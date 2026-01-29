Da lavanda ao girassol: veja qual planta cada signo deve ter em casa

Cada signo do zodíaco carrega características energéticas específicas que podem ser potencializadas por plantas (Imagem: Vera Petruk | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Astrologia não se manifesta apenas com os posicionamentos dos planetas e movimentos da Lua, mas também na natureza ao nosso redor. Cada signo do zodíaco carrega características energéticas específicas, verdadeiros arquétipos, que podem ser potencializadas por plantas alinhadas com cada vibração.

Além de decorar ambientes, elas ajudam a equilibrar emoções, estimular qualidades positivas e até favorecer mais bem-estar e prosperidade. Por isso, a seguir, veja qual é a planta do seu signo e comece a se conectar com essa energia!

Áries: espada-de-são-jorge

A espada-de-são-jorge ajuda o ariano a afastar energias negativas, fortalecer a coragem e estimular a iniciativa (Imagem: Tria last | Shutterstock)

Regido pelo planeta Marte, Áries tem uma energia intensa, ativa e corajosa. Por isso, a espada-de-são-jorge (ou espada-de-ogum) ajuda a afastar energias negativas, fortalecer a coragem e estimular a iniciativa. Ela é ideal para colocar nas entradas de casas e locais de trabalho.

Touro: manjericão

O manjericão favorece a prosperidade, o equilíbrio emocional e a sensação de conforto do taurino (Imagem: Stock Holm | Shutterstock)

Touro se conecta com o prazer, a estabilidade e os sentidos. Com isso, o manjericão favorece a prosperidade, o equilíbrio emocional e a sensação de conforto. Pode ser cultivado na cozinha ou em varandas, reafirmando ainda mais as características deste signo do elemento Terra.

Gêmeos: lavanda

A lavanda acalma a mente do geminiano, melhora a concentração e ajuda a organizar pensamentos (Imagem: foto_molka | Shutterstock)

Bem versátil e comunicativo, o signo de Gêmeos precisa de equilíbrio mental. Por isso, a lavanda acalma a mente, melhora a concentração e ajuda a organizar os pensamentos. Essa planta é perfeita para ambientes de estudo e descanso.

Câncer: hortelã

A hortelã promove leveza emocional, acolhimento e proteção energética ao canceriano (Imagem: Skrypnykov Dmytro | Shutterstock)

O signo de Câncer é sensível, emocional e totalmente ligado ao lar. A hortelã promove leveza emocional, acolhimento e proteção energética — sendo excelente para cozinhas e espaços de convivência familiar.

Leão: girassol

O girassol estimula a autoestima, alegria e vitalidade do leonino (Imagem: Pablesku | Shutterstock)

Leão brilha naturalmente, e o girassol reflete essa energia solar. Essa planta estimula autoestima, alegria e vitalidade, além de atrair prosperidade, sendo ideal para ambientes iluminados e áreas externas.

Virgem: alecrim

Para o virginiano, o alecrim estimula foco, clareza mental e organização (Imagem: Dream79 | Shutterstock)

Prático e analítico, o signo de Virgem se beneficia do alecrim, que estimula foco, clareza mental e organização. Também pode ser associado à limpeza energética, sendo um ótimo aliado para escritórios e locais de trabalho.

Libra: orquídea

As orquídeas favorecem relações harmoniosas e estimulam a sensibilidade estética do libriano (Imagem: Alie04 | Shutterstock)

O signo de Libra busca harmonia, beleza e equilíbrio. Por isso, as orquídeas elevam a vibração do ambiente, favorecem relações harmoniosas e estimulam a sensibilidade estética. São ótimas para ficarem em salas e espaços sociais.

Escorpião: arruda

Ao escorpiano, a arruda traz proteção espiritual e a capacidade de transmutar energias densas (Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock)

Intenso e profundo, Escorpião se conecta com plantas de forte poder energético. A arruda é conhecida por sua proteção espiritual e capacidade de transmutar energias densas. Com isso, deve ser usada com consciência, preferencialmente próxima à entrada da casa.

Sagitário: sálvia

A sálvia ajuda na limpeza energética, na elevação espiritual e no estímulo à intuição do sagitariano (Imagem: Rose Marinelli | Shutterstock)

Sagitário busca expansão, sabedoria e liberdade. Sendo assim, a sálvia ajuda na limpeza energética, na elevação espiritual e no estímulo à intuição. Ela costuma ser muito usada em rituais e momentos de reflexão.

Capricórnio: bambu-da-sorte

O bambu-da-sorte se alinha perfeitamente à energia do capricorniano (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Capricórnio é disciplinado e focado em crescimento. Por isso, o bambu-da-sorte simboliza resiliência, estabilidade e prosperidade, alinhando-se perfeitamente à energia deste representante do elemento Terra. Essa planta é ótima para escritórios e ambientes profissionais.

Aquário: costela-de-adão

Ao aquariano, a costela-de-adão estimula criatividade, liberdade e renovação energética (Imagem: umitc | Shutterstock)

Inovador e original, o signo de Aquário se conecta com plantas de presença marcante. A costela-de-adão estimula criatividade, liberdade e renovação energética, sendo ideal para espaços modernos e criativos.

Peixes: melissa

Peixes encontra na melissa uma planta que favorece calma, sonhos, espiritualidade e equilíbrio emocional (Imagem: Almacron | Shutterstock)

Sensível e intuitivo, Peixes encontra na Melissa uma planta que favorece calma, sonhos, espiritualidade e equilíbrio emocional. Os benefícios estão em ajudar a acalmar e aprofundar conexões internas.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.