4 signos que terão sorte em fevereiro

Astróloga explica como os movimentos do céu favorecerão alguns nativos durante o mês

Em fevereiro, alguns signos sentirão a sorte agir com mais clareza, abrindo caminhos e resolvendo pendências (Imagem: SAG stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Fevereiro chega com mudanças sutis, porém decisivas, no céu. O Sol em Aquário até o meio do mês favorecerá ideias novas e movimentos fora do padrão. Mercúrio e Vênus entrando em Peixes ampliará a sensibilidade, a intuição e os encontros guiados pelo coração. Ao mesmo tempo, a união de Saturno e Netuno em Áries inaugurará um ciclo de coragem para materializar sonhos antigos.

Fevereiro ainda traz um eclipse no eixo Aquário e Leão que provocará viradas de destino, especialmente ligadas à identidade, propósito e relações. Com esse pano de fundo, alguns signos tenderão a sentir a sorte trabalhar a favor, seja abrindo portas, destravando processos ou trazendo respostas claras. 

A seguir, descubra quais signos terão mais sorte em fevereiro!

1. Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo azul, com dois peixes azuis nadando em sentido oposto em círculo
Os nativos de Peixes entrarão em um período de proteção, boas conexões e oportunidades (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

Com Vênus e Mercúrio chegando ao signo, Peixes viverá um período de magnetismo, proteção e sincronicidades. Conversas importantes fluirão, oportunidades aparecerão sem esforço excessivo e o amor ganhará contornos mais verdadeiros. Será um mês para confiar na intuição: ela será seu maior amuleto. Boa fase também para acordos, reconciliações e decisões guiadas pelo sentir.

2. Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo azul, com jarro roxo vertendo água em ondas azul-claras
Ao assumir sua autenticidade, os nativos de Aquário ativarão a sorte e abrirão caminhos importantes (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

O Sol em Aquário até o dia 18/02 impulsionará a visibilidade e clareza de rumo. Somado ao eclipse no eixo Aquário-Leão, fevereiro marcará um ponto de virada: as escolhas feitas agora terão efeito de longo prazo. A sorte aparecerá quando você assumir quem realmente é — sem pedir permissão. Projetos autorais, decisões profissionais e relações passarão por ajustes favoráveis.

3. Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo azul, com leão amarelo de juba volumosa e expressão amigável
Aos nativos de Leão, fevereiro trará convites inesperados e reconhecimento (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

Mesmo com o Sol em Aquário, signo oposto a Leão, o eclipse no seu eixo reacenderá o brilho do nativo. A sorte virá quando o leonino aceitar mudanças e se reposicionar. Convites inesperados, reconhecimento e decisões importantes surgirão para quem se permite sair do controle e confiar mais no fluxo. Fevereiro pedirá coragem emocional — e ela será recompensada.

4. Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo azul, com carneiro branco de chifres dourados e expressão serena
Os nativos de Áries construírão a própria sorte com decisões firmes e mais consciência (Imagem: Gen-san | Shutterstock)

A união de Saturno e Netuno em Áries inaugurará um capítulo: sonhos antigos ganharão estrutura e direção. Não será sorte rápida, mas sorte construída, baseada em escolhas firmes. Fevereiro favorecerá inícios conscientes, decisões maduras e passos alinhados ao seu verdadeiro desejo. Quanto mais clareza você tiver, mais o universo irá responder.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 05/02/2026 15:35
