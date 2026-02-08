Veja como fazer maquiagens criativas e duráveis no carnaval

A grande tendência de maquiagem para o carnaval em 2026 são os brilhos e as pedrarias - (crédito: Fotos: Mariana Campos/CB/D.A Press)

No carnaval, a maquiagem precisa ir além da estética, deve ser criativa, dialogar com o look, resistir ao calor, à umidade e, muitas vezes, à chuva, além de acompanhar horas intensas de festa. Pensando nisso, o editorial de carnaval assinado pela beauty artist Pri Santos apresenta duas produções que equilibram impacto visual e funcionalidade, apostando em técnicas acessíveis, escolhas inteligentes de produto e referências contemporâneas da beleza pop.

O ponto de partida das duas maquiagens foi a preparação de pele, etapa que, segundo a maquiadora, é determinante para a durabilidade do visual. Antes mesmo da escolha de cores ou brilhos, entram cuidados como limpeza adequada, hidratação compatível com o tipo de pele e o uso correto de primers. Produtos de longa duração e o respeito ao tempo de secagem entre as camadas também fazem diferença no resultado final. "O segredo não está no depois, está no antes. Uma maquiagem que dura começa na preparação", explica Pri.

Na primeira produção do editorial, a proposta foi construir uma pele bem trabalhada, com acabamento glow e aspecto viçoso, mas longe da estética minimalista ou da chamada "clean girl". A ideia era criar uma base forte e bem construída, que sustentasse a maquiagem ao longo do dia, sem apagar a personalidade. A escolha por bases de cobertura média a alta, corretivos estratégicos e iluminadores aplicados de forma controlada ajudou a alcançar esse equilíbrio entre viço e resistência.

Para o carnaval, é valido apostar em cores nos olhos (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Mesmo com foco na pele, a maquiadora fez questão de inserir pontos de cor nos olhos e na boca, reforçando identidade e força estética. Para ela, uma pele bem feita não precisa ser neutra ou sem contraste. "Apesar de amar a pele bem cuidada e bem construída, eu precisava de pontos de cor nos olhos e na boca para manter força estética e minha autenticidade", afirma. Cores aplicadas de forma pontual ajudam a destacar o rosto, valorizam o look escolhido e dialogam melhor com o espírito vibrante do carnaval.

Brilho e aplicações

A segunda maquiagem surgiu como uma transformação da primeira, assumindo o carnaval de maneira mais explícita. Aqui, a proposta foi intensificar cores, brilho e exagero — elementos que fazem parte da linguagem carnavalesca. Pedrarias, brilhos mais intensos e acabamentos cromados entram em cena de forma planejada, sem perder o controle técnico. "Entrei com pedrarias e um brilho mais intenso, dialogando com uma estética maximalista que tem aparecido bastante recentemente", detalha Pri.

A aplicação de pedrarias nas pálpebras tornam a produção mais ousada (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A grande tendência de maquiagem para o carnaval em 2026 são os brilhos e as pedrarias (foto: Fotos: Mariana Campos/CB/D.A Press)

As referências dessa segunda produção transitam entre o carnaval tradicional e a beleza pop contemporânea. Makes usadas por artistas internacionais serviram como inspiração, especialmente as produções da maquiadora de Zara Larsson, conhecidas por misturar cor, brilho e atitude de maneira criativa e atual. "São maquiagens que assumem o exagero, mas sem parecer fantasia caricata. Existe intenção estética", pontua.

Para alcançar esse resultado, a maquiadora apostou na construção em camadas, principalmente na região dos olhos. Sombras cremosas funcionam como base, garantindo fixação e intensidade de cor. Em seguida, entram sombras em pó, brilhos finos e acabamentos cromados. As pedrarias são aplicadas apenas no final, com cola específica, respeitando o formato do rosto e evitando excesso de peso visual.

Quando o assunto é produto, Pri Santos reforça que não é necessário investir apenas em marcas importadas. "Essa ideia de que só maquiagem cara funciona é ultrapassada", afirma. Entre as marcas nacionais acessíveis que ela recomenda estão Bruna Tavares, Vizzela, Eudora e Océane, que oferecem boa durabilidade, variedade de cores, brilho de qualidade e produtos multifuncionais, características essenciais para produções de carnaval.

Resistência e durabilidade

Para quem pretende passar longas horas na rua ou em blocos, a escolha dos produtos faz toda a diferença. Sombras cremosas, delineadores à prova d'água, máscaras resistentes e sprays fixadores secos ajudam a manter a maquiagem intacta mesmo com suor e calor. Blindagens e primers específicos para oleosidade também são aliados importantes.

O retoque, segundo a maquiadora, deve ser pensado de forma estratégica. Um kit funcional inclui apenas o essencial, lenços antioleosidade, pó translúcido, corretivo, uma esponjinha pequena e uma bruma fixadora. Com as versões mini disponíveis no mercado, tudo pode ser levado facilmente em pochetes ou bolsas pequenas, sem comprometer o conforto durante a festa.

Mais do que seguir regras, o carnaval é o momento ideal para experimentar. Misturar cores que normalmente não seriam usadas juntas, combinar texturas, brincar com formatos e explorar o brilho faz parte da proposta. "O exagero não é excesso no carnaval, é linguagem", resume Pri. A maquiagem, nesse contexto, torna-se não apenas um complemento do look, mas uma extensão da identidade e da experiência carnavalesca.





