Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/01/2026

Segundo as cartas do tarot, a sexta-feira será propícia para refletir sobre o futuro

Nesta sexta-feira 30 de janeiro, o dia será propício para refletir sobre o futuro. As cartas do tarot indicam que é o momento de agir, sem hesitação, com força suficiente para se libertar de energias e sentimentos que poderão causar atrasos e perdas. O dia também pede paciência com alguns processos e iniciativa para seguir em frente com os planos.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os doze signos do zodíaco e aproveite da melhor forma!

Áries — O Carro

O dia pedirá foco e atitude, conforme a carta “O Carro”. Avanços serão possíveis, desde que você saiba exatamente para onde deseja ir. Será importante evitar atitudes impulsivas: quando mente e coração caminharem juntos, o progresso acontecerá.

Touro — A Lua

Conforme a carta “A Lua”, as emoções ficarão mais sensíveis, e algumas situações poderão parecer confusas. Confie na sua intuição e evite decisões precipitadas. Lembre-se de que nem tudo precisa ser resolvido de imediato — observe os sinais.

Gêmeos — Ás de Paus

Uma nova ideia ou oportunidade surgirá com força, conforme a carta “Ás de Paus”. O entusiasmo retornará, especialmente em projetos pessoais e profissionais. Aproveite o impulso, mas comece com uma intenção bem clara sobre onde deseja chegar.

Câncer — O Hierofante

Segundo a carta “O Hierofante”, o dia favorecerá conversas maduras, conselhos e decisões alinhadas aos seus valores. Tradições, aprendizados e referências do passado ajudarão a encontrar maior estabilidade emocional.

Leão — Pajem de Copas

Sensibilidade e afeto ganharão espaço ao longo da sexta-feira, conforme a carta “Pajem de Copas”. Você poderá receber uma mensagem carinhosa ou um convite inesperado. Permita-se sentir, sem receio de demonstrar vulnerabilidade.

Virgem — Cavaleiro de Espadas

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que a sua mente estará afiada, mas será preciso cautela com as palavras. O dia pedirá objetividade, sem atropelar os sentimentos alheios. Pense antes de agir ou responder.

Libra — O Julgamento

Conforme a carta “O Julgamento”, um chamado importante se apresentará. Será o momento de rever escolhas, encerrar pendências e tomar decisões que te libertem. Ainda assim, será fundamental lembrar que o passado traz aprendizados, não culpas.

Escorpião — A Sacerdotisa

O silêncio será o seu maior aliado, conforme a carta “A Sacerdotisa”. Observe mais, fale menos e confie no que sentir, mesmo sem provas concretas. As respostas de que precisa virão de dentro.

Sagitário — O Mundo

A carta “O mundo” mostra que conclusões positivas marcarão o dia. Um ciclo se encerrará com a sensação de dever cumprido. Reconheça suas conquistas e prepare-se para novos horizontes.

Capricórnio — 4 de Espadas

O corpo e a mente pedirão uma pausa, conforme a carta “4 de Espadas”. Sempre que possível, respeite seus limites e evite sobrecargas. Descansar também é uma forma de avançar.

Aquário — 6 de Copas

Segundo a carta “6 de Copas”, o passado poderá bater à porta, trazendo nostalgia ou reencontros. As lembranças aquecerão o coração, mas será importante evitar se prender ao que já ficou para trás.

Peixes — 8 de Paus

A carta “8 de Paus” indica que o dia fluirá com rapidez. Mensagens, respostas e movimentações inesperadas acelerarão os acontecimentos. Aproveite o ritmo, mantendo o equilíbrio emocional.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.