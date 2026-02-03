InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

As energias desta terça-feira poderão afetar as relações, o trabalho e a forma como os nativos lidam com as responsabilidades (Imagem: alekksart | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta terça-feira, o movimento dos astros anuncia um dia de energia instável, mudanças inesperadas e ajustes. Cada pessoa sentirá essas influências de forma particular, o que poderá afetar relações, trabalho e a forma de lidar com as responsabilidades. Por isso, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e aproveite melhor as energias do dia.

Áries

Ilustração do signo de Áries, contendo forma de chifres curvos lembrando um carneiro, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Áries deverão evitar reações bruscas e investir na organização das tarefas (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de instabilidades e imprevistos na rotina, o que exigirá ajustes na organização das tarefas e no autocuidado. No processo, evite reações bruscas ou decisões precipitadas. Ainda nesta terça-feira, a comunicação com colegas e o desejo por autonomia poderão geral mal-entendidos e tensões desnecessárias no trabalho. Diante disso, mantenha a praticidade e a flexibilidade ao lidar com as transições.

Touro

Ilustração do signo de Touro, contendo glifo preto com círculo e dois chifres no topo, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Touro precisarão buscar clareza nos diálogos e cultivar a flexibilidade diante do inesperado (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Ao longo desta terça-feira, tome cuidado para que mudanças repentinas ou imprevistos sociais não atrapalhem os momentos de lazer e criatividade. Ainda hoje, a comunicação com pessoas próximas tenderá a ficar instável, exigindo cautela antes de expressar opiniões. Por conta disso, busque clareza nos diálogos e cultive a flexibilidade diante do inesperado.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo glifo preto com duas barras verticais unidas por traços horizontais, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Gêmeos terão as questões domésticas e familiares em destaque ao longo da terça-feira (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Alguns imprevistos poderão gerar instabilidades ou conflitos no ambiente doméstico e nas relações familiares. Nesse cenário, o ideal será manter a objetividade, evitando discussões desnecessárias sobre questões do passado. Também será importante demonstrar resiliência diante das alterações na rotina do lar.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, contendo um 6 e um 9 opostos, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Câncer deverão ter cautela com a comunicação ao longo desta terça-feira (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

O dia pedirá que tenha cautela com a comunicação. Isso porque notícias inesperadas ou mudanças poderão gerar tensões com pessoas próximas. Ademais, devido à mente acelerada, você estará propenso(a) a decisões precipitadas. O ideal será filtrar as palavras e organizar os pensamentos antes de emitir opiniões.

Leão

Ilustração do signo de Leão, contendo glifo preto com traço curvo e pequeno círculo, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Leão terão um dia favorável para organizar as finanças e priorizar o que é essencial (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A terça-feira favorecerá a organização das finanças. Será um dia importante para revisar gastos e buscar eficiência na gestão dos recursos, priorizando o que é essencial. Logo, procure atuar com objetividade e aprimorar as suas habilidades para estabelecer uma base sólida e segura para a realização dos projetos.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, contendo glifo preto em “m” com laço final fechado, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Virgem buscarão se expressar com clareza e se atentar às necessidades pessoais (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às necessidades pessoais, assim como buscará se expressar com clareza e objetividade. A terça-feira pedirá que assuma o controle da própria vida, agindo com independência para organizar planos e metas. Aproveite este dia de maior vitalidade para cuidar da imagem e fortalecer a autoconfiança.

Libra

Ilustração do signo de Libra, contendo glifo preto com arco sobre uma linha horizontal, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Libra sentirão a necessidade de se afastar do ruído externo para lidar com questões internas e sentimentos reprimidos (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se afastar do ruído externo para lidar com questões internas e sentimentos reprimidos. No processo, priorize a introspecção, o silêncio e uma análise cuidadosa da saúde mental, evitando assim o esgotamento. Ademais, procure agir com descrição. Isso porque o excesso de exposição poderá gerar confusões desnecessárias.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, contendo um “m” com cauda final em seta, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Escorpião terão mais disposição para organizar as metas e analisar as relações com grupos e projetos coletivos (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Você terá mais disposição para organizar as metas e analisar as relações com grupos e projetos coletivos. Ao longo do dia, será importante identificar quais parcerias são verdadeiramente produtivas e ajustar as outras para que se tornem eficientes e práticas. A clareza sobre as conexões sociais o(a) ajudará a estruturar os planos de longo prazo.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, contendo glifo preto de flecha apontada para o alto à direita, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Sagitário terão um dia propício para estruturar os próximos passos da carreira (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Haverá um impulso para organizar metas profissionais e elevar a produtividade. O dia será ideal para ajustar detalhes no ambiente de trabalho e demonstrar competência por meio de uma postura disciplinada. Aproveite a determinação do momento para estruturar os próximos passos da carreira.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo glifo preto curvo lembrando “n” com laçada final, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Capricórnio poderão atrair reconhecimento e resultados positivos por meio de ações assertivas (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A sua clareza mental facilitará a organização das metas de longo prazo e a busca por novas oportunidades de crescimento. Além disso, a facilidade em lidar com detalhes práticos favorecerá o avanço de projetos que exigem dedicação, trazendo assim segurança e bem-estar. De modo geral, as ações assertivas poderão atrair reconhecimento e resultados positivos.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, contendo duas linhas onduladas pretas paralelas, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Aquário poderão identificar oportunidades de crescimento por meio de análises criteriosas (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

A terça-feira trará disposição para lidar com finanças e recursos compartilhados, favorecendo soluções práticas na resolução de crises. Será um dia propício para organizar situações desafiadoras e identificar oportunidades de crescimento por meio de análises criteriosas. No processo, atente-se aos detalhes a fim de fortalecer a segurança emocional.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, contendo duas curvas pretas opostas ligadas por um traço horizontal, em círculo amarelo, em um fundo marrom
Os nativos de Peixes deverão evitar decisões definitivas ou discussões importantes, mantendo a calma e a flexibilidade (Imagem: Daviddwi10 | Shutterstock)

Você poderá enfrentar oscilações e imprevistos nos relacionamentos, o que exigirá flexibilidade. Ademais, como a comunicação ao seu redor tenderá a estar confusa e propensa a mal-entendidos, procure evitar decisões definitivas ou discussões importantes. O ideal será manter a calma diante do inesperado.

