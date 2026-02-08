4 simpatias com louro para trazer sorte neste mês

A folha de louro é uma aliada em simpatias que equilibram a mente e renovam as energias (Imagem: Wako Megum | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Presente em rituais populares há séculos, o louro é símbolo de vitória, proteção, prosperidade e abertura de caminhos. Seu aroma ativa a confiança, fortalece a mente e ajuda a alinhar intenção e ação — combinação essencial quando o desejo é atrair sorte de forma consciente. Se você sente que este mês pede mais fluidez, oportunidades e bons ventos, essas simpatias simples podem ajudar a movimentar a energia ao seu favor.

A seguir, confira 4 simpatias para trazer mais sorte este mês!

1. Louro no travesseiro para trazer sorte

Essa é uma simpatia perfeita para quem busca decisões mais acertadas. Coloque 1 folha de louro dentro da fronha ou sob o travesseiro. Antes de dormir, diga mentalmente: “Que a sorte me encontre no tempo certo.” Essa simpatia trabalha a intuição e ajuda a perceber sinais e oportunidades no dia a dia.

2. Banho de louro para abrir caminhos

Ideal para momentos em que tudo parece travado. Ferva 1 litro de água, acrescente 3 folhas de louro, abafe por alguns minutos e espere amornar. Após o banho de higiene, jogue do pescoço para baixo. Visualize portas se abrindo, convites surgindo e a vida andando com mais leveza. Não é necessário enxaguar depois.

A folha de louro na carteira atrai prosperidade financeira e mais estabilidade (Imagem: YANA SKIDANENKO | Shutterstock)

3. Louro na carteira para atrair dinheiro e oportunidades

Essa é uma das simpatias mais tradicionais — e eficazes que existem. Pegue 1 folha de louro seca, escreva nela uma palavra-chave: prosperidade, sorte ou abundância. Coloque a folha dentro da sua carteira, junto ao dinheiro. Enquanto guarda o louro, mentalize entradas financeiras inesperadas, boas propostas e estabilidade. Importante: troque a folha todo início de mês.

4. Ritual do louro com vela para sorte imediata

Esse é um ótimo ritual para dar um “empurrão energético” em pedidos específicos. Acenda 1 vela branca. Escreva seu pedido em um papel pequeno, coloque 1 folha de louro sobre o papel e mentalize seu desejo por alguns minutos. Guarde o louro seco em um local especial ou descarte na natureza com gratidão – faça de preferência em uma quinta-feira.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.