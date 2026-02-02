3 simpatias simples para o Dia de Iemanjá

No Dia de Iemanjá, religiosos e devotos prestam homenagens, expressam gratidão e fazem seus pedidos à beira do mar ou dos rios (Imagem: Thelma Amaro Vidales | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 2 de fevereiro é comemorado o Dia de Iemanjá, uma das divindades mais reverenciadas das religiões de matriz africana. Celebrada em diversas regiões do Brasil, especialmente no litoral, por ser conhecida como a Rainha dos Mares, ela representa esperança, acolhimento e a busca por caminhos mais harmoniosos na vida.

Por isso, segundo a espiritualista Kelida Marques, nessa data, religiosos e devotos prestam homenagens, expressam gratidão e fazem seus pedidos à beira do mar ou dos rios. “Iemanjá simboliza o amor materno em sua essência mais pura, sendo protetora do lar, da família, da fertilidade, da gravidez, do parto e dos recém-nascidos”, explica.

A seguir, a consultora espiritual ensina três simpatias simples para fazer no Dia de Iemanjá. Confira!

1. Simpatia para ter sorte no amor

Materiais

5 ou 8 rosas-brancas

Perfume de alfazema

Fitas com as cores da harmonia (azul, amarelo, rosa, branco e verde)

1 espelho

Talco

1 sabonete

Bijuterias

1 cesta forrada com papel celofane

Como fazer

Amarre uma fita no cabo de cada flor e jogue um pouco de talco e de perfume por cima. Depois, coloque o espelho, o sabonete e as bijuterias na cesta e leve para o mar. Conte três ondas e, na quarta, ofereça a cesta para a entidade.

2. Simpatia para garantir paz e prosperidade

Materiais

Pétalas de rosas-brancas

Arroz cru

1 perfume de sua preferência

Como fazer

Misture as pétalas de rosas-brancas, o arroz cru e o perfume e passe pelo corpo. Olhando para o mar, reze para Iemanjá pedindo paz e prosperidade para o seu ano. Descalço, entre no mar vestido com peças brancas, dê três mergulhos e saia da água de costas para a areia.

Ritual para agradar a Iemanjá afasta energias negativas e atrai paz e harmonia (Imagem: Daria Minaeva | Shutterstock)

3. Ritual para agradar a Iemanjá

Materiais

1 rosa-branca

1 vela palito (azul-claro, rosa-claro ou branca)

(azul-claro, rosa-claro ou branca) Perfume de alfazema

1 taça com água mineral

1 pedra de rio ou do mar

Como fazer

De forma carinhosa e com muita fé, coloque os itens em uma mesa, pode ser feito dentro de casa. Acenda a vela, coloque a rosa-branca à direita e a taça com água à esquerda. O perfume de alfazema você deverá colocar à frente da vela e, à frente da alfazema, as pedras.

Com muita fé, faça essa oração: “Salve Iemanjá! Mãe do mundo, força que sustenta a criação, dona de todos os bens, alimento para a própria vida. Magnânima, mãe de todas as mães, o mar é seu símbolo, salgue sua marca. Reze por todos, porque todos seguem seu caminho nas águas. Odoiá, Iemanjá”.

Após fazer essa prece, deixe a vela queimar até o final. Guarde a alfazema e as pedras. Depois, use a alfazema para limpar o corpo de energias negativas ou sempre que precisar de paz e harmonia. As pedrinhas, você pode levar na bolsa ou deixar em um altar. A rosa, deixe-a secar e depois despache na natureza, com respeito.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília de maneira constante e gratuita.

Por Ana Carolina Batista