Netflix, Disney+ e Prime Video: filmes e séries que estreiam entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026

(Imagem: Alberto Menendez Cervero | Shutterstock)

A última semana de janeiro chega recheada de novidades nos streamings, com estreias que vão do universo dos super-heróis ao romance de época, passando por comédia de ação e produções de suspense e drama. Entre séries aguardadas e filmes inéditos, plataformas como Disney+, Prime Video e Netflix apostam em histórias capazes de agradar diferentes perfis de público, seja para quem busca entretenimento leve ou narrativas mais densas e envolventes.

A seguir, confira alguns dos lançamentos mais esperados nesta semana na Netflix, no Disney+ e no Prime Video!

1. Magnum (27/01) – Disney+

“Magnum” é o primeiro lançamento da Marvel Studios em 2026 e explora o impacto da fama e da identidade pública na vida do protagonista (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Magnum”, nome adotado no Brasil para a série originalmente anunciada como “Wonder Man”, é a nova produção da Marvel Studios que estreia nesta terça-feira (27) no Disney+ e marca o primeiro lançamento do estúdio em 2026. A trama acompanha Simon Williams, um ator em ascensão que ganha superpoderes após passar por experimentos científicos.

Com uma abordagem mais metalinguística, a série explora o impacto da fama e da identidade pública na vida do protagonista, além de mergulhar nos bastidores de Hollywood. A produção amplia o universo do MCU com um olhar mais intimista, deixando de lado grandes ameaças globais para focar os conflitos pessoais do personagem.

2. Dupla Perigosa (28/01) – Prime Video

Em “Dupla Perigosa”, Jason Momoa e Dave Bautista lideram uma comédia de ação que encontra força no contraste e na química entre seus protagonistas (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

“Dupla Perigosa” estreia em 28 de janeiro no Prime Video como uma comédia de ação que aposta na química entre Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista) para conduzir a narrativa. A trama acompanha esses dois personagens de personalidades opostas que acabam envolvidos em uma missão repleta de perseguições, tiroteios e situações absurdas.

O filme equilibra humor afiado e ritmo acelerado, priorizando a dinâmica da dupla em vez de grandes reviravoltas. A produção surge como uma opção leve para quem busca entretenimento descompromissado, combinando ação e comédia no catálogo do streaming.

3. Bridgerton – 4ª temporada (29/01) – Netflix

A quarta temporada de “Bridgerton” mergulha em uma releitura de Cinderela para renovar os romances e intrigas da alta sociedade londrina (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Bridgerton” retorna à Netflix nesta quinta-feira (29) com novos episódios e dá início à quarta temporada, que promete aprofundar ainda mais os jogos de poder e os romances da alta sociedade londrina do século XIX. Desta vez, a série aposta em uma narrativa inspirada no clássico Cinderela, acompanhando a história de Sophie, uma jovem marginalizada pela própria família que vê sua vida mudar ao cruzar os salões da elite.

Conhecida pelo visual luxuoso e pelas tramas românticas cheias de intrigas, a produção mantém o foco em conflitos emocionais, relações proibidas e disputas sociais, agora com um olhar renovado sobre desigualdade, pertencimento e identidade. A nova temporada reforça o sucesso da série ao revisitar fórmulas clássicas do romance sob a estética marcante que consagrou “Bridgerton” no streaming.

4. Terror em Shelby Oaks (31/01) – Prime Video

“Terror em Shelby Oaks” constrói um terror atmosférico ao transformar o mistério de uma pequena cidade em um jogo psicológico (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Para quem gosta de terror, esse é um daqueles filmes que te prendem do início ao fim pela atmosfera e pelo mistério. “Terror em Shelby Oaks” aposta em uma construção lenta do suspense, explorando o desconforto psicológico e acontecimentos perturbadores ligados a uma pequena cidade.

A produção evita sustos fáceis e investe na tensão constante, com uma narrativa que mistura investigação e horror sobrenatural. Com estreia marcada para sábado (31) no Prime Video, ele surge como uma boa opção para quem busca uma experiência mais densa e inquietante no streaming.

5. Na Terra de Santos e Pecadores (31/01) – Netflix

“Na Terra de Santos e Pecadores” explora fé, culpa e redenção em uma comunidade onde escolhas morais têm consequências profundas (Imagem: Reprodução digital | Samuel Goldwyn Films)

“Na Terra de Santos e Pecadores” traz um drama criminal ambientado em uma pequena comunidade marcada por conflitos morais e violência. A trama acompanha personagens que vivem entre a fé, o passado e decisões que colocam em xeque seus próprios limites éticos.

Com clima tenso e narrativa mais contida, o filme aposta em dilemas humanos e na complexidade das relações para conduzir a história. A produção se destaca pela atmosfera densa e pelo olhar crítico sobre culpa, redenção e as consequências das escolhas individuais.