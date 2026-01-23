InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

As energias desta sexta-feira trarão foco para questões que exigem disciplina e responsabilidade (Imagem: Femke Veldhuis | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta sexta-feira, o movimento dos astros favorecerá uma postura mais realista, trazendo foco para questões que exigem disciplina e responsabilidade. Cada nativo sentirá essas influências de forma particular, seja por meio de desafios emocionais, decisões práticas ou ajustes necessários para manter a estabilidade. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias do dia da melhor forma possível.

Áries

Ilustração do signo de Áries contendo símbolo de chifres de carneiro sobre fundo azul-claro
Os nativos de Áries deverão agir com responsabilidade e disciplina neste dia (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se recolher para organizar metas e planos pessoais. Ao longo do dia, será preciso agir com responsabilidade e disciplina, direcionando a energia para escolhas que tragam segurança e clareza ao caminho. Essas atitudes ajudarão a evitar distrações ilusórias e aumentar a estrutura e a estabilidade dos seus projetos.

Touro

Ilustração do signo de Touro contendo símbolo circular com chifres em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Touro deverão ter senso de realidade ao lidar com sentimentos profundos (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você investirá no silêncio e no recolhimento para compreender as próprias emoções. Será necessário ter maturidade e senso de realidade ao lidar com sentimentos profundos, bem como organizar os pensamentos com disciplina e clareza. Além disso, você deverá se fortalecer para encarar as vulnerabilidades com seriedade, criando uma estrutura que permita agir com segurança.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo símbolo de colunas paralelas em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Gêmeos viverão um dia ideal para avaliar seus compromissos com grupos e projetos futuros (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você terá mais clareza sobre os limites entre expectativas coletivas e responsabilidades pessoais. Aproveite para avaliar seus compromissos com grupos e com projetos futuros, já que as relações sociais exigirão maturidade e decisões conscientes. Use as influências do dia para organizar planos de longo prazo, revisar metas e se manter firme no caminho, evitando se perder em ilusões e fortalecendo seu crescimento pessoal.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer contendo símbolo de pinças de caranguejo em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Câncer deverão buscar estabelecer limites e estruturar suas metas (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você poderá sentir uma cobrança maior por resultados. Ao mesmo tempo, perceberá a necessidade de alinhar as expectativas profissionais com o que é realmente possível realizar. No processo, será importante adotar uma postura responsável, se atentando às promessas e evitando confusões entre idealizações e responsabilidades. Para isso, procure estabelecer limites e estruturar as metas.

Leão

Ilustração do signo de Leão contendo símbolo de juba e cauda estilizadas em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Leão poderão questionar as próprias crenças neste dia (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Ao longo desta sexta-feira, você poderá questionar suas crenças e perceber instabilidades ou expectativas exageradas. Por isso, será importante agir com responsabilidade em estudos, planejamento de viagens e escolhas pessoais, demonstrando maturidade para respeitar os próprios limites. Lembre-se: disciplina e senso crítico serão seus aliados para transformar a confusão mental em clareza.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem contendo símbolo de letra M com laço em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Virgem deverão ajustar a rotina para prevenir desgastes nas relações (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você poderá se deparar com situações desconfortáveis e responsabilidades que exigirão clareza. Evite confusões, promessas vagas e decisões baseadas em expectativas alheias. Também tenderá a perceber falhas em acordos. Por isso, o ideal será investir na organização e no senso de realidade, além de ajustar a rotina para prevenir desgastes nas relações.

Libra

Ilustração do signo de Libra contendo símbolo de balança em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Libra deverão agir com seriedade e realismo (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

O dia exigirá maturidade nas parcerias e relacionamentos. Aproveite para agir com seriedade e realismo, evitando ilusões. Estabeleça limites saudáveis e organize suas responsabilidades de forma prática, equilibrando cuidado emocional e disciplina. Ao fazer isso, você transformará desafios em oportunidades de crescimento e fortalecerá conexões importantes.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo símbolo de letra M com seta em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Escorpião precisarão estabelecer limites claros para impedir acúmulo de tarefas (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, será necessário responsabilidade e senso crítico nas atividades cotidianas para evitar que o cansaço e a confusão mental prejudiquem a produtividade. Além disso, tenha cuidado com a saúde e com o ambiente de trabalho. Nesse sentido, estabeleça limites claros que impeçam o acúmulo de tarefas ou promessas impossíveis de cumprir.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo símbolo de arco e flecha em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Sagitário deverão ter maturidade para lidar com prazeres e projetos criativos (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, será necessário ter maturidade ao lidar com prazeres e projetos criativos a fim de não se perder em expectativas irreais. Também deverá estabelecer limites claros para que a sua expressão pessoal não seja prejudicada por incertezas ou falta de estrutura. Por último, procure transformar as inspirações em algo concreto por meio do esforço contínuo. Todavia, não se esqueça de equilibrar disciplina com sensibilidade.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio contendo símbolo de cabra com cauda de peixe em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Capricórnio estarão bem envolvidos com os acontecimentos do lar (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com os acontecimentos do lar. Nesse cenário, deverá estabelecer limites claros para evitar que mal-entendidos ou expectativas confusas levem a uma sobrecarga emocional. Além disso, será importante aproveitar o dia para organizar o espaço íntimo, resolver questões pendentes com disciplina e buscar a segurança necessária para sustentar as suas metas.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário contendo símbolo de ondas paralelas em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Aquário deverão evitar gastos motivados por impulsos emocionais (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção aos recursos financeiros. Ao longo do dia, deverá evitar gastos motivados por impulsos emocionais ou confusões mentais. Pelo contrário, procure estabelecer limites claros para garantir que a estabilidade futura não se perca em promessas. Além disso, mantenha os pés no chão e invista na organização a fim de que a insegurança não comprometa os planos materiais.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes contendo símbolo de dois peixes unidos em azul-claro e dourado sobre fundo azul-claro
Os nativos de Peixes viverão um dia ideal para assumir responsabilidades pelas escolhas pessoais (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)

Você precisará ter maturidade e investir em limites saudáveis para proteger a sua sensibilidade de influências externas confusas ou desgastantes. Ademais, será um dia importante para estruturar a forma de se expressar e assumir responsabilidades pelas escolhas pessoais. No processo, evite se perder em fantasias e busque o equilíbrio entre os sonhos e as responsabilidades.

