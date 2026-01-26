Gato preto: 7 raças que se destacam pela pelagem escura 

Existem diversas raças de gato espalhadas pelo mundo, cada uma com origem, aparência e comportamento próprios. Entre tantas variações, algumas se destacam pela pelagem preta, intensa e brilhante, que chama atenção à primeira vista. Esses gatos costumam transmitir imponência e sofisticação, além de apresentarem características físicas e comportamentais que encantam tutores dos mais diferentes perfis.

Apesar de, por muitos anos, os gatos pretos terem sido associados a superstições e mitos de má sorte, hoje esse estigma vem sendo cada vez mais quebrado. Na prática, eles são tão carinhosos, inteligentes e companheiros quanto qualquer outro bichano. Em muitos casos, destacam-se pelo vínculo forte com a família, pela sensibilidade ao ambiente e pela capacidade de adaptação, tornando-se excelentes animais de estimação.

Abaixo, confira algumas raças de gato que se destacam pela pelagem preta!

1. Bombay

O gato bombay costuma ser muito sociável e sempre busca contato frequente com o tutor (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

A raça bombay foi desenvolvida nos Estados Unidos com o objetivo de criar um gato doméstico que lembrasse uma pequena pantera. De porte médio e corpo musculoso, possui pelagem curta, totalmente preta e extremamente brilhante, além de olhos grandes e expressivos, geralmente dourados. É um animal muito sociável, que busca contato frequente com o tutor, gosta de colo e costuma acompanhar a rotina da casa.

2. Oriental shorthair

A raça oriental shorthair é bastante comunicativa, curiosa e ativa (Imagem: Dina da | Shutterstock)

Com origem na Tailândia, o oriental shorthair é um gato de porte médio, corpo alongado e aparência elegante. A pelagem é curta, fina e pode ser inteiramente preta, destacando ainda mais suas orelhas grandes e olhos expressivos. É conhecido por ser extremamente comunicativo, curioso e ativo, miando com frequência para interagir. Cria laços intensos com o tutor e prefere ambientes onde possa receber atenção constante.

3. Persa

O gato persa é tranquilo e prefere ambientes calmos (Imagem: Sonali Mandal | Shutterstock)

O gato persa tem origem na Ásia e é facilmente reconhecido pelo focinho achatado, corpo robusto e pelagem longa e volumosa, que também pode ser preta. De porte médio a grande, é um animal tranquilo, silencioso e que aprecia rotinas previsíveis. Prefere ambientes calmos e demonstra carinho de forma suave, sendo ideal para tutores que buscam um companheiro mais sereno e afetuoso.

4. Maine coon

O maine coon é uma raça extremamente dócil, sociável e brincalhona (Imagem: Michar Peppenster | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das maiores raças de gato existentes. Possui corpo forte, ossatura larga, cauda longa e pelagem densa, que pode apresentar coloração preta. Apesar do tamanho imponente, é extremamente dócil, sociável e brincalhão. Costuma conviver bem com crianças e outros animais, além de criar uma relação próxima e protetora com o tutor.

5. Scottish fold

O gato scottish fold costuma ser muito carinhoso e gosta de estar perto da família (Imagem: Master1305 | Shutterstock)

O scottish fold surgiu na Escócia e se destaca pelas orelhas dobradas para frente, que conferem uma expressão doce ao rosto. De porte médio, pode ter pelagem curta ou média, inclusive na cor preta. É um gato equilibrado, observador e muito carinhoso, que gosta de estar perto da família, mas sem exigir atenção constante.

6. American shorthair

O american shorthair é bastante inteligente e adora apreciar momentos de tranquilidade ao lado do tutor (Imagem: marumaru | Shutterstock)

Com origem nos Estados Unidos, o american shorthair é um gato forte, de porte médio e musculatura bem desenvolvida. A pelagem curta e densa pode ser preta e exige poucos cuidados. É conhecido por seu temperamento equilibrado, sendo sociável, independente na medida certa e bastante inteligente. Gosta de brincar, mas também aprecia momentos de descanso e tranquilidade ao lado do tutor.

7. British shorthair

Os gatos da raça british shorthair costumam ser calmos e demonstram afeto de maneira discreta (Imagem: Nopwaratch Stock | Shutterstock)

O british shorthair é originário do Reino Unido e apresenta corpo compacto, cabeça arredondada e pelagem curta e muito densa, que pode ser preta. É um gato calmo, reservado e silencioso, que demonstra afeto de maneira discreta. Prefere ficar próximo ao tutor sem necessariamente estar no colo, sendo ideal para quem valoriza um companheiro tranquilo e elegante.