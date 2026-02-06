Sanduíche de ovo: 3 receitas fáceis de fazer para o lanche da tarde

Prático, nutritivo e versátil, o sanduíche de ovo é uma ótima escolha para o lanche da tarde. Com ingredientes simples e combinações equilibradas, é possível preparar versões mais saudáveis, ricas em proteínas, fibras e gorduras boas, sem abrir mão do sabor e da cremosidade.

A seguir, veja como preparar 3 receitas de sanduíche de ovo para o lanche da tarde!

1. Sanduíche de ovo cremoso

Ingredientes

4 fatias de pão integral com grãos

4 ovos cozidos e picados

cozidos e picados 4 folhas de alface

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos picados, o iogurte natural, o azeite e a mostarda e misture até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Distribua as folhas de alface sobre duas fatias de pão integral com grãos. Coloque o creme de ovos por cima da alface. Cubra com as outras fatias de pão e sirva em seguida.

Sanduíche de ovo com pepino (Imagem: aomas | Shutterstock)

2. Sanduíche de ovo com pepino

Ingredientes

6 fatias de pão de forma integral

4 ovos cozidos e picados

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de ricota amassada

1 pepino cortado em rodelas finas

cortado em rodelas finas Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, junte o ovo picado, o iogurte natural e a ricota amassada e misture até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Espalhe o creme de ovos sobre três fatias de pão de forma integral. Distribua o pepino por cima do recheio. Feche com as outras fatias de pão, pressione levemente e sirva em seguida.

3. Sanduíche de ovo com cenoura e abacate

Ingredientes

4 fatias de pão integral

3 ovos cozidos e picados

4 folhas de rúcula

2 colheres de sopa de abacate amassado

amassado 2 colheres de sopa de cenoura ralada

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos picados, o abacate amassado, o azeite e o suco de limão e misture até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Junte a cenoura e a cebolinha e misture. Separe as fatias de pão integral e coloque as folhas de rúcula sobre duas delas. Distribua o creme de ovos por cima da rúcula. Cubra com as outras fatias de pão integral, pressione levemente e sirva em seguida.