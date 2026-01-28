Tarot de fevereiro: descubra o arcano do mês e suas influências

Fevereiro será um mês em que um impulso interior levará muitas pessoas a buscar evolução, conhecimento e aperfeiçoamento (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Depois de um janeiro voltado à ativação da criatividade e das ideias, simbolizado carta “O Mago”, fevereiro passará a exigir atitude contínua e compromisso com o que já foi iniciado. O tarot indica o “8 de Ouros” como carta regente do período, trazendo à tona temas como constância, esforço gradual e aperfeiçoamento. Mesmo em um mês frequentemente associado a distrações e excessos, como o Carnaval, a tônica será inversa: atenção plena, repetição consciente e valorização do trabalho bem executado.

Segundo a oraculista do Astrolink Juliana Viveiros, essa energia reforçará que grandes resultados não surgirão de saltos mágicos, mas da dedicação diária aos processos. “Será um mês em que muitas pessoas sentirão um chamado interno para evoluir, aprender e se desenvolver, mesmo que isso exija mais disciplina do que impulso”, explica.

No cotidiano, fevereiro favorecerá a construção de hábitos sólidos, o refinamento de competências, o respeito aos tempos naturais de amadurecimento e uma postura mais cuidadosa diante das responsabilidades assumidas.

Carta regente de fevereiro de 2026

A carta “8 de Ouros” é o arquétipo do artesão. Na imagem, é possível ver alguém concentrado em esculpir suas moedas, uma a uma, buscando excelência em cada detalhe. Segundo Juliana Viveiros, essa figura simboliza o mergulho total no aprendizado e na prática, com humildade e constância.

Esse arcano representa o trabalho diligente e focado, o desenvolvimento de novos talentos, o cuidado com os detalhes, a persistência e a disciplina, além do reconhecimento que virá pelo mérito.

Na sombra, o “8 de Ouros” pode indicar perfeccionismo excessivo, sobrecarga de trabalho ou a perda da visão do todo por se prender a detalhes irrelevantes. O convite, reforça a oraculista do Astrolink, será manter a dedicação sem abrir mão do equilíbrio.

Influências no amor

Para quem estiver em um relacionamento, fevereiro favorecerá o chamado “trabalho de formiguinha” no amor. Pequenos gestos, ajustes na rotina e cuidado diário ganharão importância. De acordo com Juliana Viveiros, o “8 de Ouros” pede dedicação prática à relação, fortalecendo a base do vínculo e corrigindo falhas antes que se tornem grandes.

Para quem estiver solteiro, o foco se voltará para o autodesenvolvimento. Ao investir em si, em suas metas e na sua estabilidade emocional, a pessoa se tornará naturalmente mais atraente. Encontros poderão surgir em ambientes de estudo ou trabalho. Será um mês de critério: menos superficialidade, mais intenção de construir algo duradouro.

A carta “8 de Ouros” indica que fevereiro será um mês de alta produtividade e aprendizado (Imagem: bigjom jom | Shutterstock)

Dinheiro e carreira

Esse será o campo em que o “8 de Ouros” se manifestará com mais força. Fevereiro tenderá a ser um mês de alta produtividade e aprendizado técnico. Poderá ser o momento ideal para revisar processos e elevar o padrão de execução dos projetos. Além disso, será uma excelente fase para o desenvolvimento profissional, seja por meio de cursos, especializações ou treinamentos.

No campo das finanças, o crescimento virá do trabalho consistente e da boa gestão. A carta reforça que não será um período de sorte, mas de competência e organização.

Impactos no autoconhecimento

A palavra-chave do mês será automaestria. O “8 de Ouros” convidará a enxergar o desenvolvimento pessoal como um processo artesanal, não como uma corrida. Segundo a oraculista do Astrolink, fevereiro pedirá alinhamento entre pensamento e ação, deixando de lado a pressa por resultados imediatos para focar a qualidade da presença em tudo o que for feito.

Será um período favorável para terapias, estudos profundos e planejamento detalhado de metas que exigem disciplina e constância.

Previsões do tarot para cada signo em fevereiro

As energias do “8 de Ouros” se manifestarão de formas diferentes para cada signo, trazendo oportunidades de fortalecimento, organização e crescimento consistente. Veja dicas individuais para viver o mês com mais intenção e equilíbrio:

Áries : canalize sua energia para finalizar o que começou. Foco no acabamento;

: canalize sua energia para finalizar o que começou. Foco no acabamento; Touro : excelente fase para organizar finanças e estruturar planos de longo prazo;

: excelente fase para organizar finanças e estruturar planos de longo prazo; Gêmeos : menos dispersão e mais método. Um estudo profundo trará resultados;

: menos dispersão e mais método. Um estudo profundo trará resultados; Câncer : o cuidado com o lar e a família pedirá paciência e dedicação prática;

: o cuidado com o lar e a família pedirá paciência e dedicação prática; Leão : seu talento será reconhecido quando vier acompanhado de técnica e esforço;

: seu talento será reconhecido quando vier acompanhado de técnica e esforço; Virgem : você está em seu elemento. Aproveite para otimizar rotinas e processos;

: você está em seu elemento. Aproveite para otimizar rotinas e processos; Libra : ajustes práticos e diálogos claros equilibrarão as relações;

: ajustes práticos e diálogos claros equilibrarão as relações; Escorpião : transformações profundas exigirão disciplina emocional e constância;

: transformações profundas exigirão disciplina emocional e constância; Sagitário : projetos de expansão precisarão de base técnica sólida agora;

: projetos de expansão precisarão de base técnica sólida agora; Capricórnio : oportunidade de consolidar autoridade e reconhecimento profissional;

: oportunidade de consolidar autoridade e reconhecimento profissional; Aquário : transforme ideias inovadoras em algo concreto por meio do esforço contínuo;

: transforme ideias inovadoras em algo concreto por meio do esforço contínuo; Peixes: traga a intuição para o plano prático e manifeste sonhos com trabalho real.

Por Manuella Tavares