Netflix, Disney+ e Prime Video: filmes e séries que estreiam entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026

Entre lançamentos aguardados e retornos populares, os streamings apostam em diversidade de gêneros para fechar janeiro

Do glamour da alta sociedade londrina ao suspense em pequenas cidades, os streamings encerram janeiro com lançamentos para todos os gostos (Imagem: Alberto Menendez Cervero | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A última semana de janeiro chega recheada de novidades nos streamings, com estreias que vão do universo dos super-heróis ao romance de época, passando por comédia de ação e produções de suspense e drama. Entre séries aguardadas e filmes inéditos, plataformas como Disney+, Prime Video e Netflix apostam em histórias capazes de agradar diferentes perfis de público, seja para quem busca entretenimento leve ou narrativas mais densas e envolventes.

A seguir, confira alguns dos lançamentos mais esperados nesta semana na Netflix, no Disney+ e no Prime Video!

1. Magnum (27/01) – Disney+

“Magnum”, nome adotado no Brasil para a série originalmente anunciada como “Wonder Man”, é a nova produção da Marvel Studios que estreia nesta terça-feira (27) no Disney+ e marca o primeiro lançamento do estúdio em 2026. A trama acompanha Simon Williams, um ator em ascensão que ganha superpoderes após passar por experimentos científicos.

Com uma abordagem mais metalinguística, a série explora o impacto da fama e da identidade pública na vida do protagonista, além de mergulhar nos bastidores de Hollywood. A produção amplia o universo do MCU com um olhar mais intimista, deixando de lado grandes ameaças globais para focar os conflitos pessoais do personagem.

2. Dupla Perigosa (28/01) – Prime Video

“Dupla Perigosa” estreia em 28 de janeiro no Prime Video como uma comédia de ação que aposta na química entre Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista) para conduzir a narrativa. A trama acompanha esses dois personagens de personalidades opostas que acabam envolvidos em uma missão repleta de perseguições, tiroteios e situações absurdas.

O filme equilibra humor afiado e ritmo acelerado, priorizando a dinâmica da dupla em vez de grandes reviravoltas. A produção surge como uma opção leve para quem busca entretenimento descompromissado, combinando ação e comédia no catálogo do streaming.

3. Bridgerton – 4ª temporada (29/01) – Netflix

“Bridgerton” retorna à Netflix nesta quinta-feira (29) com novos episódios e dá início à quarta temporada, que promete aprofundar ainda mais os jogos de poder e os romances da alta sociedade londrina do século XIX. Desta vez, a série aposta em uma narrativa inspirada no clássico Cinderela, acompanhando a história de Sophie, uma jovem marginalizada pela própria família que vê sua vida mudar ao cruzar os salões da elite.

Conhecida pelo visual luxuoso e pelas tramas românticas cheias de intrigas, a produção mantém o foco em conflitos emocionais, relações proibidas e disputas sociais, agora com um olhar renovado sobre desigualdade, pertencimento e identidade. A nova temporada reforça o sucesso da série ao revisitar fórmulas clássicas do romance sob a estética marcante que consagrou “Bridgerton” no streaming.

4. Terror em Shelby Oaks (31/01) – Prime Video

Para quem gosta de terror, esse é um daqueles filmes que te prendem do início ao fim pela atmosfera e pelo mistério. “Terror em Shelby Oaks” aposta em uma construção lenta do suspense, explorando o desconforto psicológico e acontecimentos perturbadores ligados a uma pequena cidade.

A produção evita sustos fáceis e investe na tensão constante, com uma narrativa que mistura investigação e horror sobrenatural. Com estreia marcada para sábado (31) no Prime Video, ele surge como uma boa opção para quem busca uma experiência mais densa e inquietante no streaming.

5. Na Terra de Santos e Pecadores (31/01) – Netflix

“Na Terra de Santos e Pecadores” traz um drama criminal ambientado em uma pequena comunidade marcada por conflitos morais e violência. A trama acompanha personagens que vivem entre a fé, o passado e decisões que colocam em xeque seus próprios limites éticos.

Com clima tenso e narrativa mais contida, o filme aposta em dilemas humanos e na complexidade das relações para conduzir a história. A produção se destaca pela atmosfera densa e pelo olhar crítico sobre culpa, redenção e as consequências das escolhas individuais.

