Welsh terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

O welsh terrier é considerado uma versão menor e mais refinada dos antigos terriers de trabalho (Imagem: Dragon_Fly | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Originário da Grã-Bretanha, o welsh terrier é uma das raças mais antigas do grupo dos terriers e tem uma história estreitamente ligada à caça. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele foi tradicionalmente utilizado para caçar raposas, texugos e até lontras, sendo valorizado por sua coragem, resistência e espírito alerta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com aparência elegante e comportamento vibrante, o welsh terrier é considerado uma versão menor e mais refinada dos antigos terriers de trabalho, e apresenta muitas semelhanças com o lakeland terrier, com o qual pode compartilhar origens históricas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A seguir, conheça as principais características que tornam essa raça tão especial!

1. Aparência física

Segundo o padrão oficial da CBKC, o welsh terrier é um cão de porte médio, com estrutura corporal bem proporcionada e atlética. Ele apresenta altura máxima de 39 cm na cernelha e peso que varia entre 9 e 9,5 kg, sendo um cachorro robusto, mas ágil.

A pelagem é um dos traços mais característicos da raça: densa, dura e com textura de arame, ideal para protegê-lo em ambientes selvagens, como matas e terrenos acidentados. A coloração mais comum, e desejada segundo a CBKC, é o preto e castanho, com demarcações bem definidas.

O focinho é de comprimento médio e a cabeça é moderadamente larga, com olhos escuros, pequenos e atentos. As orelhas são em formato de “V”, caídas para frente, o que dá à expressão do welsh um ar sempre alerta. A cauda, anteriormente cortada, deve ser portada ereta, mas sem exageros, mantendo o equilíbrio com o restante do corpo.

2. Temperamento e personalidade

O comportamento do welsh terrier é um de seus maiores atrativos. Conforme descrito pela CBKC, ele é um cão afetuoso, animado e muito sociável. Apesar da sua vivacidade e coragem, não é agressivo, sendo facilmente adaptável ao convívio familiar.

Essa raça é ideal para tutores que procuram um cachorro com personalidade ativa e brincalhona. Ele costuma se dar bem com crianças e pode viver harmoniosamente com outros animais, desde que socializado desde cedo. Por sua origem como cão de caça, o welsh terrier mantém o instinto de alerta e está sempre disposto a explorar o ambiente, o que o torna um excelente companheiro para atividades ao ar livre.

A pelagem do welsh terrier requer escovação regular para evitar nós e acúmulo de sujeira (Imagem: IIRaZZoRII | Shutterstock)

3. Cuidados com saúde e alimentação

O welsh terrier é uma raça saudável e resistente, mas exige alguns cuidados específicos para manter sua qualidade de vida. A pelagem, por exemplo, requer escovação regular para evitar nós e acúmulo de sujeira, além de tosa profissional periódica no estilo “stripping”, indicada para manter a textura de arame ideal.

Na alimentação, é importante oferecer rações de boa qualidade, adequadas ao porte e ao nível de atividade do cão. Como ele é ativo e curioso, precisa de uma dieta balanceada que garanta energia e ajude na manutenção do peso. Além disso, consultas veterinárias regulares são fundamentais para monitorar a saúde geral e prevenir possíveis doenças genéticas.

4. Educação e socialização

Por ser um cão inteligente e independente, o welsh terrier aprende com facilidade, mas também pode apresentar certa teimosia. Embora ele seja obediente e controlável, a educação deve começar desde cedo, com firmeza e consistência, sempre utilizando métodos de reforço positivo.

A socialização precoce é igualmente essencial, tanto com pessoas quanto com outros animais. Isso ajuda a evitar comportamentos territoriais ou excessivamente vigilantes. Sessões regulares de adestramento, atividades de estimulação mental e exercícios físicos ajudam a canalizar a energia da raça de forma saudável, além de fortalecer o vínculo entre cão e tutor.