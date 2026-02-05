Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/02/2026

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros poderá mexer com as emoções e trazer a necessidade de encarar a realidade com mais maturidade. Cada signo sentirá essas influências de maneira única, o que poderá impactar relacionamentos, trabalho e rotina. Confira a seguir as previsões do horóscopo e descubra o que o universo reserva para o seu signo!

Áries

O ariano deverá ser realista e aceitar as limitações do dia (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você poderá se deparar com fortes cobranças nos relacionamentos e com situações que quebrarão as suas expectativas em relação aos outros. Será preciso agir com clareza e honestidade para evitar que mal-entendidos e promessas vagas gerem decepções ou distanciamento de pessoas importantes. Também deverá ser realista e aceitar as limitações do dia.

Touro

O taurino deverá manter os pés no chão e estabelecer prioridades claras (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar as tarefas diárias. Todavia, poderá enfrentar limitações e uma certa confusão, o que afetará a produtividade. Diante disso, procure manter os pés no chão e estabelecer prioridades claras. Isso ajudará a evitar o cansaço excessivo e a não se perder em detalhes irrelevantes ou expectativas irreais.

Gêmeos

A disciplina e a clareza poderão ajudar o geminiano a superar as incertezas (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você buscará organizar as atividades e os projetos pessoais. Porém, poderá encontrar obstáculos que exigirão paciência e senso de realidade. Nesse cenário, será importante não alimentar expectativas nem se deixar desanimar por limitações que aparecerem nos momentos de lazer. A disciplina e a clareza poderão te ajudar a superar as incertezas.

Câncer

O canceriano dedicará mais atenção à organização da casa e à resolução de pendências familiares (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você desejará organizar a rotina da casa e cuidar das pendências familiares com bastante atenção. No entanto, possivelmente irá lidar com sentimentos de sobrecarga ou insegurança. Não permita que a confusão mental do dia prejudique a produtividade do ambiente familiar. Para isso, procure ser realista, estabelecer limites claros e agir com paciência.

Leão

O leonino deverá ter cautela para não alimentar expectativas irreais (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você poderá se deparar com dificuldades para expressar as suas ideias de forma clara, correndo o risco de ser mal interpretado(a) ou de se perder em informações confusas. Será recomendável evitar conversas importantes ou assinaturas de documentos, pois o cansaço mental e a falta de objetividade possivelmente comprometerão os seus acordos. Ademais, procure ter cautela para não alimentar expectativas irreais.

Virgem

O dia pedirá cautela ao virginiano para não se deixar levar por ilusões (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar e avaliar a forma como lida com suas finanças. O dia pedirá cautela para não se deixar levar por ilusões ou cobranças excessivas, já que obstáculos externos e incertezas poderão surgir, afetando a percepção sobre o que realmente possui e deseja alcançar. Manter a disciplina ajudará a superar a sensação de insegurança.

Libra

O libriano deverá se dedicar a atividades de autocuidado e rotinas saudáveis (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você poderá se deparar com o cansaço e a necessidade de lidar com as emoções de maneira introspectiva. Ao longo do dia, será importante evitar cobranças excessivas ou se perder em preocupações vagas, pois a falta de clareza possivelmente irá gerar inseguranças sobre a sua imagem e capacidades. O ideal será se dedicar a atividades de autocuidado e rotinas saudáveis para superar a sensação de desânimo ou confusão.

Escorpião

O escorpiano buscará se recolher a fim de organizar os pensamentos (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você buscará se recolher a fim de organizar os pensamentos e encarar questões internas que precisam de uma análise cuidadosa. No processo, será preciso evitar que cobranças externas ou sentimentos confusos o(a) afetem. Para isso, estabeleça limites claros para não se sobrecarregar com problemas que não são seus e procure ser realista.

Sagitário

Será um dia importante para o sagitariano encarar as limitações e organizar as metas com disciplina (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você precisará ser mais realista ao lidar com os projetos futuros e grupos sociais, evitando se iludir com promessas vagas ou expectativas exageradas. Será um dia importante para encarar as limitações e organizar as metas com disciplina. Afinal, a confusão mental ou excesso de idealismo poderão gerar frustrações. Além disso, mantenha os pés no chão e priorize a clareza em suas parcerias para não desperdiçar energia.

Capricórnio

O capricorniano deverá manter o foco em tarefas concretas e evitar se deixar levar por promessas vagas (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com cobranças no ambiente profissional, o que poderá gerar cansaço e incertezas que prejudicarão a clareza sobre os rumos da carreira. Diante disso, será essencial manter o foco em tarefas concretas e evitar se deixar levar por promessas vagas ou expectativas irreais. Também deverá exercer a disciplina e a paciência para lidar com as limitações atuais.

Aquário

O aquariano investirá em novos conhecimentos e na expansão dos horizontes (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, você investirá em novos conhecimentos e na expansão dos horizontes. Entretanto, poderá encontrar obstáculos que exigem paciência e realismo. Será necessário não se deixar levar por expectativas confusas ou por um pessimismo que atrapalhe o progresso pessoal. Ao manter os pés no chão e agir com disciplina, conseguirá superar as incertezas e organizar as crenças de maneira sólida.

Peixes

Será um bom dia para o pisciano buscar harmonia nas interações sociais e fortalecer vínculos (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Haverá mais disposição para lidar com os relacionamentos e parcerias, assim como organizar a convivência de forma eficiente. Inclusive, poderão surgir oportunidades de crescimento mútuo por meio de diálogos claros e acordos bem estruturados. De modo geral, será um bom dia para buscar harmonia nas interações sociais e fortalecer os vínculos com confiança.