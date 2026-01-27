Veja como as terapias capilares podem ajudar a reparar os danos do verão

Sol, mar, piscina e excesso de produtos prometem diversão, mas cobram seu preço pela saúde dos fios e do couro cabeludo. Para responder a esses danos típicos do verão, uma solução é apostar em protocolos de terapia capilar, com tratamentos voltados para desintoxicação, reposição de nutrientes e recuperação profunda da fibra capilar.

Segundo Carolyne Almeida, terapeuta capilar do Jacques Janine Center Norte, as terapias capilares realizadas durante o verão têm caráter preventivo e reparador, sendo indicadas tanto para quem deseja recuperar os fios após o período de maior exposição quanto para quem busca manter a saúde do couro cabeludo nessa época do ano.

Impacto do verão na saúde do couro cabeludo

Mesmo sem uma patologia instalada, o couro cabeludo sofre com o acúmulo de resíduos e a perda de nutrientes no verão, o que justifica a adoção de protocolos específicos. “A exposição ao sol, ao sal do mar e ao cloro da piscina compromete seu equilíbrio natural e interfere na saúde dos fios como um todo”, explica a especialista.

Quando esse desequilíbrio se intensifica, pode ainda desencadear ou agravar patologias como dermatite, psoríase e até a queda capilar, conhecida como eflúvio telógeno. “Por isso, a terapia capilar atua tanto na prevenção quanto no tratamento dessas alterações, sempre a partir de uma avaliação individualizada”, completa Carolyne Almeida.

Detox capilar e reposição de nutrientes

Segundo Carolyne Almeida, o protocolo mais indicado para o período começa com um detox capilar com argilas, que promove uma limpeza profunda do couro cabeludo, removendo resíduos de protetor solar, leave-ins e outros produtos usados em excesso durante as férias. “Esse excesso de produto, que supostamente protege, também pode prejudicar o couro cabeludo. O detox entra justamente para limpar tudo o que ficou acumulado”, afirma.

Na sequência, a profissional indica a reposição lipídica, um tratamento focado em devolver os óleos naturais que o cabelo perde com a exposição ao sol, mar e piscina. “A reposição lipídica vai além da reconstrução. Ela repõe o que só o creme não consegue. O brilho e a maciez voltam de uma forma impressionante, inclusive em cabelos com química ou mechas”, diz.

Tratamentos personalizados e indicação para todos os tipos de cabelo

Os protocolos são personalizados após avaliação com tricoscopia e anamnese e podem incluir ainda etapas de reconstrução, nutrição e hidratação, dependendo do nível de ressecamento e dano dos fios. Cada sessão dura, em média, de uma hora a uma hora e vinte minutos, sendo a primeira um pouco mais longa por conta da avaliação inicial.

Os tratamentos são indicados para todos os tipos de cabelo, com ou sem química, com aplique, além das diferentes curvaturas. “Em cabelos cacheados e crespos, por exemplo, é muito comum o excesso de leave-in, óleos e gelatinas no couro cabeludo, o que pode gerar dermatite e até queda. A terapia capilar devolve o equilíbrio e a saúde tanto do couro cabeludo quanto do fio”, explica Carolyne Almeida. Além disso, podem ser feitos de forma avulsa ou em programas sequenciais, indicados principalmente para cabelos extremamente ressecados ou quimicamente tratados.

Por Denyze Moreira