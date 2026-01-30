InícioRevista do Correio
Fantasia de Carnaval: confira a opção ideal para cada signo

As características de cada nativo podem ajudar na hora de escolher o look para aproveitar a folia

A personalidade e estilo dos signos podem ser traduzidas na fantasia de Carnaval (Imagem: AYO Production | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O Carnaval é um período marcado por celebração, criatividade e liberdade de expressão. E nada representa melhor a folia do que as fantasias. À primeira vista, elas podem parecer simples adereços, mas desempenham um papel fundamental na expressão da identidade e do humor. Por isso, recorrer ao signo solar pode ajudar no momento da escolha.

Isso porque, conforme a influenciadora e especialista em esoterismo e moda Nanda Silveira, cada signo carrega características próprias de personalidade e estilo, que podem ser traduzidas nos figurinos. “Quando você escolhe uma fantasia que conversa com quem você é de verdade, a experiência do Carnaval fica muito mais leve, divertida e poderosa”, explica.

A seguir, ela indica a fantasia ideal para cada signo. Confira!

Áries

Ícone do signo de Áries em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia ideal para o ariano precisa ser forte e marcante (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Quando o assunto é Carnaval, este signo não passa despercebido e costuma apostar em produções cheias de personalidade. “Áries gosta de atitude, ousadia e protagonismo, então a fantasia ideal precisa ser forte e marcante. Mulher-Maravilha, gladiadora ou piloto de corrida combinam demais com essa energia de coragem e liderança”, diz a especialista.

Touro

Ícone do signo de Touro em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia do taurino precisa transmitir elegância e bem-estar (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

A escolha da fantasia do taurino passa pelo visual e pela sensação de bem-estar durante a folia. “Touro ama conforto, sensualidade e beleza. A fantasia ideal é algo elegante e prazeroso, como deusa grega Afrodite, Cleópatra, odalisca, rainha do Egito ou uma musa do Carnaval com tecidos fluidos”, diz Nanda Silveira.

Gêmeos

Ícone do signo de Gêmeos em um círculo colorido com fundo azul-claro
Fantasias irreverentes e versáteis são perfeitas para o geminiano (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Versatilidade é a palavra-chave quando o geminiano entra no clima do Carnaval. “Gêmeos gosta de criatividade, leveza e diversão. Fantasias irreverentes e versáteis são perfeitas, como Arlequim, Coringa ou até uma maquiagem bem chamativa, no estilo anos 2000, tipo Zara Larsson — bem icônico”, recomenda a esoterista.

Câncer

Ícone do signo de Câncer em um círculo colorido com fundo azul-claro
O canceriano combina com fantasias delicadas e simbólicas (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Para o canceriano, a fantasia costuma carregar um significado especial. “Câncer é romântico, nostálgico e emocional. A fantasia ideal é algo delicado e simbólico, como sereia, fada ou até girassol — algo que desperte afeto e conexão emocional”, explica Nanda Silveira.

Leão

Ícone do signo de Leão em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia do leonino precisa ser extravagante (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

No Carnaval, o leonino costuma investir em produções que roubam a cena. “Leão ama brilhar, chamar atenção e ser o centro da festa. A fantasia precisa ser extravagante: rainha de bateria, Beyoncé, maquiagens com muito glitter, brincos grandes e acessórios de cabeça”, indica Nanda Silveira.

Virgem

Ícone do signo de Virgem em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia ideal do virginiano é algo bem-planejado e elegante (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

A escolha da fantasia do virginiano envolve cuidado com cada detalhe. “Virgem gosta de estética, organização e conceito. A fantasia ideal é algo bem-planejado e elegante, como Audrey Hepburn ou bailarina clássica, com tudo muito alinhado e harmônico”, afirma.

Libra

Ícone do signo de Libra em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia do libriano precisa ser visualmente encantadora (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Para o libriano, o visual precisa causar uma boa primeira impressão. “Libra ama beleza, harmonia e charme. A fantasia precisa ser visualmente encantadora, como anjo, cupido, deusa Vênus, parisiense fashion ou até uma fantasia de casal combinando”, conta a especialista.

Escorpião

Ícone do signo de Escorpião em um círculo colorido com fundo azul-claro
Fantasias provocantes e enigmáticas combinam muito com o escorpiano (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

O escorpiano costuma apostar em produções que despertam curiosidade. “Escorpião gosta de mistério, intensidade e sensualidade. Fantasias provocantes e enigmáticas combinam muito, como vampira, feiticeira, mulher-gato ou viúva-negra”, diz Nanda Silveira.

Sagitário

Ícone do signo de Sagitário em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia ideal do sagitariano é divertida e ousada (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

O sagitariano vê a fantasia como parte da curtição. “Sagitário ama liberdade, humor e aventura. A fantasia ideal é algo divertido e ousado, como exploradora no estilo Lara Croft, hippie, cigana, turista exagerada ou cowboy”, sugere a esoterista.

Capricórnio

Ícone do signo de Capricórnio em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia ideal do capricorniano é clássica e imponente (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

A produção de Carnaval do capricorniano costuma transmitir uma imagem forte. “Capricórnio gosta de poder, sofisticação e presença. A fantasia ideal é algo clássico e imponente, como executivo poderoso, CEO fashion, chefe de máfia, rei medieval ou personagem histórico elegante”, lista.

Aquário

Ícone do signo de Aquário em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia do aquariano precisa fugir do óbvio (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

Nada óbvio costuma agradar o aquariano na hora de se fantasiar. “Aquário ama originalidade e inovação. A fantasia precisa ser fora do óbvio: alien glam, personagem futurista, cyberpunk, boneca conceitual, referência fashion ousada ou até uma ideia abstrata”, diz Nanda Silveira.

Peixes

Ícone do signo de Peixes em um círculo colorido com fundo azul-claro
A fantasia ideal do pisciano é lúdica e encantada (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock)

No Carnaval, o pisciano costuma mergulhar no universo da imaginação. “Peixes gosta de magia, sonho e fantasia. A fantasia ideal é algo lúdico e encantado, como fada, sereia mística, deusa das águas, personagem etérea, bruxa do mar ou inspiração celestial”, finaliza Nanda Silveira.

Por Lucas Siciliano

