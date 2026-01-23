Horóscopo semanal: previsões dos signos de 26 janeiro a 01 de fevereiro de 2026

Esta semana será marcada por maior vitalidade, bem como a necessidade de os nativos de se destacarem (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Sol em Aquário seguirá em conjunção com Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão, sinalizando maior vitalidade, bem como a necessidade de se destacar em grupos e projetos coletivos. Embora as interações com amigos e pessoas próximas estejam em alta, haverá tendência à prepotência e ao egoísmo, podendo levar a rompimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mercúrio em Aquário fará conjunção com o Sol e Vênus, favorecendo a expressão de ideias complexas. Desse modo, conversas e negociações importantes fluirão com maior facilidade. No entanto, o volume excessivo de informações poderá gerar agitação mental e dispersão.

Por sua vez, Vênus em Aquário estará em conjunção com o Astro-Rei e Mercúrio, indicando a busca por relações fundamentadas na liberdade, na afinidade intelectual e no respeito à individualidade. Será um bom momento para dialogar sobre sentimentos de forma leve e honesta.

Ademais, Marte em Aquário fará conjunção com o Sol e Plutão, trazendo o impulso necessário para realizar mudanças estruturais e profundas. Haverá mais coragem para enfrentar desafios que exigem resistência e estratégia. Contudo, ainda será preciso evitar atitudes precipitadas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O período se tornará propício para o ariano expor opiniões com segurança (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Você entrará em uma fase de expansão social e renovação de projetos. A sua mente estará mais ativa e voltada para a troca de ideias, o que favorecerá negociações importantes e o fortalecimento de laços com amigos ou grupos que compartilham ideais semelhantes aos seus.

Além disso, como a sua presença tenderá a se destacar, o período se tornará propício para expor opiniões com segurança. Isso permitirá que atraia parcerias valiosas e o reconhecimento de sua originalidade. Busque, porém, o equilíbrio entre o desejo de liderar e as necessidades alheias. Para isso, priorize a cooperação em vez do individualismo. Por fim, aproveite a semana para planejar metas de longo prazo com coragem e clareza.

Touro

O período se tornará excelente para o taurino expor ideias (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Nesta semana, seu foco se direcionará à carreira. Inclusive, tenderão a surgir oportunidades para assumir novas responsabilidades e conquistar reconhecimento profissional. Para ajudar, a sua comunicação estará bem clara, favorecendo negociações estratégicas e o fortalecimento da rede de contatos.

Ademais, devido à autoconfiança intensa, o período se tornará excelente para expor as ideias, bem como para demonstrar a sua capacidade de liderança e inovação. Durante esta fase, você conseguirá colher os frutos dos esforços passados. Porém, será importante agir com cautela para harmonizar os objetivos individuais com os interesses coletivos.

Gêmeos

A comunicação do geminiano estará mais clara e magnética (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Você receberá um convite para expandir os horizontes mentais e buscar conhecimentos que tragam um sentido mais profundo à vida. Ao longo da semana, a sua comunicação estará mais clara e magnética, favorecendo a imagem profissional e permitindo que as suas ideias sejam ouvidas e valorizadas por pessoas influentes.

Além disso, haverá coragem para romper padrões antigos, estruturar as metas, inovar e conquistar resultados significativos. Por conta dessas energias, o período se tornará ideal para planejar viagens, iniciar cursos ou se dedicar a projetos que unam a sua visão de mundo aos objetivos de trabalho.

Câncer

O período permitirá que o canceriano negocie acordos com mais clareza e sensibilidade (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Você vivenciará transformações internas e o encerramento de ciclos que já não servem para seu crescimento. Nesse cenário, a sua mente estará voltada para a compreensão de situações ocultas e para a resolução de pendências financeiras ou emocionais. Isso, por sua vez, permitirá que negocie acordos com mais clareza e sensibilidade.

Por outro lado, o período exigirá coragem para encarar verdades profundas e assumir o controle de mudanças inesperadas. Esse processo levará ao fortalecimento da sua segurança e dos vínculos de confiança. Aproveite para se desapegar do passado e investir em uma vida mais autêntica.

Leão

A boa comunicação do leonino facilitará acordos importantes e permitirá compreender melhor as necessidades do outro (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos e às parcerias. Inclusive, existirá a oportunidade de renovar compromissos e harmonizar interesses. A boa comunicação facilitará acordos importantes e permitirá compreender melhor as necessidades do outro, mas sem negligenciar os próprios desejos.

Ainda nesta fase, haverá coragem para definir limites saudáveis e se entregar a relações intensas. Você agirá com determinação para que os seus vínculos avancem com transparência e propósito. Em resumo, será um período favorável para encontros significativos e para a resolução de conflitos pendentes.

Virgem

O apurado senso crítico do virginiano permitirá que o nativo identifique falhas em atividades cotidianas (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Você se envolverá com a organização da rotina, buscando aprimorar métodos de trabalho para aumentar a produtividade. O apurado senso crítico permitirá que identifique falhas em atividades cotidianas e encontre soluções inovadoras para tarefas complexas.

Ainda neste período, procure investir em resultados práticos e na colaboração com colegas. Isso porque a sua capacidade de liderança e clareza o(a) ajudará a resolver pendências e a conquistar uma estrutura profissional segura. No entanto, devido ao ritmo intenso será preciso dedicar atenção ao bem-estar físico, adotando hábitos que tragam vitalidade e equilíbrio.

Libra

O libriano poderá encontrar soluções originais e se conectar com os seus talentos (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Você tenderá a direcionar o seu foco para a expressão da identidade e o desenvolvimento de projetos que despertem entusiasmo. Devido à criatividade em alta, poderá encontrar soluções originais e se conectar com os seus talentos.

Será o momento de agir com clareza na busca por atividades que tragam satisfação verdadeira, unindo a capacidade de comunicação com a coragem para ocupar espaços de destaque. Entretanto, lembre-se de ser transparente sobre as suas paixões e investir energia no que realmente faz sentido. Ademais, a autoconfiança se tornará valiosa no processo.

Escorpião

O período favorecerá a autoexpressão, a resolução de questões pendentes e a organização da rotina do escorpiano (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Você se envolverá com os acontecimentos do ambiente doméstico, buscando fortalecer as bases emocionais e harmonizar a convivência familiar. O período favorecerá a autoexpressão, a resolução de questões pendentes e a organização da rotina do lar com clareza.

Também será um bom momento para criar um espaço funcional que se alinhe à sua identidade. Isso ajudará a trazer conforto e estabilidade à vida íntima. Ainda neste período, haverá a tendência de que proteja a sua privacidade, transforme as emoções e rompa hábitos antigos. No processo, procure nutrir as suas raízes e fortalecer os laços com quem ama.

Sagitário

A criatividade e o poder de persuasão do sagitariano estarão em alta (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Sua mente estará mais ativa, impulsionando a necessidade de expressar as ideias, trocar informações e resolver pendências. Essa influência facilitará acordos e fortalecerá conexões interpessoais. Ainda nesta semana, a criatividade e o poder de persuasão se farão presentes, permitindo que se destaque em negociações importantes. Também haverá energia para atividades intelectuais e viagens curtas.

Contudo, lembre-se de focar objetivos que tragam transformações reais e duradouras ao cotidiano. Aproveite o período para modificar a sua forma de se comunicar, obter maior reconhecimento e garantir que seus interesses sejam respeitados.

Capricórnio

A mente ágil do capricorniano facilitará negociações de contratos e tomada de decisões sobre investimentos (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Sua atenção estará voltada para a organização da vida financeira e para a valorização dos próprios talentos. Haverá a possibilidade de construir bases sólidas para a segurança material. Isso porque a sua mente ágil conseguirá promover estratégias inovadoras para gerar recursos, bem como facilitar negociações de contratos e tomada de decisões sobre investimentos.

Ademais, devido à dose extra de coragem, haverá uma tendência de que transforme a produtividade em resultados duradouros. Em resumo, o período será ideal para reconhecer o seu valor pessoal, atrair boas oportunidades e adquirir bens que tragam conforto e funcionalidade para a rotina. Portanto, invista em si e conquiste a autonomia com inteligência e energia.

Aquário

A habilidade comunicativa do aquariano estará acentuada (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Você viverá uma fase de renovação pessoal, marcada por vitalidade, magnetismo e vontade de assumir o controle da própria vida. Nesse cenário, a habilidade comunicativa estará acentuada, facilitando acordos e a expressão das ideias.

Além disso, a sua presença impactará profundamente os outros, atraindo atenção. Será a semana perfeita para agir com coragem, iniciar projetos que exijam força de vontade e transformar o que já não faz sentido. Afinal, o impulso deste período permitirá que vença os obstáculos.

Peixes

Será um período fundamental para o pisciano organizar os pensamentos, ouvir a intuição e refletir antes de compartilhar as ideias (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você mergulhará nas emoções e no contato com o inconsciente, almejando o recolhimento necessário para clarear os objetivos e fortalecer a autoconfiança. Será um período fundamental para organizar os pensamentos, ouvir a intuição, refletir antes de compartilhar as ideias com o mundo e buscar o equilíbrio entre os desejos.

A compreensão do seu mundo interior o(a) ajudará a tomar decisões importantes. Ademais, haverá energia e coragem para encarar transformações profundas e encerrar ciclos que já não servem para seu crescimento.