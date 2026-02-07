InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Conforme as cartas do tarot, o dia será favorável para a tomada de decisão (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Conforme as cartas do tarot, o dia será favorável para a tomada de decisão (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, muitas águas vão rolar! Os signos sentirão uma certa imposição do universo para tomadas de decisão, mas saberão equilibrar as obrigações com os bons momentos. Será hora de todos do zodíaco manterem seus planos em dia, pois chegará o momento da grande virada.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — 9 de Copas

Ilustração vermelha do símbolo do signo de áries em círculo rosa sobre fundo cinza
Será um dia de satisfação pessoal e sensação de dever cumprido para o ariano (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Será um dia de satisfação pessoal e sensação de dever cumprido, conforme a carta “9 de Copas”. Algo que você desejava começará a se concretizar, trazendo alívio emocional. Aproveite, mas evite excessos ou expectativas irreais.

Touro — 4 de Paus

Ilustração amarela do símbolo do signo de touro em círculo vermelho sobre fundo cinza
Para o taurino, o dia favorecerá celebrações, acordos e momentos de conforto (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Estabilidade, segurança e boas notícias no campo emocional ou familiar encontrarão você. Conforme a carta “4 de Paus”, o dia favorecerá celebrações, acordos e momentos de conforto. Valorize as pequenas conquistas.

Gêmeos — 3 de Paus

Ilustração roxa do símbolo do signo de gêmeos em círculo rosa sobre fundo cinza
O geminiano poderá enxergar novas possibilidades no horizonte (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” fala de expansão e visão de futuro. Planos começarão a ganhar forma, e você poderá enxergar novas possibilidades no horizonte. Confie no que está sendo construído.

Câncer — 7 de Espadas

Ilustração rosa do símbolo do signo de câncer em círculo verde sobre fundo cinza
O canceriano deverá se manter perto dos seus valores emocionais (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Haverá atenção a situações confusas ou pouco transparentes, alerta a carta “7 de Espadas”. Poderão ocorrer omissões — suas ou de terceiros. Seja estratégico(a), mas não se afaste dos seus valores emocionais.

Leão — 3 de Espadas

Ilustração laranja do símbolo do signo de leão em círculo roxo sobre fundo cinza
O dia do leonino pedirá acolhimento das emoções e honestidade consigo (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Será um dia sensível, que poderá trazer à tona mágoas antigas ou decepções. A carta “3 de Espadas” pede acolhimento das emoções e honestidade consigo. Curar dói, mas também liberta.

Virgem — Cavaleiro de Espadas

Ilustração laranja do símbolo do signo de virgem em círculo amarelo sobre fundo cinza
O virginiano viverá um dia de movimento rápido, decisões firmes e muita clareza mental (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Você viverá um dia de movimento rápido, decisões firmes e muita clareza mental, revela a carta “Cavaleiro de Espadas”. Tenha cuidado apenas com a impulsividade na comunicação. Falar a verdade será importante, mas o tom fará toda a diferença.

Libra — Pajem de Copas

Ilustração amarela do símbolo do signo de libra em círculo azul sobre fundo cinza
Surpresas emocionais positivas poderão surgir para o libriano (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Surpresas emocionais positivas poderão surgir, revela a carta “Pajem de Copas”. O dia favorecerá conversas sinceras, gestos de carinho e novas conexões. Permita-se sentir sem racionalizar tanto.

Escorpião — Ás de Espadas

Ilustração verde do símbolo do signo de escorpião em círculo rosa sobre fundo cinza
O sábado do escorpiano será ideal para decisões importantes (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Clareza, verdade e cortes necessários marcarão o dia. A carta “Ás de Espadas” mostra que o sábado será ideal para decisões importantes, conversas definitivas e posicionamentos firmes. A verdade libertará — mesmo quando for dura demais.

Sagitário — Cavaleiro de Paus

Ilustração rosa do símbolo do signo de sagitário em círculo laranja sobre fundo cinza
O dia do sagitariano pedirá iniciativa e coragem, mas exigirá cuidado com atitudes impulsivas (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Haverá energia, entusiasmo e vontade de agir, revela a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia pedirá iniciativa e coragem, mas exigirá cuidado com atitudes impulsivas. Canalize essa força para algo produtivo.

Capricórnio — 8 de Copas

Ilustração azul do símbolo do signo de capricórnio em círculo laranja sobre fundo cinza
Para o capricorniano, ir embora também será um ato de amor-próprio (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Será hora de se afastar do que não faz mais sentido. A carta “8 de Copas” fala de desapego emocional e da busca por algo mais alinhado aos seus valores. Ir embora também será um ato de amor-próprio.

Aquário — O Hierofante

Ilustração laranja do símbolo do signo de aquário em círculo rosa sobre fundo cinza
Para o aquariano, conselhos sábios poderão surgir de onde menos se espera (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

O dia pedirá reflexão, coerência e alinhamento com seus princípios, alerta a carta “O Hierofante”. Conselhos sábios poderão surgir de onde menos se espera. Valorize o que tiver base sólida e significado verdadeiro para você.

Peixes — O Sol

Ilustração amarela do símbolo do signo de peixes em círculo verde sobre fundo cinza
Para o pisciano, haverá clareza, alegria, vitalidade e boas notícias (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Uma das cartas mais positivas do tarot, “O Sol”, iluminará o seu dia. Haverá clareza, alegria, vitalidade e boas notícias. Aproveite para se expor, celebrar e confiar na vida.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

