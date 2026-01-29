O que estreia na Netflix em fevereiro de 2026: 5 filmes e séries imperdíveis para maratonar

Fevereiro de 2026 chega à Netflix com estreias variadas que prometem agradar diferentes perfis de assinantes. O catálogo da plataforma recebe desde romances sensíveis até séries de ação carregadas de adrenalina, passando por comédias britânicas e dramas de mistério. A programação equilibra produções nacionais e internacionais, trazendo histórias que vão desde investigações policiais até narrativas sobre amor e memória.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira abaixo cinco produções que chegam à Netflix em fevereiro de 2026 e escolha qual encaixa melhor no seu gosto!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Se Esse Amor Desaparecesse Hoje – 03/02

“Se Esse Amor Desaparecesse Hoje” acompanha um romance entre uma jovem com amnésia diária e um estudante entediado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Kim Hye-young, “Se Esse Amor Desaparecesse Hoje” é um filme romântico sul-coreano estrelado por Choo Young-woo e Shin Si-ah. Na trama, Han Seo-yun é uma jovem que sofre de amnésia retrógrada, acordando todos os dias sem se lembrar do dia anterior. Já Kim Jae-won é um estudante de ensino médio que está sempre reclamando do tédio em sua vida.

Quando os dois se encontram e se apaixonam, a rotina de ambos muda para sempre. O longa trata sobre como construir um relacionamento quando a memória não coopera, trazendo dilemas emocionais sobre identidade e permanência dos sentimentos. A produção é remake do filme japonês de mesmo nome, originalmente lançado em 2022. O elenco coadjuvante conta com Jo Yoo-jung, Jin Ho-eun e Jo Han-chul.

2. Salve Geral: Irmandade – 11/02

“Salve Geral: Irmandade” mergulha no universo do crime organizado ao retratar lealdades rompidas, violência urbana e disputas de poder (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Salve Geral: Irmandade” é um filme brasileiro de ação, drama e suspense dirigido por Pedro Morelli. A produção acompanha o cenário e os personagens da série “Irmandade”, dessa vez sob um perigo ainda maior quando os principais líderes criminosos são transferidos para prisões de segurança máxima. É graças a essa decisão que a filha de 18 anos de Edson (Seu Jorge), criador da Irmandade, é sequestrada por policiais corruptos.

Enquanto Elisa (Camilla Damião) está presa sob as ordens desses bandidos, sua tia Cristina (Naruna Costa) tenta resgatá-la. Ao mesmo tempo, a facção ordena o famoso Salve Geral, uma série de ataques violentos contra delegacias e forças de segurança para distrair as autoridades, mergulhando a cidade de São Paulo em caos absoluto. O filme explora temas de lealdade, poder e sobrevivência dentro do universo do crime organizado brasileiro. O elenco também conta com Elzio Vieira.

3. De Belfast ao Paraíso – 12/02

“De Belfast ao Paraíso” acompanha três amigas que investigam a morte suspeita de uma colega enquanto atravessam situações absurdas pela Irlanda (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada por Lisa McGee, “De Belfast ao Paraíso” é uma série britânica de comédia e suspense. A produção conta com 8 episódios e acompanha três amigas que investigam a estranha e misteriosa morte de uma antiga colega de escola. O trio de longa data é obrigado a se reencontrar depois de receberem a terrível e inusitada notícia de que uma amiga de infância morreu, a quarta integrante do grupo.

Saoirse (Roisin Gallagher) é uma roteirista de TV genial e caótica; Robyn (Sinead Keenan), a mãe estressada e controladora de três filhos; e Dara (Caoilfhionn Dunne), uma cuidadora reservada e confiável. Vivendo realidades completamente distintas nos seus 30 anos, as três embarcam na maior aventura de suas vidas quando um simples velório se transforma em uma odisseia inexplicável pela Irlanda, uma jornada perigosa e engraçada repleta de segredos do passado e situações absurdas. A série equilibra humor com elementos de mistério em uma narrativa sobre amizade e redescoberta.

4. A Arte de Sarah – 13/02

“A Arte de Sarah” investiga a morte de uma mulher rica cuja identidade falsa revela uma teia de mentiras e aparências (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Estrelado por Shin Hye-sun e Lee Jun-hyuk, “A Arte de Sarah” é um k-drama de mistério. A produção acompanha o policial Park Mu-gyeong, que assume a liderança na investigação em torno de um corpo encontrado nos esgotos de Seul. O cadáver é identificado como pertencente à ricaça Sarah Kim, mas a investigação logo começa a revelar os segredos por trás de sua vida de luxo, indicando que ela estava vivendo sob identidade falsa o tempo todo.

À medida que o caso se desenrola, camadas de mentiras e segredos vêm à tona, mostrando que nada é o que parece na trajetória da vítima. A série conta com Kim Jae-won e Jung Da-bin no elenco coadjuvante. O roteiro é da estreante Chu Song-yeon, com direção de Kim Jin-min. A produção promete manter o público em suspense com reviravoltas e uma trama envolvente sobre identidade e aparências.

5. O Agente Noturno (3ª temporada) – 19/02

“O Agente Noturno” retorna com uma nova missão internacional envolvendo espionagem, dados sigilosos e ameaças ao governo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma das séries mais vistas da história da Netflix, “O Agente Noturno” retorna à plataforma com capítulos inéditos. A produção de espionagem e ação protagonizada por Gabriel Basso chega à terceira temporada, com a promessa de uma nova fase para o personagem Peter Sutherland. Na continuidade da história, o protagonista recebe a missão de localizar um funcionário do Tesouro que fugiu para Istambul após matar seu superior e roubar dados governamentais sigilosos.

Durante a busca por uma rede de dinheiro sujo, ele precisa escapar de carrascos profissionais e acaba cruzando o caminho de Isabel De Leon, uma jornalista persistente vivida por Genesis Rodriguez. Juntos, eles tentam revelar mistérios enterrados que podem desestabilizar o governo. Sutherland agora atua com maior foco e isolamento, assumindo inclusive o papel de agente duplo entre a organização Night Action e o negociador de inteligência Jacob Monroe. Além de Basso e Rodriguez, o elenco conta com o retorno de Amanda Warren no papel de Catherine Weaver e nomes como Louis Herthum e Stephen Moyer.