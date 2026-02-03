Bolo sem lactose: 3 receitas práticas e saborosas para o lanche da tarde

Nada como um bolo caseiro para acompanhar o café da tarde — melhor ainda quando ele é leve, saboroso e pode ser aproveitado também por quem tem restrições alimentares, como a intolerância à lactose. Pensando nisso, reunimos receitas com massas fofas e preparo prático, que vão do clássico ao mais criativo, todas sem lactose, para você testar em casa e deixar a refeição ainda mais especial. Confira!

1. Bolo mesclado de abóbora com chocolate

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada

cozida e amassada 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

3 colheres de sopa de cacau em pó 100% dissolvido em 1/3 de xícara de chá de água quente

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos com o açúcar demerara até obter um creme claro. Acrescente o óleo de coco e a abóbora. Mexa até ficar homogêneo. Junte a farinha de trigo aos poucos, com o sal, mexendo delicadamente. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Após, disponha metade da massa em outro recipiente. Em uma das partes da massa, acrescente o cacau em pó dissolvido na água quente e misture até incorporar completamente.

Em uma forma para bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo, despeje as massas alternadamente, criando o efeito mesclado. Faça leves movimentos com um garfo para desenhar o marmorizado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o palito saia limpo. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

2. Bolo de café com amêndoas

Ingredientes

Massa

1 ovo

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de óleo

1/4 de xícara de chá de café forte coado

1 1/4 colher de sopa de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1/4 xícara de chá de fécula de mandioca

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Cobertura

70 g de açúcar de confeiteiro

20 ml de café coado

Amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, o açúcar mascavo, o óleo e o café e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o cacau, as farinhas de amêndoas e de arroz e a fécula de mandioca. Misture até ficar homogêneo. Acrescente uma pitada de sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.

Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e reserve. Em um recipiente, misture o açúcar de confeiteiro e o café. Despeje a mistura sobre o bolo e finalize com as amêndoas laminadas. Sirva em seguida.

Bolo de milho com erva-doce (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

3. Bolo de milho com erva-doce

Ingredientes

200 ml de leite de coco

300 ml de água

200 g de grãos de milho-verde cozido

cozido 2 xícaras de chá de fubá amarelo

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de açúcar demerara

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de erva-doce

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Fubá amarelo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fubá, a farinha de linhaça, o açúcar demerara, a erva-doce e o sal. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite de coco, a água, o óleo de coco e os grãos de milho-verde até obter um creme homogêneo. Despeje a mistura sobre os ingredientes secos e mexa para incorporar.

Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Disponha a massa em uma forma com furo central untada com óleo de coco e polvilhada com fubá amarelo. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.