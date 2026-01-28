InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

Será um dia importante para os nativos investirem em diálogos, reflexões profundas e ajustes na rotina (Imagem: GrAl | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta quarta-feira, o movimento dos astros trará uma mistura de dinamismo e instabilidade, fazendo com que cada nativo sinta mudanças na forma de se conectar com o mundo. A energia celestial incentivará diálogos, reflexões profundas e ajustes práticos na rotina. Confira a seguir as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências para transformar desafios em aprendizado.

Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de um carneiro preto com longos chifres cinza curvados
Os nativos de Áries deverão ter cautela ao expressar as opiniões ou realizar negociações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Os pensamentos e a comunicação estarão mais acelerados nesta quarta-feira, podendo gerar mal-entendidos. Por isso, tenha cautela ao expressar as suas opiniões ou realizar negociações. Ainda hoje, mudanças inesperadas poderão surgir na rotina, exigindo flexibilidade diante de situações que fujam do seu controle.

Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de um touro preto com chifres na cor bege
Os nativos de Touro sentirão a necessidade de organizar a vida financeira (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar a vida financeira e reavaliar o que realmente possui valor material. Porém, mudanças repentinas poderão exigir rapidez de raciocínio para evitar gastos impulsivos ou perdas inesperadas. Portanto, utilize a criatividade para encontrar soluções alternativas que garantam estabilidade.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo bege-claro, contendo duas figuras humanas de pele marrom e cabelos pretos, voltadas uma para a outra e sorrindo
Uma dose extra de coragem e disposição impulsionará as decisões claras e os projetos pessoais dos nativos de Gêmeos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Haverá uma dose extra de disposição e autoconfiança, o que impulsionará os projetos pessoais e permitirá que tome decisões de forma clara e autônoma sobre as suas necessidades físicas e emocionais. Será um dia importante para cuidar do bem-estar e fortalecer a capacidade de resolver questões sem depender das opiniões alheias.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo bege-claro, contendo um caranguejo marrom com pinças levantadas
A alta sensibilidade permitirá que os nativos de Câncer decifrem situações confusas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se afastar do ruído externo a fim de compreender as emoções mais profundas. Será um dia marcado pela introspecção. No processo, a sua sensibilidade permitirá decifrar situações confusas. Aproveite as influências desta quarta-feira para restaurar as energias e encerrar ciclos internos.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo bege-claro, contendo a face de um leão amarelo com juba marrom em formato de escudo
Os nativos de Leão buscarão ampliar os laços sociais e colaborar em projetos coletivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você buscará ampliar os laços sociais e colaborar com grupos que compartilham ideais em sintonia com os seus. Para ajudar, a sua comunicação fluirá com leveza, facilitando a troca de informações e o planejamento de metas coletivas. Em resumo, será um bom dia para fortalecer as amizades e engajar-se em projetos que dependam da união de esforços e de uma visão compartilhada.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo bege-claro, contendo uma mulher de pele morena e cabelo preto com uma folha amarela ao lado da cabeça e com regata bege
Nesta quarta-feira, os nativos de Virgem dedicarão bastante atenção ao setor profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à vida profissional e se sentirá mais confiante para expor as suas ideias. Como a sua comunicação fluirá com facilidade, o dia será favorável para realizar negociações importantes e organizar as metas com clareza e autoridade. Ao longo desta quarta-feira, assuma responsabilidades que promovam o progresso dos seus objetivos de longo prazo.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo bege-claro, contendo uma balança amarela equilibrada
A quarta-feira será favorável para os nativos de Libra buscarem conhecimento e explorarem novos horizontes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A quarta-feira favorecerá a busca por crescimento e a exploração de novos horizontes. Nesse cenário, a sua curiosidade poderá levá-lo(a) a caminhos desconhecidos. Além disso, a facilidade na troca de experiências renovará as suas energias. Será um ótimo dia para investir em estudos ou planejar viagens. No processo, mantenha a leveza para alcançar o reconhecimento desejado.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo bege-claro, contendo um escorpião preto com pinças e cauda erguidas
O diálogo aberto ajudará os nativos de Escorpião a transformarem crises em oportunidades de renovação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Mudanças profundas poderão surgir nesta quarta-feira. Nesse contexto, a boa comunicação se tornará a sua melhor aliada para resolver pendências emocionais. O diálogo aberto será fundamental para transformar crises em oportunidades de renovação. Ao longo do dia, busque clareza ao lidar com recursos compartilhados e se atente ao que realmente lhe traz segurança.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo bege-claro, contendo um arco amarelo com uma flecha marrom centralizada apontando para a esquerda
Devido à capacidade de comunicação em alta, o dia será favorável para os nativos de Sagitário resolverem pendências e expressarem as ideias com clareza (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Será preciso uma comunicação clara com as pessoas ao redor para fortalecer os vínculos. Como a capacidade de expressão estará em alta, aproveite para expor as suas ideias com sinceridade e resolver pendências. Apenas evite ambiguidades e cultive parcerias que tragam harmonia ao cotidiano.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de uma cabra bege com chifres cinza-escuro e olhos fechados
Uma comunicação clara será essencial para os nativos de Capricórnio melhorarem a eficiência no trabalho e resolverem pendências práticas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à organização da rotina e ao cuidado com o bem-estar físico. O dia será propício para resolver pendências práticas e melhorar a eficiência no trabalho por meio de uma comunicação clara. No processo, atente-se aos detalhes e mantenha o foco em hábitos que tragam equilíbrio para as tarefas diárias.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo bege-claro, contendo uma ânfora com padrões geométricos despejando linhas onduladas
Ao longo do dia, o ideal será que os nativos de Aquário expressem as suas necessidades de forma direta e mantenham a calma (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Uma agitação interna poderá afetar o ambiente doméstico e as relações familiares. Será preciso expressar as suas necessidades de forma direta para evitar que imprevistos ou mudanças repentinas gerem discussões desnecessárias. Ademais, procure manter a calma e comunicar-se com clareza para equilibrar as emoções.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo bege-claro, contendo dois peixes marrons dispostos
A quarta-feira pedirá que os nativos de Peixes se comuniquem com cautela e organizem os pensamentos antes de tomar decisões (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Ao longo desta quarta-feira, poderão surgir mal-entendidos ou surpresas desagradáveis no convívio social. Portanto, tenha cautela ao se comunicar, evitando falas impulsivas ou mudanças bruscas de opinião. Além disso, procure organizar os pensamentos antes de tomar decisões importantes. Lembre-se que a comunicação objetiva será essencial para equilibrar as instabilidades do dia.

Thaís Mariano

    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 28/01/2026 01:08
