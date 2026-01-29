Oscar 2026: 5 filmes indicados que não podem ficar de fora da sua lista

Para quem ama cinema e cultura pop, a temporada de premiações é sempre um evento à parte. Com o Oscar 2026 se aproximando, alguns títulos indicados já ganham força como fortes apostas — seja pelo peso dos nomes envolvidos, pelas histórias potentes ou pela repercussão entre público e crítica. Se você gosta de chegar preparado, vale anotar: esses filmes prometem dominar as conversas desde já. Confira!

1. Marty Supreme

”Marty Supreme” é um filme que fala sobre ambição, ego e o preço cobrado pelo sucesso (Imagem: Reprodução digital | A24)

Com uma direção segura e um protagonista que prende o olhar do início ao fim, o filme mergulha fundo em temas como ambição, poder e vaidade. A história acompanha a ascensão e os conflitos internos de um personagem complexo, Marty Mauser, longe de qualquer idealização. É aquele tipo de drama que cresce nas entrelinhas, nos gestos contidos e nos diálogos bem construídos. Ao longo da trama, o espectador é convidado a refletir sobre até onde vale ir para alcançar o sucesso. Não à toa, tem tudo para agradar à Academia — foi indicado a 9 categorias. E, claro, render boas conversas depois que os créditos sobem.

Onde assistir: cinemas.

2. Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Em “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, o público é convidado a mergulhar no universo shakespeariano e na dor íntima do luto (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Baseado no romance de Maggie O’Farrell, o filme oferece um olhar delicado e profundamente humano sobre o universo de Shakespeare. Aqui, a história não gira em torno da fama ou das grandes obras, mas da dor íntima do luto e das relações familiares. A narrativa é sensível, silenciosa em muitos momentos, e carrega uma carga emocional que toca sem precisar exagerar. É um filme sobre perdas, memória e criação artística, contado de forma poética e acessível. A fotografia e as atuações ajudam a construir essa atmosfera intimista. Um drama que conversa diretamente com quem gosta de histórias que ficam ecoando depois da sessão. No Oscar 2026, o longa recebeu 8 nomeações, incluindo Melhor Filme.

Onde assistir: cinemas.

3. O Agente Secreto

”O Agente Secreto” traz uma narrativa densa, cheia de camadas, e provoca mais perguntas do que respostas (Imagem: Reprodução digital | VITRINE FILMES)

Produção brasileira que vem chamando atenção pela abordagem política e pelo clima constante de tensão. O filme aposta em um suspense psicológico que cresce aos poucos, sem pressa, convidando o espectador a prestar atenção nos detalhes. A narrativa é densa, cheia de camadas, e provoca mais perguntas do que respostas — o que é justamente seu maior trunfo. Há um cuidado evidente na construção dos personagens e no uso do silêncio como linguagem.

Mais do que entreter, o longa provoca reflexão e desconforto na medida certa. Um exemplo claro de como o cinema nacional segue forte e cada vez mais presente no circuito internacional. No Oscar 2026, concorre em quatro categorias: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

Onde assistir: cinemas.

4. Uma Batalha Após a Outra

Em ”Uma Batalha Após a Outra”, a história foge do óbvio, focando os dilemas que continuam mesmo depois do fim da guerra (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Mais do que retratar conflitos, ”Uma Batalha Após a Outra” é um filme que se interessa pelas marcas que eles deixam nas pessoas. O foco está nos impactos emocionais, nas cicatrizes invisíveis e nos dilemas que continuam mesmo depois do fim da guerra. A narrativa foge do óbvio e aposta em uma abordagem mais humana e menos espetacular. As atuações intensas ajudam a criar empatia e aproximam o espectador da história. É um longa que convida à reflexão, sem respostas fáceis ou discursos prontos. Daqueles filmes que não gritam, mas dizem muito. No Oscar 2026, a produção teve 13 indicações.

Onde assistir: cinemas.

5. Frankenstein

Em ”Frankenstein”, o espectador é convidado a olhar com mais atenção para quem está à margem (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Clássico da literatura que atravessa gerações, “Frankenstein” ganha uma nova leitura no cinema, mais próxima do drama humano do que do terror tradicional. A história segue atual ao falar sobre limites, solidão e as consequências das escolhas que fazemos, temas que continuam ecoando forte nos dias de hoje. Aqui, o monstro deixa de ser apenas uma figura assustadora e passa a ser visto como alguém em busca de pertencimento e afeto.

O filme convida o espectador a olhar com mais atenção para quem está à margem, para o medo do diferente e para a responsabilidade que carregamos ao criar algo — ou alguém. Com uma atmosfera densa e emocional, a narrativa aposta mais no silêncio e nos olhares do que em sustos fáceis. É um daqueles filmes que não terminam quando os créditos sobem, porque continuam provocando reflexões muito depois da sessão acabar. O longa recebeu 9 indicações ao Oscar 2026.

Onde assistir: Netflix.