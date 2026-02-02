2026 é o novo 2016: nostalgia traz de volta a estética maximalista à maquiagem 

2026 mal começou e o mundo da beleza já foi surpreendido por uma onda de nostalgia estética: não é apenas moda ou música que revisitamos — a maquiagem de 2016 também está voltando com força total. Nas redes sociais, celebridades, criadores de conteúdo e amantes de beleza reelaboram o que foi um marco estético da década passada, em um momento em que muitas pessoas buscam expressividade e alegria em meio à rotina digital saturada de minimalismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo relatórios de tendências, enquanto o final de 2025 foi dominado por rotinas de beleza quase nuas e naturais (clean girl aesthetic), surgiu um impulso geral por looks mais ousados, artísticos e detalhados — inspirados diretamente na estética Instagram Baddie que teve seu auge em 2016.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para contar como essa “voltinha no tempo” da maquiagem se traduz em dicas práticas hoje, conversamos com Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine. Confira!

1. Sobrancelhas mais definidas: o retorno da escultura precisa

O olhar é a moldura da face e, em 2016, sobrancelhas hiper-definidas eram protagonistas. A era das sobrancelhas “on fleek” lembrava um trabalho de escultura: linhas limpas, cauda alongada e preenchimento estruturado. Hoje esse visual ressurgiu como uma homenagem ao poder do olhar bem delineado, com técnicas que valorizam o rosto de forma contemporânea e elegante.

“O que vemos ressurgir agora é uma interpretação moderna: sobrancelhas bem preenchidas e precisas, mas com transição de cor mais natural e movimento, sem aquele bloco pesado de antigamente”, explica Chloé Gaya.



Sugestões de produtos: duo de lápis e gel para sobrancelhas Fenzza e pincel para sobrancelhas OX-34 Klass Vough.

2. Olhos detalhados: do cut crease ao delineado gráfico

Uma das características mais marcantes das makes de 2016 era o detalhamento no olhar: cut creases dramáticos, esfumados bem construídos e delineados com personalidade. Além disso, a sombra bem pigmentada e o efeito tridimensional retornam como formas de expressar criatividade e ousadia. “Hoje a gente mistura o melhor dos dois mundos: a precisão do cut crease clássico com um ar mais suave e adaptado para diferentes ocasiões”, comenta a maquiadora.

Sugestões de produtos: paleta Sweet Collection Red Velvet Ruby Kisses e paleta Refresh Yourself BT x Coca-Cola.

3. Pele elaborada: acabamento impecável e multietapas

Se a década anterior favorecia o glow natural, o revival de 2016 traz de volta uma pele elaborada, pensada em etapas: preparação com primer, base com acabamento mais estruturado, contorno e até técnicas como baking para maximizar duração e acabamento mate. É uma maquiagem que celebra técnica e precisão, perfeita para quem gosta de dominar cada detalhe.

“A ideia não é simplesmente reproduzir um look antigo, mas ressignificar a técnica para que ela valorize diferentes texturas de pele e estilos de rosto”, explica a especialista.

Sugestões de produtos: creme facial Onul31 e pó para o rosto Seal UP BM Beauty.

O mate intenso nos lábios evoluiu para um equilíbrio: lábios com impacto, mas confortáveis (Imagem: New África | Shutterstock)

4. Lábios marcantes: do mate clássico ao toque moderno

Embora no auge de 2016 os lábios mate intensos fossem a regra, com contornos bem marcados e cores fortes, hoje a tendência evolui para um equilíbrio: lábios com impacto, mas confortáveis, com técnicas de contorno e cor que dialogam com o restante do rosto, sem parecerem isolados. “Você pode se inspirar naquela boca poderosa do passado, mas com aplicação moderna que traz profundidade e suavidade ao mesmo tempo”, detalha Chloé Gaya.

Sugestões de produtos: Bolush Blush Multifuncional Pudim Beauty.

5. A estética como forma de expressão

Segundo a maquiadora, usar a estética de 2016 é “mais do que nostalgia, é uma reafirmação do prazer em brincar com maquiagem”. A retomada das referências do ano não é apenas olhar para o passado, é reencontrar o valor da técnica, da criatividade e da individualidade em cada traço e cor.

Por que agora?

Essa volta às tendências marcantes de 2016 acompanha um movimento maior de nostalgia cultural que tem dominado redes sociais e conversas de moda e beleza, uma busca por emoções e memórias afetivas em meio ao excesso de uniformidade estética.

Por Denyze Moreira