carta do dia se conecta ao mindfulness

Ao longo do dia, a carta atua como uma âncora de atenção. A pessoa pode lembrar da imagem, do arquétipo ou da mensagem simbólica sempre que precisar fazer uma pausa consciente.

Essa lógica é semelhante a práticas já conhecidas do mindfulness, como palavras-chave do dia, frases-intenção ou objetos de foco. O tarot entra como um estímulo visual simbólico que facilita a reflexão e a autoconsciência.

Em vez de buscar previsões, a carta acompanha o dia como âncora para observar pensamentos, emoções e escolhas no momento atual (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock)

Como funciona a prática da carta do dia

Antes de iniciar o dia, basta criar um breve momento de pausa. Respirar fundo, reduzir estímulos externos e escolher a carta de forma intuitiva ou aleatória, sem necessidade de conhecimento técnico.

Em seguida, a observação consciente da imagem, das cores e das sensações que surgem abre espaço para perguntas simples, como: “o que essa carta me convida a observar hoje?” ou “qual atitude consciente posso cultivar ao longo do dia”?

A carta não precisa ser interpretada de forma rígida. Ela acompanha o dia como um ponto de atenção plena, não como uma regra.

Benefícios da carta do dia como prática de mindfulness

Usada dessa forma, a carta do dia pode estimular presença, autoconsciência e autorregulação emocional. Também ajuda a começar o dia com uma intenção clara, reduz reações automáticas e incentiva pequenas pausas conscientes ao longo da rotina.

O papel do simbolismo

As cartas de tarot funcionam como estímulos visuais simbólicos, facilitando o acesso ao inconsciente e a construção de significados pessoais. O psicólogo Carl Jung defendia que os símbolos ajudam a acessar camadas profundas da psique, o que explica por que imagens são tão eficazes em práticas meditativas e reflexivas.

É importante reforçar que a carta do dia não é uma previsão literal, não define se o dia será “bom” ou “ruim” e não deve ser encarada como um veredito. Trata-se de um instrumento de reflexão, não de crença fixa ou determinista.

Por que essa prática está em alta

Em meio a rotinas aceleradas, cresce a busca por ferramentas simples de autocuidado e saúde emocional. A carta do dia se encaixa perfeitamente nesse contexto por exigir pouco tempo e gerar alto impacto reflexivo.

