Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/01/2026

As cartas do tarot indicam um dia marcado por encerramentos (Imagem: vectorandom | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, as cartas do tarot pedem atenção com a mente e os pensamentos. Alguns ciclos se encerrarão para que outros melhores aconteçam. Por isso, será importante manter o foco, a clareza e a coragem para dar passos firmes diante de qualquer desafio.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os doze signos do zodíaco e aproveite da melhor forma!

Áries — Rei de Copas

O ariano será convidado a agir de forma madura, acolhedora e diplomática (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

O sábado pedirá equilíbrio emocional, conforme a carta “Rei de Copas”. Você poderá ser chamado(a) a agir de forma madura, acolhedora e diplomática, especialmente em conversas delicadas. Lembre-se que liderar envolve ouvir e controlar os impulsos.

Touro — O Louco

Será importante que o taurino saia do controle e da zona de conforto (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

De acordo com a carta “O Louco”, um começo se desenhará. Contudo, ele exigirá coragem para sair do controle e da zona de conforto. Confie mais no fluxo da vida e menos nos medos. O dia favorecerá decisões ousadas, desde que venham do coração.

Gêmeos — 3 de Espadas

Algumas verdades virão à tona na vida do geminiano, podendo doer, mas também libertar (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Espadas”, algumas verdades virão à tona e poderão doer, mas também libertar. Evite racionalizar sentimentos difíceis, se permitindo sentir, elaborar e seguir adiante com mais clareza emocional.

Câncer — O Sol

O sábado do canceriano será repleto de alegria e boas notícias (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

A Carta “O Sol” indica que o sábado poderá ser um ótimo dia. Clareza, alegria e boas notícias iluminarão o caminho. Por isso, aproveite para se expor mais, celebrar conquistas e fortalecer relações importantes.

Leão — Rei de Paus

O dia pedirá autoconfiança e poder pessoal ao leonino (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” pedirá autoconfiança e poder pessoal, mas também trará liderança, iniciativa e visão de futuro. Será um excelente dia para tomar decisões profissionais ou assumir o protagonismo em algo importante.

Virgem — O Diabo

O virginiano deverá se atentar aos excessos, culpas ou padrões repetitivos (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Atenção aos excessos, culpas ou padrões repetitivos. A carta “O Diabo” pede consciência sobre o que está te prendendo — seja um hábito, um medo ou uma relação. A libertação começará com honestidade real e interna.

Libra — A Torre

Mudanças inesperadas poderão ocorrer na vida do libriano (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão chacoalhar estruturas neste sábado, conforme a carta “A Torre”. Apesar do impacto inicial, essa quebra virá para libertar e realinhar sua vida com o que é verdadeiro. Lembre-se que resistir só prolongará o desconforto.

Escorpião — Pajem de Espadas

Curiosidades, conversas e informações importantes marcarão o sábado do escorpiano (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

De acordo com a carta “Pajem de Espadas”, curiosidade, conversas e informações importantes marcarão o seu sábado. Logo, fique atento(a) às mensagens, estudos ou diálogos que tragam novas perspectivas. Por outro lado, tome cuidado com a impulsividade nas palavras.

Sagitário — A Justiça

Assuntos legais, acordos ou escolhas importantes ganharão destaque no sábado do sagitariano (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

A carta “A Justiça” simboliza um dia de decisões conscientes e colheita do que foi plantado. Contudo, ela pedirá coerência entre discurso e atitude. Assuntos legais, acordos ou escolhas importantes ganharão destaque.

Capricórnio — 4 de Copas

Será importante que o capricorniano não se feche para novas oportunidades (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Segundo a carta “4 de Copas”, um desânimo passageiro ou uma sensação de estagnação poderão surgir. Mesmo assim, evite se fechar para oportunidades que estão mais próximas do que parecem. O dia pedirá gratidão e maior estado de presença.

Aquário — Pajem de Ouros

O dia do aquariano será marcado por aprendizado, planejamento e pequenos passos que construirão algo sólido (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Novas ideias ligadas a trabalho, estudos ou finanças começarão a tomar forma. A carta “Pajem de Ouros” indica aprendizado, planejamento e pequenos passos que construirão algo sólido no futuro.

Peixes — Cavaleiro de Paus

O pisciano sentirá entusiasmo e vontade de agir (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Movimento, entusiasmo e vontade de agir virão à tona. A carta “Cavaleiro de Paus” pede iniciativa, mas também atenção à impulsividade. Canalize essa energia em algo criativo ou produtivo para evitar dispersão.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.