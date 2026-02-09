Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/02/2026

A semana começará com a energia mental em alta, acompanhada de inteligência emocional. Apesar das cartas de tarot pedirem cautela em certas decisões, elas também indicam coragem para seguir os instintos e o coração. A segunda-feira será de maior coerência e força de vontade para os signos do zodíaco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Áries — Ás de Espadas
O dia pedirá verdade, lucidez e decisões firmes. Segundo a carta “Ás de Espadas”, conversas importantes poderão acontecer, trazendo esclarecimentos que você vinha evitando. No processo, corte dúvidas, ruídos e situações confusas. Pensar com objetividade será seu maior trunfo.
Touro — 7 de Ouros
Paciência será palavra-chave do dia, conforme a carta “7 de Ouros”. Você está construindo algo sólido, mas os resultados ainda pedirão tempo. Portanto, avalie se seus esforços estão sendo bem direcionados e evite a ansiedade. Confiar no processo fará parte do aprendizado.
Gêmeos — A Força
Controle emocional e maturidade serão exigidos pela carta “A Força”. Você poderá lidar com situações delicadas sem confronto, apenas com firmeza e gentileza. Será um dia poderoso para vencer inseguranças e provar, sobretudo a si mesmo(a), o quanto evoluiu.
Câncer — 4 de Paus
A segunda-feira será marcada por um clima de leveza, harmonia e pequenas celebrações. A carta “4 de Paus” fala de segurança emocional, encontros agradáveis e sensação de pertencimento. Aproveite o dia para estar perto de quem faz você se sentir em casa.
Leão — A Estrela
Conforme a carta “A Estrela”, a esperança será renovada. Mesmo que algo tenha sido difícil recentemente, o dia trará cura, fé e sinais de que você está no caminho certo. Confie no futuro e permita-se sonhar de novo — o universo estará ouvindo.
Virgem — 8 de Ouros
A carta “8 de Ouros” indica foco, dedicação e produtividade. O dia favorecerá a organização, estudos e tarefas que exigem atenção aos detalhes. Seu esforço não será em vão: cada pequeno avanço contará para a construção de algo maior.
Libra — Os Enamorados
Escolhas conscientes ganharão destaque. A carta “Os Enamorados” fala tanto de amor quanto de decisões alinhadas aos seus valores. Ao longo do dia, evite agradar demais os outros e escute seu coração — ele saberá exatamente o que quer.
Escorpião — Rei de Ouros
Estabilidade e segurança material entrarão em evidência, conforme a carta “Rei de Ouros”. A segunda-feira favorecerá decisões práticas, planejamento financeiro e atitudes maduras. Você poderá assumir uma posição de liderança ou sentir mais firmeza sobre os seus próximos passos.
Sagitário — 3 de Ouros
Trocas, parcerias e reconhecimento marcarão o dia. Segundo a carta “3 de Ouros”, trabalhar em conjunto renderá bons frutos. Seja no campo profissional ou pessoal, compartilhar ideias e somar esforços fará toda a diferença. Portanto, valorize quem caminha ao seu lado.
Capricórnio — 3 de Paus
A carta “3 de Paus” aponta expansão e visão de futuro. Planos começarão a ganhar forma, assim como novas possibilidades surgirão no horizonte. Será um bom dia para pensar mais longe e confiar no que você vem semeando.
Aquário — Cavaleiro de Copas
Romantismo, sensibilidade e gestos sinceros marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. Emoções ganharão espaço, assim como conversas afetuosas poderão surpreender. Apenas tome cuidado para não idealizar demais, mantendo os pés no chão sem perder a magia.
Peixes — A Torre
Mudanças inesperadas poderão sacudir estruturas, mas sem destruir os propósitos. A carta “A Torre” mostra quedas de ilusões, verdades vindo à tona e libertação de algo que já não fazia sentido. Confie: haverá espaço para algo muito mais verdadeiro.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.