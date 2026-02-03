InícioRevista do Correio
Astrologia

Carnaval com eclipse: veja qual arquétipo é ativado em cada signo

A energia do período revela forças invisíveis que guiam escolhas e atitudes dos nativos

O Carnaval com o eclipse mistura festa e transformação interior (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Carnaval está chegando e, junto dele, a força do eclipse solar. Este período promete revelações e intensidade emocional. Mais do que fantasia, o momento despertará arquétipos, forças simbólicas que ativarão comportamentos, desejos e decisões importantes. Cada signo sentirá esse chamado de forma diferente.

Veja como o clima de folia ativa o arquétipo ideal para cada signo, conforme a astróloga Eunice Ferrari!

Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo alaranjado, com símbolo em forma de
O ariano entra no clima com vontade de resolver pendências (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O arquétipo do Guerreiro ganha força. A coragem aumenta, assim como a vontade de agir e resolver pendências. É um período de iniciativa e liderança, mas que exige cuidado com impulsos e confrontos desnecessários.

Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo alaranjado, com círculo azul-marinho encimado por duas linhas curvas, formando chifres
A busca por prazer, segurança e estabilidade emocional cresce no taurino (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

A energia da Deusa da Abundância se destaca. Cresce a busca por prazer, segurança e estabilidade emocional. O eclipse convida a fortalecer a autoestima e valorizar relações e situações que tragam conforto real.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo alaranjado, com colunas verticais unidas por curvas espelhadas
O geminiano fica com a mente acelerada com novas ideias (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O Comunicador é ativado com intensidade. Conversas importantes, novas ideias e conexões inesperadas podem surgir. A mente fica acelerada; por isso, é essencial manter o foco e a clareza nas decisões.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo alaranjado, com duas curvas opostas e círculos centrais, como garras
O canceriano fica com as emoções mais sensíveis (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O arquétipo da Guardiã se manifesta com profundidade. Emoções ficam mais sensíveis e memórias podem vir à tona. O momento pede acolhimento, fortalecimento dos vínculos e cuidado com a própria vulnerabilidade.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo alaranjado, com linha curva e círculo lembrando uma juba e cauda
A necessidade de reconhecimento do leonino aumenta (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O Rei ou a Rainha interior assume protagonismo. A necessidade de reconhecimento aumenta, assim como o desejo de expressar seus talentos. O eclipse pede autenticidade e brilho que venha de dentro, não apenas da validação externa.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo alaranjado, com traço em
O período favorece a organização e ajustes práticos para o virginiano (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

A Sacerdotisa se fortalece. O período favorece organização, ajustes práticos e decisões mais conscientes. Há um chamado para transformar detalhes em propósito e agir com mais discernimento.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo alaranjado, com arco sobre linha reta, simbolizando uma balança
Os relacionamentos entram em foco para o libriano (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O arquétipo da Musa ganha destaque. Relacionamentos entram em foco e podem trazer revelações importantes. O desafio é manter o equilíbrio entre agradar os outros e respeitar as próprias necessidades.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo alaranjado, com símbolo em
O escorpiano pode passar por transformações profundas (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

A Fênix se intensifica. Transformações profundas podem acontecer, trazendo encerramentos e renascimentos. O eclipse ilumina verdades ocultas e pede coragem para abandonar o que já não faz sentido.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo alaranjado, com seta diagonal atravessada por linha menor
O sagitariano busca novos aprendizados e sair da rotina (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O Explorador é ativado. Cresce o desejo de expandir horizontes, buscar novos aprendizados e sair da rotina. O momento favorece mudanças e decisões que tragam mais liberdade.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo alaranjado, com traço curvo que termina em espiral à direita
O foco em metas e planos ganha força para o capricorniano (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O Estrategista assume o controle. Foco em metas, responsabilidades e planos ganha força. O eclipse pode trazer clareza sobre caminhos profissionais e objetivos de longo prazo.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo alaranjado, com duas linhas onduladas paralelas na cor azul-marinho
O aquariano busca ideias inovadoras e romper padrões (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O Visionário se manifesta com intensidade. Ideias inovadoras, vontade de romper padrões e olhar para o coletivo ficam mais evidentes. É um período de posicionamento e autenticidade.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo alaranjado, com duas curvas opostas unidas por uma linha horizontal central
O pisciano deve manter o equilíbrio entre sonho e realidade (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

O Místico é ativado. Intuição, sensibilidade e criatividade se ampliam. O eclipse pode trazer ideias profundas, mas é importante manter equilíbrio entre sonho e realidade.

Por Mariah Santos

