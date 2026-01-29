Quer decorar a parede atrás do sofá? Veja 3 ideias criativas para valorizar a sala

Escolher o sofá ideal para a sala de estar ou living pode parecer simples, mas envolve uma série de decisões que podem levar a equívocos. Um dos mais comuns é definir o móvel antes de compreender o espaço disponível, sem considerar fatores como circulação, pontos de luz, integração com outros ambientes e até a posição da televisão.

Outro desafio está na escolha do melhor local para posicionar o sofá: quando encostado na parede, ele facilita a organização da planta, mas pode gerar áreas visualmente esquecidas, comprometendo a harmonia do ambiente.

Para evitar esse problema, a arquiteta Patricia Penna, à frente do escritório Patricia Penna Arquitetura & Design, compartilha inspirações que agregam valor à parede. “Em geral, essa decisão leva em conta o estilo de vida dos moradores, que por sua vez já está expresso nos demais elementos do décor. Gosto bastante de criar composições, dentro de diferentes estilos”, revela. Veja!

1. Quadros

Os quadros são a melhor opção para quem quer decorar a parede atrás do sofá e não quer errar (Projeto: Patricia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Leandro Moraes)

Um dos caminhos mais simples é investir em arte: naturalmente, de estilos e artistas apreciados pelos moradores — esculturas, telas, fotografias, gravuras etc. O importante é considerar o ambiente em que serão expostas. “A ressalva é que, independentemente das escolhas, deve haver harmonia com os demais elementos do ambiente, bem como com a essência dos clientes”, diz a arquiteta.

Durante a definição — um processo que nem sempre é muito rápido e gera dúvidas —, ela indica dispor as preferências para, visualmente, compreender quais são aquelas que melhor se encaixam no ambiente ou que, simplesmente, provocam aquela sensação ‘é essa!’. “Nesses casos, a experiência de um profissional de arquitetura contribui para, até mesmo, compor obras de diferentes tipos e estilos, com bossa, a depender do espaço disponível. Podemos considerar, inclusive, a elaboração de gallery wall“, explana Patricia Penna.

Dica importante: obras sobre sofás pedem um espaçamento mínimo em relação ao móvel, para não ficar desconfortável para o usuário e evitar acidentes como bater a cabeça. “Quando trabalhamos com profundidade maior, caso das esculturas ou objetos em caixas, é vital dispô-las em locais que não interfiram na circulação, minimizando o risco de queda”, sugere a arquiteta.

As possibilidades para dispor obras numa parede são muitas e podem variar de acordo com o estilo do ambiente. Pode ser linear, com os quadros alinhados pela borda inferior; concêntrica, em que há a definição de um ponto central imaginário e a partir do qual se distribuem os trabalhos, ou ainda completamente deslocada para um dos extremos.

2. Texturas

A textura traz cor, profundidade e valoriza ainda mais a área atrás do sofá (Projeto: Patricia Penna Arquitetura & Design | Imagens: Leandro Moraes)



Com variados estilos e modelos, as texturas podem trazer cor, profundidade, esconder alguma imperfeição na superfície ou valorizar ainda mais a área. As possibilidades são inúmeras. Vale apostar em pinturas especiais, como estuque italiano, cimento queimado, painéis de madeira com acabamento de laca ou alguma lâmina natural, do tipo boiserie, papéis de parede, revestimentos cerâmicos e pedras naturais, entre outros.

Pessoas mais ‘básicas’ podem eleger a clássica parede branca, que ganha vida com uma obra de arte. “Uma luminária de parede, sobretudo em ambientes menores, é sempre muito bem-vinda! Ela será eficaz para o ambiente, deixando tudo mais charmoso”, compartilha Patricia Penna.

3. Portas e janelas

Portas e janelas trazem a sensação de bem-estar na conexão com a natureza e implementa luz natural ao ambiente (Projeto: Patricia Penna Arquitetura & Design | Imagem: Leandro Moraes)



Usufruir da paisagem externa como quadro dentro do living é interessante, pois se comporta como uma obra viva e interativa. Além da sensação de bem-estar na conexão com a natureza, a solução implementa a iluminação natural. “Por si só, o paisagismo é um quadro pronto e lindo. Por isso, é bobagem competir”, brinca a profissional, que finaliza afirmando: “Sempre que possível, adoro conciliar a cena externa na parte interna”.

Por Lucas Janini