Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/02/2026 

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco 

As energias da segunda-feira influenciarão os nativos de diferentes formas (Imagem: E.Va | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As energias da segunda-feira influenciarão os nativos de diferentes formas (Imagem: E.Va | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira será marcada por oscilações emocionais, ruídos na comunicação e desafios para conciliar os desejos pessoais com as demandas externas. Cada nativo sentirá essas influências de forma particular, seja nas relações, no trabalho, nas finanças ou nas decisões da rotina. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como organizar as prioridades e agir com mais estratégia diante dos obstáculos! 

Áries 

Ilustração do signo de Áries, em fundo bege-claro, contendo uma cabeça de carneiro com chifres grandes cercada por elementos gráficos dentro de uma moldura vermelha
O ariano deverá manter a calma e evitar reações impulsivas ou gastos excessivos (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, haverá tendência à instabilidade emocional. Além disso, o desejo por diversão poderá entrar em conflito com as vontades alheias. Diante desse cenário, será fundamental manter a calma e evitar reações impulsivas ou gastos excessivos. Também convém ter cautela na comunicação, a fim de não provocar mágoas nos relacionamentos afetivos ou sociais.

Touro 

Ilustração do signo de Touro, em fundo bege-claro, contendo uma cabeça de touro com expressão firme e chifres alongados dentro de uma moldura verde com estrelas
O taurino deverá manter a calma diante de pressões externas (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Tensões no ambiente familiar poderão surgir, assim como conflitos entre o desejo por conforto e as exigências profissionais e sociais. Nesse cenário, será importante evitar a rigidez em discussões financeiras ou com pessoas próximas, além de manter a calma diante de pressões externas. Lembre-se de que a falta de flexibilidade na comunicação poderá levar a rupturas e desgastes emocionais. 

Gêmeos 

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo bege-claro, contendo duas figuras femininas lado a lado com estrelas ao redor dentro de uma moldura lilás
O geminiano deverá tomar cuidado com as palavras e com a rotina (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Mal-entendidos e discussões por divergência de opinião poderão transformar conversas simples em situações estressantes. Portanto, tome cuidado com as palavras e com a rotina. Ademais, evite decisões precipitadas ou reações rudes para não prejudicar as relações. 

Câncer 

Ilustração do signo de Câncer, em fundo bege-claro, contendo um caranguejo estilizado dentro de uma moldura azul com estrelas
O canceriano deverá evitar decisões impulsivas ou assinaturas de contratos importantes (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

A busca por conforto material poderá gerar conflitos inesperados nas reservas financeiras. Ainda hoje, a comunicação com as pessoas ao redor tenderá a ficar confusa. Logo, evite decisões impulsivas ou assinaturas de contratos importantes. Também será fundamental organizar a rotina e manter a calma diante dos imprevistos. 

Leão 

Ilustração do signo de Leão, em fundo bege-claro, contendo um leão com juba destacada e cauda levantada dentro de uma moldura vermelha
O dia do leonino pedirá atenção ao expressar sentimentos e desejos (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

A fim de evitar desgastes desnecessários, você deverá equilibrar as necessidades pessoais com as exigências alheias. O dia também pedirá atenção ao expressar sentimentos e desejos, pois mal-entendidos poderão surgir em conversas importantes ou em negociações. Em resumo, será essencial agir com racionalidade e evitar a impulsividade. 

Virgem 

Ilustração do signo de Virgem, em fundo bege-claro, contendo uma figura feminina de braços abertos com uma estrela no peito dentro de uma moldura verde com estrelas
O virginiano deverá priorizar os momentos de introspecção e silêncio (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Você tenderá a se cobrar de forma excessiva e a se envolver em discussões desgastantes. Por conta disso, deverá observar mais e falar apenas o essencial. Inclusive, os momentos de introspecção e silêncio serão essenciais para lidar com o cansaço mental e para restaurar as energias externas, não permitindo assim que o estresse prejudique a produtividade ou a saúde. 

Libra 

Ilustração do signo de Libra, em fundo bege-claro, contendo uma balança centralizada dentro de uma moldura azul com estrelas
O libriano deverá priorizar o descanso e evitar conversas decisivas (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Haverá a chance de instabilidade emocional e confusão mental, o que pedirá recolhimento. Ademais, mal-entendidos afetivos e dificuldades em expressar o que sente poderão gerar desgastes, especialmente se tentar resolver questões externas. O ideal será priorizar o descanso e evitar conversas decisivas, respeitando o seu estado de confusão. 

Escorpião 

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo bege-claro, contendo um escorpião estilizado dentro de uma moldura azul com estrelas
Nesta segunda-feira, o escorpiano deverá agir com racionalidade (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Tenha cautela ao lidar com grupos ou amigos, pois haverá tendência a desentendimentos causados por expectativas não atendidas. Nesse cenário, a comunicação poderá ser afetada, dificultando projetos coletivos ou planos. Será importante agir com racionalidade, evitar se envolver em problemas alheios e atentar-se às metas pessoais. 

Sagitário 

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo bege-claro, contendo um centauro arqueiro puxando o arco dentro de uma moldura vermelha
O sagitariano deverá evitar agir por impulso e buscar cumprir os afazeres com clareza (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Ao longo desta segunda-feira, as ambições poderão conflitar com as opiniões alheias, gerando mal-entendidos com autoridades ou colegas de trabalho. Portanto, o ideal será tomar cuidado para que as tensões emocionais não interfiram no desempenho profissional. Para isso, seja objetivo(a) na comunicação, evite agir por impulso e busque cumprir os seus afazeres com clareza. 

Capricórnio 

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo bege-claro, contendo uma cabra com cauda de peixe dentro de uma moldura verde com estrelas em volta
O capricorniano deverá manter a mente aberta e agir com moderação (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

A tendência será de desentendimentos ocasionados por divergência de valores. Nesse cenário, comunicações exageradas ou interpretações equivocadas poderão dificultar acordos importantes e gerar tensões em seus ideais. Diante disso, deverá manter a mente aberta e agir com moderação, sem impor as suas vontades. 

Aquário 

Ilustração do signo de Aquário, em fundo bege-claro, contendo uma figura feminina com longos cabelos segurando um jarro de onde sai um fluxo de água, cercada por uma moldura lilás com estrelas
O aquariano deverá evitar decisões impulsivas ou conversas decisivas em momentos de estresse (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

Tenha cautela com assuntos financeiros compartilhados. Isso porque as suas emoções poderão entrar em conflito com acordos lógicos, gerando desentendimentos ou perdas. O ideal será evitar decisões impulsivas ou conversas decisivas em momentos de estresse, agindo com clareza e racionalidade. 

Peixes 

Ilustração do signo de Peixes, em fundo bege-claro, contendo dois peixes curvados em sentidos opostos dentro de uma moldura azul com estrelas ao redor
O pisciano deverá manter a organização e cuidar da saúde física (Imagem: Madame KK | Shutterstock)

As demandas do trabalho poderão entrar em choque com as necessidades pessoais, gerando sobrecarga na rotina. Além disso, falhas na comunicação e disputas por controle poderão provocar conflitos no ambiente profissional. Para aliviar as tensões do dia, evite reagir com impaciência às cobranças externas, mantenha a organização e cuide da saúde física. 

