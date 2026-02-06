Cuca gaúcha: 3 receitas deliciosas e fáceis de fazer

A cuca gaúcha é um daqueles preparos que atravessam gerações perfumando a casa e reunindo a família ao redor da mesa. De origem alemã, a receita ganhou identidade própria no Sul do Brasil e se tornou presença garantida no café da tarde, nas festas de comunidade e nos encontros de domingo. Com massa fofinha, cobertura de farofa crocante e inúmeras possibilidades de recheio, ela combina simplicidade no preparo com sabor afetivo que lembra comida de vó.
A seguir, veja 3 receitas deliciosas e fáceis de fazer de cuca gaúcha!
1. Cuca gaúcha com doce de leite
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de leite morno
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 1 xícara de chá de doce de leite
Farofa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, coloque o leite morno, o fermento biológico e o açúcar e misture. Acrescente os ovos, a manteiga e o sal e mexa novamente. Adicione a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Cubra a tigela e deixe a massa descansar por 40 minutos.
Farofa
Em outra tigela, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e a canela e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Reserve.
Montagem
Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e espalhe a massa descansada por toda a superfície. Distribua o doce de leite sobre a massa de maneira uniforme. Cubra com a farofa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
2. Cuca gaúcha de uva
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de leite morno
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 1 pitada de sal
- 1 1/2 xícara de chá de uva preta debulhada
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Farofa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, coloque o leite morno, o fermento biológico e o açúcar e misture bem. Acrescente os ovos, a manteiga e o sal e mexa novamente. Adicione a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Cubra a tigela com um pano e deixe a massa descansar por cerca de 40 minutos para crescer.
Farofa
Em outra tigela, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e a canela em pó e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida e soltinha.
Montagem
Em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhe a massa já crescida por toda a superfície. Distribua as uvas sobre a massa de maneira uniforme. Cubra com a farofa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até ficar dourada e assada por dentro. Sirva em seguida.
3. Cuca gaúcha de goiabada
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de amido de milho
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 1 1/2 xícara de chá de goiabada cortada em cubos
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Farofa
- 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de coco ralado
- 1 colher de café de canela em pó
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, coloque os ovos, o açúcar, o iogurte natural, o óleo e o sal e misture bem. Acrescente a farinha de trigo e o amido de milho e mexa até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Reserve.
Farofa
Em outra tigela, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga, o coco ralado e a canela em pó e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa soltinha.
Montagem
Unte uma forma com óleo e enfarinhe com a farinha de trigo e despeje a massa. Distribua a goiabada sobre toda a superfície. Cubra com a farofa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar e assar por dentro. Sirva em seguida.