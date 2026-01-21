Impermeabilização do banheiro: entenda a importância para evitar infiltração 

A impermeabilização é um investimento que evita dores de cabeça futuras com vazamentos e infiltrações (Imagem: Kaito Wai | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante a construção ou reforma do banheiro, um detalhe essencial costuma passar despercebido: a impermeabilização das áreas molhadas. Essa etapa é fundamental para evitar infiltrações, mofo e problemas estruturais causados pela umidade. Conforme o arquiteto Paulo Tripoloni, do Atelier Paulo Tripoloni, investir em uma impermeabilização bem-feita é garantir a preservação do imóvel ao longo do tempo.

“O banheiro é um dos espaços mais críticos da casa por causa da umidade constante. Qualquer falha na impermeabilização pode causar vazamentos que, além de afetar o conforto, geram prejuízos difíceis de reparar”, explica.

Necessidade da impermeabilização

Embora muitas vezes seja vista como um gasto extra, a impermeabilização é um investimento que evita dores de cabeça futuras com vazamentos e infiltrações capazes de comprometer todo o banheiro. “Vale lembrar que o custo para refazer uma impermeabilização depois de o banheiro estar pronto é muito maior do que o valor gasto na execução correta desde o início”, reforça Paulo Tripoloni.

Por isso, tratar a impermeabilização com o mesmo nível de importância que o revestimento ou a marcenaria é garantir tranquilidade e durabilidade para o imóvel.

Ao menor sinal de que algo pode estar errado, como o aparecimento de manchas escuras nas paredes ou no teto, mofo, odor de umidade e pintura descascando, é preciso investigar a origem antes que o problema se agrave. “Quanto antes o reparo for feito, menor será o prejuízo. Em alguns casos, é possível corrigir apenas pontos localizados. Mas, se o sistema estiver comprometido, será necessário refazer toda a impermeabilização”, afirma o arquiteto.

Quando começar a impermeabilização

Segundo o arquiteto, o segredo de uma boa impermeabilização está no planejamento desde o projeto, antes mesmo de se iniciar o assentamento de pisos e revestimentos. É nesse momento que é fundamental prever a aplicação correta de mantas, argamassas ou produtos impermeabilizantes em todas as áreas sujeitas ao contato com a água.

“As áreas molhadas, como o box, o entorno do ralo e as paredes próximas a chuveiros e banheiras, precisam dessa atenção especial”, destaca. A impermeabilização criará uma barreira para impedir a passagem da água para as estruturas da edificação, garantindo mais longevidade ao revestimento e evitando problemas no pós-obra.

A impermeabilização pode ser feita mesmo após a obra concluída, mas exige intervenções mais profundas e maior cuidado na execução (Projeto: Atelier Paulo Tripoloni | Imagem: Rafael Renzo)

Quando o banheiro já está pronto

Também é possível fazer a impermeabilização em banheiros já existentes, mas o processo é mais complexo. “Nesses casos, é preciso remover o revestimento para acessar a base, corrigir eventuais falhas e aplicar novamente o sistema impermeabilizante”, orienta Paulo Tripoloni.

O profissional reforça que cada caso deve ser avaliado individualmente e que o acompanhamento técnico é essencial para garantir a eficácia da intervenção sem comprometer a estrutura.

Tipos de impermeabilização

Existem diferentes métodos de impermeabilização, e a escolha depende do tipo de substrato e do uso do ambiente. Entre as opções mais comuns, estão:

Manta asfáltica : muito utilizada em pisos e lajes. Forma uma camada contínua e resistente à umidade;

: muito utilizada em pisos e lajes. Forma uma camada contínua e resistente à umidade; Argamassa cimentícia : utilizada em paredes e áreas internas de banheiros . É uma mistura pronta aplicada sobre o concreto ou a alvenaria;

: utilizada em paredes e áreas internas de . É uma mistura pronta aplicada sobre o concreto ou a alvenaria; Impermeabilizantes líquidos: indicados para áreas menores. São produtos prontos que criam uma película protetora flexível.

Paulo Tripoloni explica que há outros sistemas disponíveis, cada um com indicações e normas específicas do fabricante. “É fundamental utilizar o sistema correto para cada situação e seguir à risca as recomendações. Um erro simples, como não respeitar o tempo de cura, pode comprometer todo o trabalho”, comenta.

Atenção às normas técnicas

Antes de colocar a mão na massa também vale lembrar das normas técnicas específicas, nesse caso, a NBR 9575 e a NBR 9574, que estabelecem critérios para cada tipo de sistema e orientam sobre a forma correta de aplicação, preparo de superfície e ensaios de verificação.

“Seguir as normas não é burocracia. Elas existem para evitar falhas que comprometem toda a obra. Quando o serviço é feito conforme as orientações técnicas, o resultado é duradouro e seguro”, afirma o arquiteto.

Teste de estanqueidade

Após a aplicação, deve-se realizar o chamado teste de estanqueidade, que consiste em encher o piso com água e observar se há vazamentos durante um período de 72 horas. É somente após essa etapa que o revestimento pode ser assentado.

Segundo Paulo Tripoloni, essa verificação é indispensável para evitar retrabalhos e prejuízos futuros. “Muitas pessoas pulam essa fase por achar que é perda de tempo, mas é justamente ela que comprova se o serviço foi bem executado”, afirma.

Além desses cuidados, realizar uma manutenção periódica ajuda a manter a eficiência ao longo do tempo e a identificar trincas ou outros sinais de problemas que podem surgir.

