Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em fevereiro de 2026

Em fevereiro, as energias do Astro-Rei vão impulsionar assuntos coletivos, inovações, mudanças e posicionamentos firmes — mas também poderão trazer instabilidade. O movimento dos demais astros indicam que será um período de conexões intelectuais, conversas sensíveis e relações marcadas pela liberdade e pelo romantismo, além de destacar a importância da família, dos sonhos e da espiritualidade. Por outro lado, posturas radicais, imprevistos e rupturas poderão surgir de forma inesperada.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Para os arianos, o mês será marcado por entusiasmo, rapidez nas decisões e a vontade de participar de grupos (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você desejará se conectar com pessoas, ideias e projetos coletivos. O período será marcado por entusiasmo, rapidez nas decisões e vontade de participar de grupos. Todavia, esse ritmo poderá gerar ansiedade e impulsividade. Depois, a sua atenção se voltará para o lado interno, elevando a necessidade de silêncio, descanso e reflexão. Nesse cenário, as emoções possivelmente ficarão mais sensíveis. Por isso, cuide da saúde, respeite os seus limites, escute a intuição e evite decisões precipitadas.

Relacionamentos

No começo de fevereiro, a vida afetiva estará mais agitada, com encontros, conversas e reaproximações. Nesse contexto, atrações inesperadas surgirão, mas tenderão a ser instáveis, exigindo cautela com as expectativas. Além disso, o desejo de liberdade se fará presente, podendo gerar tensões. Por volta da metade do mês, sentimentos antigos possivelmente ressurgirão, trazendo a necessidade de compreensão, perdão ou encerramentos. Inclusive, relações confusas demandarão clareza interna. Será uma fase importante para fortalecer os vínculos por meio da empatia e da escuta ativa.

Trabalho e dinheiro

O início de fevereiro favorecerá projetos em equipe e ideias inovadoras. Você tenderá a se destacar pela iniciativa e visão, mas deverá evitar excesso de opiniões ou promessas difíceis de cumprir. Também procure se atentar ao ritmo acelerado, pois ele poderá gerar desgastes. Posteriormente, o seu foco se voltará para o planejamento e revisão de estratégias. No processo, possivelmente surgirão desafios inesperados, o que exigirá flexibilidade e adaptação. Será um momento importante para concluir pendências, estruturar metas e alinhar as ambições à realidade emocional.

Touro

Na primeira quinzena do mês, o setor afetivo dos taurinos estará mais agitado (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

O mês se iniciará com um forte estímulo social e mental, favorecendo o envolvimento com grupos, projetos coletivos e objetivos de longo prazo. Você sentirá motivação para sair da rotina e experimentar novas formas de pensar e agir, embora isso possa gerar instabilidade. Depois, a sua energia se tornará sensível, despertando a necessidade de recolhimento, descanso e conexão emocional. Neste período, mudanças inesperadas poderão surgir, desafiando o seu senso de segurança e exigindo flexibilidade. O equilíbrio virá ao respeitar o seu próprio ritmo.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, o setor afetivo estará agitado, com encontros, conversas estimulantes e possibilidade de novas conexões. Também haverá o desejo de liberdade. Apenas tome cuidado com as atitudes impulsivas ou desencontros emocionais. Por volta da metade de fevereiro, sentimentos profundos virão à tona, trazendo reflexões sobre as suas expectativas. Nesse cenário, as relações poderão enfrentar confusões, o que exigirá empatia e maturidade emocional. Será um período importante para compreender melhor as suas necessidades e encerrar padrões que já não fazem sentido.

Trabalho e dinheiro

O começo do mês tenderá a ser dinâmico e com exigências acentuadas no setor profissional. Esse cenário trará metas ambiciosas, mas também maiores responsabilidades e pressão por resultados. Logo, tenha cautela para não assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. Depois, o seu foco se voltará para o planejamento. Projetos coletivos ganharão importância, ao mesmo tempo que precisarão de um alinhamento claro para evitar conflitos. Ainda nesta fase, mudanças inesperadas poderão exigir adaptação e uma visão mais flexível sobre o futuro da carreira.

Gêmeos

No início do mês, os geminianos estarão mais produtivos (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, você sentirá um impulso para expandir seus horizontes e crescer pessoalmente. Haverá motivação para assumir o protagonismo, defender suas ideias e buscar conhecimento. No entanto, o ritmo intenso poderá gerar tensões ou expectativas exageradas. Mais adiante, entrará em uma fase mais sensível, na qual será necessário alinhar ambição com propósito. Mudanças inesperadas poderão abalar suas crenças, exigindo flexibilidade mental e emocional. Por outro lado, a consciência sobre seus valores e a segurança material favorecerão escolhas maduras.

Relacionamentos

No começo de fevereiro, as relações se entrelaçarão com os objetivos pessoais e profissionais. Nesse cenário, você poderá se atrair por colegas de trabalho ou por alguém que tenha propósitos alinhados aos seus, propiciando intensidade e trocas intelectuais. No entanto, haverá a possibilidade de conflitos devido a divergências de expectativas ou à necessidade de liberdade. Depois, os vínculos ganharão sensibilidade e empatia, favorecendo diálogos profundos e compreensão mútua. Será um período importante para redefinir limites, alinhar sonhos e fortalecer conexões que respeitem a sua individualidade.

Trabalho e dinheiro

Você estará mais produtivo(a) no início do mês, dedicando uma atenção especial às metas e decisões importantes. Inclusive, poderá assumir mais responsabilidades ou se envolver em projetos ambiciosos. Também haverá um impulso para aprender ou ensinar, o que favorecerá viagens, estudos e novas oportunidades profissionais. No processo, apenas evite prometer mais do que conseguirá cumprir. Já na segunda metade de fevereiro, o trabalho possivelmente exigirá sensibilidade e colaboração em equipe. Ademais, será possível que mudanças inesperadas alterem os seus planos, demandando flexibilidade e capacidade de adaptação.

Câncer

Neste mês, os cancerianos se sentirão mais confiantes e dispostos a se posicionar (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

O início de fevereiro trará intensidade emocional e o desejo de transcender os próprios limites, seja por meio dos estudos, viagens ou reflexões profundas. Você se sentirá mais confiante e disposto(a) a se posicionar. Entretanto, poderá haver uma oscilação entre o entusiasmo e a inquietação diante de mudanças inesperadas. Por volta da metade do mês, surgirá a necessidade de alinhar os sonhos com a responsabilidade, o que exigirá maturidade emocional. Nesta fase, a sua sensibilidade estará mais aguçada, tornando o momento ideal para confiar em si, respeitar o próprio ritmo e transformar desafios em crescimento pessoal.

Relacionamentos

Na primeira parte do mês, haverá mais profundidade nas relações, o que despertará conversas sinceras sobre confiança, intimidade e expectativas. Você poderá se atrair por pessoas que ampliem a sua visão de mundo. Contudo, caso não haja diálogo, diferenças de valores ou expectativas possivelmente gerarão tensões. Depois, os relacionamentos demandarão compromisso emocional e clareza sobre os objetivos futuros. Você tenderá a buscar conexões que tragam segurança, mas que também promovam evolução. Será o momento ideal para fortalecer os laços.

Trabalho e dinheiro

No começo de fevereiro, você buscará expansão profissional, novos aprendizados e possibilidades ligadas ao crescimento de longo prazo. Inclusive, sentirá motivação para assumir desafios maiores, compartilhar conhecimentos ou buscar reconhecimento por sua experiência. Ainda assim, deverá ter cautela com decisões impulsivas ou com o excesso de compromissos. Na segunda metade de fevereiro, as responsabilidades no trabalho aumentarão, exigindo disciplina, organização e metas claras. Além disso, mudanças inesperadas possivelmente o(a) farão redefinir as ambições.

Leão

No início do mês, as relações receberão bastante atenção dos leoninos (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

Nos primeiros dias de fevereiro, a sua atenção se voltará para parcerias, acordos e trocas, o que exigirá maturidade e jogo de cintura. Você se sentirá dividido(a) entre o desejo de controle e a necessidade de ceder, o que poderá gerar tensões. Reflexões sobre confiança, desapego e limites emocionais se farão presentes. Ademais, questões íntimas demandarão atenção, silêncio, autoconhecimento e escuta da intuição. Por fim, haverá a possibilidade de mudanças inesperadas, causando inseguranças, mas também abrindo caminhos para a renovação.

Relacionamentos

No início do mês, as relações receberão bastante atenção. Inclusive, elas trarão intensidade e paixão, mas também possíveis conflitos, sobretudo se houver disputas de poder ou expectativas desalinhadas. Nesse cenário, conversas importantes poderão ajudar a redefinir acordos. Com o avançar dos dias, os vínculos emocionais se tornarão mais profundos e sensíveis, exigindo confiança e entrega. Os relacionamentos verdadeiros se fortalecerão por meio da vulnerabilidade, enquanto as conexões superficiais tenderão a se desgastar.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena de fevereiro, você precisará de habilidade para lidar com parcerias, contratos e negociações. Isso porque poderá haver pressão para tomar decisões rápidas ou dividir responsabilidades, o que exigirá cautela para evitar atritos. Na segunda metade do mês, a sua atenção se voltará para finanças compartilhadas, investimentos e planejamento estratégico. Haverá a necessidade de rever acordos, despesas ou recursos em comum. Além disso, mudanças inesperadas possivelmente afetarão os planos, exigindo flexibilidade e visão de longo prazo.

Virgem

No início do mês, os virginianos sentirão maior produtividade, mais desejo por inovação e maior capacidade de resolver problemas rapidamente (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

Fevereiro se iniciará com um ritmo intenso e acelerado, trazendo grande foco à organização da rotina, à saúde e à busca por eficiência. Você poderá sentir a necessidade de otimizar processos, resolver pendências e assumir mais responsabilidades do que o habitual. Diante disso, deverá redobrar a atenção quanto ao excesso de cobrança e ao desgaste físico. Ainda neste período, temas ligados à confiança e à entrega aflorarão. A partir da metade do mês, imprevistos possivelmente afetarão a sua estabilidade, exigindo flexibilidade e menos controle.

Relacionamentos

No começo de fevereiro, as relações passarão por ajustes que demandam conversas diretas, acordos claros e alinhamento de expectativas. No processo, todavia, poderá surgir uma certa impaciência, especialmente se você sentir que está oferecendo mais do que recebe. Depois, situações inesperadas possivelmente provocarão mudanças na dinâmica afetiva, o que exigirá diálogo empático e abertura para o novo. Ainda nesta fase, haverá um convite para confiar mais, baixar as defesas e permitir uma maior troca emocional, ainda que isso o(a) tire da zona de conforto.

Trabalho e dinheiro

Nos primeiros dias do mês, haverá produtividade, busca por inovação e capacidade de resolver problemas rapidamente. Como resultado, você poderá assumir diversas tarefas e se destacar pela eficiência. Apesar disso, deverá evitar conflitos gerados por rigidez ou disputas de poder. No trabalho, as parcerias profissionais ganharão relevância. Ao mesmo tempo, mudanças inesperadas possivelmente alterarão os planos, exigindo uma adaptação rápida e criativa. Embora haja tensões, também existirá oportunidades vindas de grupos e contatos, além de um apoio indireto para projetos de longo prazo.

Libra

No começo do mês, os librianos sentirão mais confiança e motivação (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

Você estará criativo(a) no começo do mês, o que poderá despertar a vontade de se expressar, criar, se divertir e viver com mais entusiasmo. Também sentirá mais confiança e motivação, embora haja tendência a exageros ou dispersão de energia em atividades simultâneas. Ao longo deste período, o seu foco se voltará para a rotina, o cuidado com o corpo e a organização da vida prática. A partir da metade de fevereiro, será possível que imprevistos afetem o cotidiano e exijam ações rápidas. Lembre-se: a resistência a mudanças possivelmente gerará ansiedade.

Relacionamentos

Na primeira metade de fevereiro, a vida afetiva ganhará intensidade. Haverá maior abertura para romances, reconexões e momentos de prazer. Porém, também ocorrerão impulsos emocionais e expectativas excessivas. Por sua vez, a segunda quinzena do mês será uma fase mais séria e sensível, o que exigirá comprometimento, empatia e responsabilidade. Ainda neste período, situações inesperadas poderão testar a rotina do casal, demandando diálogo claro e maturidade. Nesse cenário, as relações sólidas tenderão a se fortalecer por meio do apoio mútuo.

Trabalho e dinheiro

No início de fevereiro, você poderá se destacar pelas ideias originais, liderança natural e capacidade de inspirar outras pessoas. No entanto, procure evitar conflitos com figuras de autoridade ou promessas exageradas. Depois, mudanças no ambiente profissional possivelmente exigirão flexibilidade, revisão de métodos e organização da rotina. Em contrapartida, haverá boas oportunidades de crescimento e reconhecimento, sobretudo se demonstrar responsabilidade e sensibilidade nas parcerias.

Escorpião

Neste mês, os vínculos dos escorpianos serão marcados por emoções intensas e pela busca por segurança afetiva (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena do período, você estará mais introspectivo(a), com a mente voltada para questões profundas, família e segurança interna. Nesse cenário, possivelmente sentirá a necessidade de organizar as bases da sua vida e fortalecer os limites emocionais. A partir da segunda metade de fevereiro, a sua energia se tornará expansiva, despertando criatividade, prazer e vontade de se expressar. Ao mesmo tempo, entretanto, mudanças inesperadas poderão gerar oscilações de humor, exigindo flexibilidade diante de situações que fogem do controle.

Relacionamentos

No começo do mês, os vínculos serão marcados por emoções intensas e pela busca de segurança afetiva. Inclusive, questões familiares possivelmente influenciarão diretamente a forma como você se relaciona, tornando necessário diálogo honesto e maturidade emocional. No entanto, imprevistos poderão gerarão tensões ou mudanças repentinas na dinâmica afetiva. Logo, a cautela se tornará essencial. Nesse contexto, relações sólidas tenderão a ser marcadas por sinceridade e entrega, enquanto laços instáveis passarão por testes decisivos.

Trabalho e dinheiro

O início de fevereiro exigirá estrutura, planejamento e organização da base profissional. Embora possa se sentir pressionado(a) por demandas internas ou externas, a força necessária para enfrentar os desafios estará presente. Gradualmente, o trabalho se tornará mais criativo e dinâmico, favorecendo projetos autorais e visibilidade. De modo geral, haverá excelentes oportunidades de crescimento. Ao mesmo tempo, contudo, alterações inesperadas poderão afetar os prazos, exigindo adaptabilidade.

Sagitário

Neste mês, os sagitarianos tenderão a resolver problemas com mais eficiência (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

A sua mente estará mais ativa no começo de fevereiro, o que impulsionará a curiosidade, assim como o desejo de se comunicar e aprender. Também haverá motivação para planejar, organizar informações e resolver pendências cotidianas. Contudo, a tendência à impaciência se fará presente. A partir da metade do mês, a sua atenção se voltará ao lar, à família e às emoções profundas. Por conta disso, sentirá a necessidade de refletir e cuidar do espaço pessoal. Ainda nesta fase, será possível que mudanças inesperadas na rotina exijam ajustes, flexibilidade e paciência.

Relacionamentos

Na primeira metade do mês, a comunicação com pessoas próximas tenderá a ser mais intensa e dinâmica, favorecendo trocas, esclarecimentos e contatos frequentes. Embora possam surgir discussões rápidas ou mal-entendidos, haverá abertura para se aproximar de quem realmente importa. Depois, imprevistos poderão gerar tensões, exigindo empatia e maleabilidade. Nesse cenário, os vínculos profundos se fortalecerão por meio do diálogo e da atenção aos sentimentos, já as relações mais frágeis correrão o risco de distanciamentos.

Trabalho e dinheiro

O começo do período será marcado por foco, raciocínio ágil e habilidade no manejo de informações. Você tenderá a resolver problemas com eficiência. Apesar disso, deverá evitar decisões impulsivas ou conflitos de opinião. Ainda nesta fase, a sua atenção se voltará para questões internas, o que demandará cuidado com os detalhes, disciplina e análise profunda antes de qualquer ação. Da metade do mês em diante, mudanças inesperadas poderão alterar os projetos e exigir uma rápida adaptação. Embora haja desafios, o momento favorecerá o aprendizado, especialmente se houver equilíbrio entre ação e reflexão.

Capricórnio

Na primeira quinzena do mês, os capricornianos estarão mais motivados para organizar os gastos, planejar os investimentos e fortalecer a segurança material (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena de fevereiro, a sua atenção se voltará para as finanças e valores pessoais. Você se sentirá motivado(a) para organizar os gastos, planejar os investimentos e fortalecer a segurança material. Todavia, poderá sentir uma certa pressão para equilibrar os ganhos com as despesas. Por volta da metade do mês, o foco mudará para comunicação, aprendizado e troca de ideias. Ao mesmo tempo, mudanças inesperadas na rotina exigirão flexibilidade e adaptação. Apesar das pequenas tensões, o período favorecerá o crescimento, a revisão de prioridades e a clareza sobre o que realmente importa.

Relacionamentos

No início de fevereiro, as relações próximas e as parcerias ganharão intensidade. Conversas diretas e decisões envolvendo recursos compartilhados ajudarão a fortalecer esses vínculos. À medida que o mês avança, a atenção se voltará para trocas leves e diálogos honestos, favorecendo compreensão e aprendizado mútuo. Mesmo assim, imprevistos poderão surgir, trazendo pequenas tensões ou mal-entendidos. Por isso, exercite paciência, diplomacia e flexibilidade para transformar desafios em oportunidades de crescimento.

Trabalho e dinheiro

Os primeiros dias de fevereiro favorecerão o planejamento financeiro e o foco em resultados concretos. Você tenderá a agir com disciplina e determinação, buscando estabilidade e eficiência. No entanto, deverá evitar a sobrecarga ou a pressa excessiva. Depois, mudanças inesperadas poderão alterar a rotina de trabalho, exigindo adaptação em projetos, contratos e prazos. Apesar dos desafios, haverá oportunidades de crescimento por meio de estudos, reorganização de métodos e comunicação clara com colegas.

Aquário

Na primeira quinzena do mês, os aquarianos tenderão a se mostrar mais diretos e intensos nas relações (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

O mês começará com uma forte sensação de renascimento pessoal. Haverá coragem para se afirmar, tomar decisões rápidas e revelar ao mundo sua essência mais verdadeira. Mente e corpo estarão acelerados, mas impulsos repentinos poderão levar a excessos, reações abruptas ou conflitos — um convite para agir com consciência e equilíbrio. Por volta da metade de fevereiro, a energia se tornará mais introspectiva e sensível. O foco estará na segurança, na estabilidade e na conexão com seus próprios valores, especialmente nos aspectos material e emocional, favorecendo escolhas mais conscientes e alinhadas com sua essência.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, você tenderá a se mostrar mais direto e intenso nas relações. A comunicação fluirá com facilidade, favorecendo encontros, conversas sinceras e novas conexões. Inclusive, atrações súbitas e paixões intensas poderão surgir. Contudo, haverá o risco de instabilidade emocional, ciúmes ou decisões impulsivas. Logo, será fundamental respeitar o espaço alheio e evitar disputas de poder. Da metade de fevereiro em diante, os vínculos exigirão profundidade, cuidado e segurança. Você passará a valorizar gestos concretos, lealdade e apoio mútuo.

Trabalho e dinheiro

O período começará com muita iniciativa, criatividade e o desejo de se destacar profissionalmente. Nesse cenário, ideias inovadoras ganharão força, mas será necessário cautela e ações estratégicas. Isso porque disputas de poder, excesso de confiança ou promessas exageradas poderão gerar tensões. Com o avançar do mês, o foco se voltará para resultados práticos, organização e responsabilidade financeira. O trabalho exigirá disciplina, atenção aos detalhes, compromisso com prazos e ajustes.

Peixes

A partir da segunda quinzena do mês, os piscianos sentirão mais confiança para se expor e assumir novos desafios (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Energia geral

O mês começará com uma atmosfera introspectiva, pedindo silêncio, descanso e encerramento de ciclos. Você poderá perceber uma sensibilidade ampliada, acompanhada de sonhos vívidos e de uma profunda necessidade de compreender emoções antigas. Ao mesmo tempo, uma inquietação interna despertará reflexões sobre sua identidade e seus propósitos. Por volta da metade de fevereiro, a energia mudará: a vitalidade retornará e surgirá o desejo de se posicionar no mundo com confiança. Mudanças inesperadas poderão afetar o campo emocional, mas com flexibilidade e autoconfiança será possível transformar os desafios em aprendizado e crescimento pessoal.

Relacionamentos

Na primeira quinzena de fevereiro, os sentimentos tenderão a ser vivenciados de forma reservada. Além disso, relações do passado, amores platônicos ou questões mal resolvidas poderão ressurgir, pedindo compreensão e um desfecho. Embora o romantismo esteja em alta, haverá o risco de confusão emocional. Portanto, tome cuidado com idealizações excessivas. Da metade do mês em diante, você estará mais expressivo(a), atraindo atenção e despertando interesse com facilidade. Neste período, os relacionamentos ganharão intensidade. Todavia, atente-se a reviravoltas, pois elas exigirão diálogo e maturidade.

Trabalho e dinheiro

O início do mês favorecerá o planejamento, os estudos e as atividades que exijam concentração e sensibilidade. Inclusive, inspirações criativas poderão surgir. Porém, elas precisarão de estruturas práticas para se tornarem viáveis. Logo, evite forçar resultados imediatos e priorize a observação. A partir da segunda quinzena de fevereiro, você terá mais confiança para se expor e assumir novos desafios, favorecendo o reconhecimento profissional. Por outro lado, imprevistos possivelmente exigirão rapidez e adaptabilidade. Com disciplina, será possível avançar na construção de algo significativo e duradouro.