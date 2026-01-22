Volta às aulas: 5 dicas para ajudar as crianças a se adaptarem à rotina escolar

Falar sobre a professora, os colegas, os brinquedos e as brincadeiras ajuda a diminuir a ansiedade e tornar o ambiente escolar mais familiar (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O início ou o retorno às aulas costuma ser sempre um misto de expectativas, inseguranças e descobertas, tanto para as crianças quanto para as famílias. Diante de novos ambientes, rotinas e relações, podem surgir medos e dúvidas, que fazem parte do processo de adaptação escolar e precisam ser acolhidos com sensibilidade e atenção.

Segundo Nathalia Soares, coordenadora pedagógica da Educação Infantil do Colégio Espírito Santo, é natural que crianças e adultos vivenciem ansiedade e insegurança diante do início ou recomeço da rotina escolar. “Independentemente de ser a primeira experiência da criança na escola ou apenas a transição para um novo período letivo, estamos falando de novas relações, novos desafios e da construção de vínculos que precisam ser fortalecidos com cuidado e respeito”, afirma.

A seguir, a especialista compartilha cinco dicas fundamentais para ajudar as crianças na adaptação escolar. Confira!

1. Acolhimento começa em casa

O processo de adaptação não se inicia apenas na escola, mas dentro de casa. Conversar com a criança sobre a nova rotina, explicar como será o dia, falar sobre a professora, os colegas, os brinquedos e as brincadeiras ajuda a diminuir a ansiedade e tornar o ambiente escolar mais familiar.

Quando a criança se sente segura emocionalmente com seus adultos de referência, ela tende a enfrentar o novo com mais confiança. O acolhimento dos sentimentos, inclusive do medo e da saudade, é essencial para que ela se sinta encorajada.

2. Mantenha a rotina e evite mudanças bruscas

Durante o período de adaptação, é importante evitar grandes transformações na vida da criança, como tirar a chupeta, as fraldas ou mudar de cama. O ingresso na escola já representa um desafio significativo e, quanto mais previsível for o cotidiano, maior será a sensação de segurança.

A estabilidade da rotina contribui para que a criança compreenda melhor o que está acontecendo e se organize emocionalmente diante das novidades.

3. Valorize os vínculos com a escola e com a professora

Sempre que possível, um encontro prévio com a professora é muito positivo. Esse contato aproxima a família da escola e permite que a educadora conheça detalhes importantes sobre a criança, como hábitos de sono, alimentação, preferências e formas de se expressar.

Além disso, quando os pais demonstram confiança na equipe escolar, a criança percebe essa segurança e tende a estabelecer vínculos com mais tranquilidade.

Demonstrar confiança, paciência e constância ajuda a criança a entender que ela está em um espaço seguro (Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock)

4. Respeite o tempo de cada criança

Cada criança vive o processo de adaptação de forma única. Algumas se sentem confortáveis logo nos primeiros dias, enquanto outras precisam de mais tempo para confiar no novo ambiente. Comparações devem ser evitadas, pois podem gerar insegurança tanto nos pequenos quanto nos adultos.

A tranquilidade dos pais é uma grande aliada nesse momento. Demonstrar confiança, paciência e constância ajuda a criança a entender que ela está em um espaço seguro.

5. Seja sincero e mantenha combinados

A sinceridade fortalece vínculos de confiança. Se for combinado que os pais permanecerão na escola por um período, esse acordo deve ser respeitado. Caso seja necessário sair, é fundamental avisar e se despedir com naturalidade, evitando saídas escondidas.

Objetos de referência, como um ursinho ou brinquedo especial, também podem ajudar a criança a se sentir mais confortável nos primeiros dias, funcionando como uma ponte emocional entre casa e escola.

Por Adriana Fernandes