Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026

Esta semana encerrará o primeiro grande ciclo energético de 2026. O baralho cigano revela um período de ajustes finais, no qual situações iniciadas no começo do ano passarão por testes de firmeza e coerência. Será um momento de observar resultados, corrigir rotas e fortalecer aquilo que realmente merece continuidade. O Mestre Ravi Vidya explica que esta semana irá preparar o terreno para decisões mais ousadas em fevereiro, se houver disposição para agir com responsabilidade emocional e espiritual.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A carta “O Chicote” pede disciplina e controle emocional. Situações poderão gerar irritação, mas servirão como aprendizado. No amor, será importante evitar reações impulsivas. No trabalho, foco e organização evitarão desgastes desnecessários.

Touro

A carta “A Árvore” indica crescimento sólido e cuidado com a saúde física e emocional. A semana favorecerá hábitos saudáveis e decisões voltadas ao longo prazo. No amor, os vínculos se aprofundarão com paciência. No trabalho, haverá uma evolução lenta, porém segura.

Gêmeos

A carta “A Carta” mostra mensagens, documentos e decisões importantes. A semana favorecerá negociações, contratos e esclarecimentos. No amor, diálogos sinceros resolverão pendências. No trabalho, a atenção aos detalhes será fundamental.

Câncer

A carta “A Cegonha” anuncia mudanças positivas e renovação emocional. Algo se transformará de forma natural, trazendo leveza. No amor, um novo momento começará. No trabalho, novidades estimularão seu entusiasmo.

Leão

A carta “O Buquê” mostra reconhecimento, elogios e boas surpresas. Você se sentirá valorizado(a) e acolhido(a). No amor, gestos carinhosos fortalecerão a relação. No trabalho, seu esforço começará a ser percebido.

Virgem

A carta “A Montanha” indica obstáculos temporários que exigirão paciência. Não será o momento de forçar resultados; o tempo será seu aliado. No amor, será importante evitar cobranças excessivas. No trabalho, a persistência trará vitória.

Libra

A carta “A Chave” indica soluções práticas e abertura de caminhos. A semana destravará situações importantes. No amor, entendimento e clareza fortalecerão os vínculos. No trabalho, decisões acertadas trarão alívio.

Escorpião

A carta “A Torre” indica a necessidade de recolhimento e reflexão. A semana pedirá silêncio interior e reorganização emocional. No amor, compreender seus próprios sentimentos será essencial. No trabalho, planejamento antes da ação será a chave.

Sagitário

A carta “Os Lírios” mostra harmonia, maturidade e serenidade. A semana favorecerá o equilíbrio emocional e possíveis reconciliações. No amor, o clima será de paz. No trabalho, o ritmo será mais tranquilo, porém produtivo.

Capricórnio

A carta “O Anel” reforça compromissos, alianças e responsabilidades. A semana favorecerá acordos e decisões duradouras. No amor, segurança e reciprocidade se fortalecerão. No trabalho, parcerias sólidas ganharão destaque.

Aquário

A carta “O Trevo” mostra pequenas oportunidades e momentos de sorte inesperados. A semana pedirá atenção aos sinais sutis. No amor, haverá encontros leves e espontâneos. No trabalho, soluções simples resolverão grandes questões.

Peixes

A carta “Os Peixes” amplia a prosperidade, a sensibilidade e o fluxo emocional. A semana favorecerá ganhos, inspiração e expansão. No amor, haverá conexão profunda e entrega sincera. No trabalho, a criatividade abrirá novos caminhos.

