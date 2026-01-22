5 dicas para estudar física e matemática para os vestibulares

A sensação de "entender de verdade" só vem quando você supera a dificuldade por conta própria (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Se você quer começar o ano com o pé direito nos estudos, é preciso mais do que apenas riscar itens de uma lista de conteúdos. Para realmente avançar e se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou outros vestibulares, é fundamental desenvolver uma forma de aprender que faça sentido de verdade.

Pensando nisso, o professor de física Felipe Guisoli, da escola online Universo Narrado, lista cinco dicas essenciais que vão muito além da decoreba e mostram como construir compreensão, raciocínio e confiança em matemática e física. Confira!

1. Entenda os conceitos antes das fórmulas

Muitas pessoas tentam decorar fórmulas sem entender o que elas significam. Isso não funciona a longo prazo. A matemática e a física são construídas sobre ideias, não sobre regras arbitrárias. Antes de usar uma fórmula, pergunte-se: “de onde ela veio? O que ela realmente significa?”

2. Aprenda a resolver problemas sozinho

A melhor maneira de aprender é enfrentando desafios. Evite olhar a solução de um problema antes de tentar resolvê-lo com esforço real. Se você não conseguir de primeira, tente outras abordagens. A sensação de “entender de verdade” só vem quando você supera a dificuldade por conta própria.

3. Construa seu próprio raciocínio (evite a decoreba)

Física e matemática não são sobre memorização, mas sobre raciocínio lógico. Sempre tente reconstruir um conceito do zero e entender o motivo por trás das relações matemáticas. Se algo parece decorado, você provavelmente não entendeu o suficiente.

Algumas estratégias podem potencializar os estudos da física e da matemática (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Seja curioso e busque intuição física

Não estude apenas para resolver exercícios. Pergunte-se: “por que isso acontece?” ou “o que isso significa no mundo real?”. Física e matemática têm beleza própria, e desenvolver essa intuição vai fazer tudo ficar mais claro e interessante.

5. Revise e expresse o que aprendeu

A melhor forma de consolidar o conhecimento é revisitando ideias e tentando explicá-las para alguém (ou até para você mesmo, em voz alta). Explique um conceito como se estivesse ensinando um amigo, e você verá rapidamente onde ainda há falhas no seu entendimento.

“Essas dicas seguem a linha do aprendizado real, que é o grande foco do Universo Narrado: não estudar apenas para acertar questões de provas, mas para realmente compreender a estrutura da matemática e da física”, ressalta Felipe Guisoli.

Por Larissa Albuquerque