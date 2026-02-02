Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/02/2026

O tarot de segunda recomenda que planos e metas sejam consolidados (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira, 02 de fevereiro, chegará com movimento e disposição para a maioria dos signos do zodíaco. Por isso, não será o momento de pensar demais no que precisa ser feito: a orientação do tarot é para que planos e metas sejam consolidados e colocados em prática. A semana pedirá foco e muita determinação.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os doze signos!

O ariano desejará resolver questões importantes (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Áries — 8 de Paus

O dia ganhará velocidade, conforme a carta “8 de Paus”. Algumas respostas chegarão, situações avançarão e você sentirá vontade de resolver tudo de uma vez. Aproveite o ritmo acelerado, mas evite a impulsividade excessiva.

Touro — Rainha de Espadas

Nesta segunda-feira, o tarot revela que o taurino se posicionará com mais objetividade (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock

A carta “Rainha de Espadas” indica que você terá clareza mental e postura firme. Tenderá a se posicionar com mais objetividade, cortando excessos e dizendo o que precisa ser dito. Será um ótimo dia para conversas sinceras e decisões racionais.

Gêmeos — A Temperança

O geminiano deverá equilibrar razão e sensibilidade (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O equilíbrio será a palavra-chave do dia para o signo de Gêmeos, conforme a carta “A Temperança”. O tarot pede paciência e moderação, principalmente nas emoções. Misturar razão e sensibilidade será essencial para manter a harmonia.

Câncer — 4 de Paus

O signo de Câncer terá um dia de encontros agradáveis (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Será um dia marcado por sensação de acolhimento, segurança e estabilidade emocional. O momento favorecerá encontros agradáveis, convivência em família e pequenas celebrações que aquecerão o coração.

Leão — 7 de Ouros

O dia pede paciência ao signo de Leão (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Será tempo de avaliar resultados. Você poderá sentir que algo demora a acontecer, mas a carta 7 de Ouros reforça que o esforço valerá a pena. Confie no processo e evite cobranças excessivas.

Virgem — 6 de Copas

O signo de Virgem viverá um dia de conexão emocional (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Memórias, afetos e conexões do passado ganharão destaque. O dia poderá trazer reencontros, saudade ou vontade de cuidar de quem você ama. Permita-se sentir sem julgamento.

Libra — O Julgamento

) O libriano deverá se libertar do passado (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você sentirá um chamado para despertar e tomar decisões importantes. Algo pedirá encerramento ou um novo começo mais alinhado com quem você se tornou. Escute o que sua consciência estará sinalizando.

Escorpião — 2 de Paus



O signo de Escorpião será convidado a olhar para o futuro (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Planejamento e escolhas estarão em evidência. O tarot mostrará você olhando para o futuro e avaliando possibilidades. Será hora de decidir qual caminho fará mais sentido para sua expansão.

Sagitário — 3 de Ouros

O dia favorecerá parcerias importantes ao signo de Sagitário (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Colaboração e crescimento conjunto marcarão o dia. O momento favorecerá parcerias, trocas produtivas e reconhecimento do seu esforço. Trabalhar em equipe renderá bons frutos.

Capricórnio — A Força

Será um bom dia para o signo de Capricórnio lidar com os desafios (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Coragem emocional e autocontrole estarão em destaque. Você demonstrará maturidade ao lidar com desafios sem perder a sensibilidade. O tarot pedirá gentileza consigo e mais firmeza interna.

Aquário — A Imperatriz

O dia do aquariano favorecerá o autocuidado (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Criatividade, afeto e abundância marcarão o dia. O momento favorecerá o autocuidado, as relações amorosas e projetos que exigirão sensibilidade. Nutrir ideias e emoções poderá trazer crescimento.

Peixes — Rei de Copa

O dia do signo de Peixes será de empatia (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Equilíbrio emocional e maturidade afetiva acompanharão o dia do signo de Peixes. Você tenderá a acolher sem se anular e a ouvir sem absorver demais. Será um ótimo dia para diálogos empáticos e decisões guiadas pelo coração consciente.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.