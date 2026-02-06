Roteiro 3 dias: o que fazer na Praia do Rosa no verão

Entre praias, trilhas e gastronomia autoral, a Praia do Rosa é um destino completo para quem busca relaxar ou se aventurar (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Eleita pelo jornal britânico The Guardian como uma das 10 praias “desconhecidas” mais belas do mundo, a Praia do Rosa ocupa lugar de destaque entre os destinos litorâneos mais encantadores do Brasil. Cercada por morros, lagoas e vegetação nativa, combina paisagens naturais exuberantes com uma atmosfera vibrante e cosmopolita, atraindo viajantes que buscam mar, esporte e gastronomia de alto nível. Veja abaixo dicas de como aproveitar ao máximo a região.

Como chegar à Praia do Rosa

Localizada em Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina, a Praia do Rosa tem acesso mais restrito. Para quem chega de avião, o Aeroporto Internacional de Florianópolis é a principal porta de entrada, a cerca de 70 km, de onde é necessário seguir de transfer ou carro.

Para viagens rodoviárias a partir de São Paulo, Florianópolis, Curitiba ou Porto Alegre, a recomendação é comprar as passagens diretamente nos sites das empresas de ônibus, evitando aplicativos intermediários que costumam aplicar taxas adicionais. A rota até Imbituba é operada pela Eucatur, com duração média de 13 horas saindo de São Paulo. Horários noturnos costumam ser mais tranquilos.

Transporte dentro do Rosa

Aplicativos de transporte funcionam de forma instável na região, com relatos de mais de 1h de espera. Táxis são mais frequentes, porém com tarifas elevadas. Uma alternativa eficiente é o Transporte do Bem, associação de motoristas autônomos que há 6 anos atua por agendamento.

Onde ficar

A escolha da hospedagem depende do perfil da viagem. A região do Rosa reúne mais de 500 opções entre pousadas, hotéis e casas de temporada, distribuídas entre o centrinho, Imbituba e Garopaba. Para quem prefere tranquilidade e praias menos movimentadas, Garopaba oferece excelente oferta de casas e clima mais reservado.

Já quem busca estar a poucos minutos das praias do Rosa, Vermelha e Ouvidor, além de atividades esportivas, o ideal é escolher hospedagens reconhecidas por receberem esportistas. No centrinho do Rosa, uma das opções é a Pousada Rosa 08, voltada a casais, famílias e grupos de amigos interessados em esportes e experiências ao ar livre. “A ideia é oferecer suporte real a quem quer viver o esporte, mas não conhece a dinâmica da região”, explica Sérgio Granella Filho, anfitrião do espaço.

Dia 1 na Praia do Rosa

Manhã

Comece o dia sem pressa, aproveitando o café da manhã da pousada. No Rosa, muitos estabelecimentos priorizam ingredientes de hortas próprias e produtores locais.

Em seguida, siga para a Praia Central do Rosa para uma manhã de mar, caminhada na areia e observação do movimento dos surfistas. Ir caminhando é a melhor opção, cerca de 17 minutos, pois o fluxo de carros é grande nas estreitas ruas do Rosa, o que faz a viagem demorar muito mais.

Para o almoço, o Restaurante Mirador é parada estratégica. Além da vista panorâmica da baía, o cardápio aposta em frutos do mar frescos e combinações elegantes. O polvo com purê de mandioquinha é um dos destaques, assim como os pratos com peixes do dia. Há ainda risotos com filé mignon, saladas bem executadas e opções vegetarianas.

Tarde

À tarde, reserve ao menos duas horas para explorar o centrinho do Rosa. Em menos de um quilômetro, concentram-se lojas de moda praia, acessórios, artesanato local e pequenas boutiques, ideais para passear sem roteiro fixo.

Noite

À noite, vale testar uma experiência única na região: degustação com o chef Enzo Ceccin, ex-participante do MasterChef Profissionais e dono do Sea Restaurant. O local fica em uma área com ladeiras que tornam a chegada uma aventura por si só.

Com sete etapas no menu, a casa só funciona sob reserva. O conceito é autoral: os peixes são pescados pela própria equipe, as trufas vêm de expedições no Rio Grande do Sul e o cardápio é sazonal. Há ainda a opção de harmonização com vinhos orgânicos. Lula, polvo, cogumelos, peixes, pato e ingredientes pouco usuais como formigas aparecem em pratos preparados na hora, que exploram técnicas como defumação, maturação de pescados, brasa e fermentação.

O grande destaque, no entanto, vai para o gelato de cogumelos, criação exclusiva de Ceccin que conquistou tanto o público que se tornou um dos únicos pratos que não mudam na degustação e em eventos itinerantes feitos pela equipe desde 2022.

Dia 2 na Praia do Rosa

Manhã

A manhã começa com a trilha até a Praia Vermelha, uma das mais preservadas da região, ideal para quem gosta de caminhar em meio à mata e chegar a um mar mais selvagem.

No almoço, uma ótima opção é o Refúgio do Pescador, que existe há cerca de 23 anos e valoriza ingredientes frescos, produção própria e cardápio sazonal com itens da horta da casa. De entrada, a vieira com bacon é escolha certeira. Entre os principais, destacam-se o arroz de polvo e o bobó de camarão. Para acompanhar, vale pedir o drink Macunaíma, criação exclusiva da casa.

Tarde

No fim da tarde, aproveite o pôr do sol do Rosa, um dos mais bonitos do litoral catarinense e, após um breve descanso, o jantar no Restaurante Urucum é uma ótima pedida. A casa é especializada em culinária capixaba, com mais de 60 opções de frutos do mar. A moqueca de camarão rosa com peixe e catupiry é o grande destaque, assim como as casquinhas de siri e camarão, servidas com farofa preparada com azeite de urucum da casa. Para finalizar, o açaí com creme de tapioca é imperdível.

Noite

Para estender a noite, o Bukit, restaurante-bar com música ao vivo, fica a poucos metros e é conhecido pelos bons drinks e clima descontraído.

Dia 3 na Praia do Rosa

Tarde

Para quem gosta de esporte, uma boa pedida é conferir as aulas de surf Surfland Brasil, o primeiro parque brasileiro que conta com uma grande piscina de ondas controladas. Com duas grandes áreas para a prática, é possível fazer aulas avulsas para iniciantes e até surfistas experientes, que incluem instrução inicial, equipamentos e professores supervisionando toda a experiência de surf. A duração fica em torno de 1h30.

Noite

O jantar de despedida pode ser no Nomad, restaurante da rua principal do Rosa, onde o chef Pedro Amaral cria um cardápio cosmopolita inspirado na cozinha asiática, espanhola e de outros países. Entre as entradas famosas está o bao bun de peixe com peixe empanado, aioli e picles; nos principais, destaque para a paella de frutos do mar e o filé-mignon com risoto de brie com cogumelos; a sobremesa fica por conta da torta da casa com ganache de chocolate e banana.

Por Débora Oliveira