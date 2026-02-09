Penteados de Carnaval: 4 opções práticas para curtir a folia sem preocupação

Não é preciso dominar técnicas mirabolantes para garantir um visual bonito do começo ao fim do dia (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante a folia, ninguém quer se preocupar com o penteado desabando ou com o cabelo atrapalhando a curtição. Entre blocos, festas e horas de calor, o ideal é apostar em produções que unam estilo, conforto e resistência — tudo o que o Carnaval pede!

A boa notícia é que não é preciso dominar técnicas mirabolantes para garantir um visual bonito do começo ao fim do dia. Com alguns truques simples, é possível facilitar o processo e fazer o penteado durar muito mais, mesmo em meio à dança, ao suor e à agitação.

Maurício Pina, cabeleireiro e diretor artístico da rede de salões Jacques Janine, apresenta sugestões de produções que dialogam com a praticidade que todo mundo busca durante o Carnaval. Com o auxílio dos produtos certos e pequenas adaptações no preparo dos fios, é possível criar penteados versáteis e cheios de personalidade para curtir a folia.

“O segredo está em respeitar a textura natural do cabelo e apostar em finalizações simples, que garantem durabilidade e movimento mesmo nos dias mais quentes”, explica. Confira abaixo!

1. Space buns: também conhecidos como minicoques

O penteado “space buns” une praticidade e estilo, mantendo o cabelo preso e confortável para horas de folia (Imagem: Serhii Yevdokymov | Shutterstock)

Os minicoques são a escolha ideal para quem quer um penteado prático, confortável e cheio de personalidade para encarar horas de folia. Para começar, é importante preparar bem o cabelo, desembaraçando os fios e garantindo uma base mais alinhada. “Para dar firmeza e facilitar o manuseio, vale aplicar um pouco de mousse nas mechas antes de iniciar o penteado”, orienta Maurício Pina.

Com o auxílio de um pente, dividir o cabelo ao meio, formando duas partes iguais. Em seguida, prender cada lado em um rabo de cavalo alto. Torcer cada rabo de cavalo e enrolar o comprimento ao redor do próprio elástico para formar os coques. Finalizar prendendo as pontas com grampos bem firmes e repetir o processo do outro lado. Para um toque mais despojado, o profissional sugere soltar alguns fios na parte da frente do rosto; para quem prefere um acabamento mais carnavalesco, finalizar com um spray de brilho.

Sugestão de produto: Mousse Modeladora Forte Charming.

2. Bubble ponytail: um rabo de cavalo diferenciado

Com elásticos bem distribuídos, o “bubble ponytail” garante charme e durabilidade no Carnaval (Imagem: Featureflash Photo Agency | Shutterstock)

O bubble ponytail é uma ótima opção para quem busca um penteado moderno e resistente para acompanhar a maratona de Carnaval. Para começar a preparar o cabelo, Maurício Pina recomenda que seja aplicado um creme leve para alinhar e controlar o frizz. Depois, prender o cabelo em um rabo de cavalo alto ou médio, de acordo com a preferência.

Em seguida, posicionar elásticos ao longo do comprimento do rabo, mantendo uma distância regular entre eles. “O truque para deixar o penteado uniforme é, com cuidado, puxar levemente os fios entre cada elástico para criar o efeito de bolhas, repetindo o processo até o final do comprimento”, revela o especialista. Para finalizar, aplicar spray fixador para prolongar a durabilidade.

Sugestão de produto: Creme Gloss Defrizante Eu Amo Charming.

3. Tranças finas com piercing de cabelo

Apostar em tranças finas com piercing de cabelo é uma forma prática de incorporar acessórios ao penteado (Imagem: Lucas de Freitas | Shutterstock)

As tranças finas estilizadas com piercing de cabelo estão com tudo! O profissional recomenda priorizar mechas pequenas, principalmente na parte frontal ou nas laterais da cabeça, para evitar peso excessivo e garantir conforto ao longo do dia.

É preciso trançar com cuidado, podendo manter os fios mais rentes ao couro cabeludo ou levemente soltos, conforme o efeito desejado. Prenda as pontas com elásticos transparentes e finalize aplicando os piercings de cabelo ao longo das tranças, distribuindo de forma equilibrada para valorizar o penteado.

Sugestão de produto: Anel de Cabelo Golden Star ProArt.

4. O básico que funciona: coque polido

O “coque polido” é uma escolha segura para quem quer elegância e fios mais controlados na folia (Imagem: L Julia | Shutterstock)

Apesar de o Carnaval ser a época ideal para extravasar e gastar todo o brilho que estava guardado na gaveta, até quem prefere um visual mais básico — como o atemporal coque clean girl — consegue garantir beleza e conforto. Para reproduzir em casa, o diretor artístico recomenda iniciar com a aplicação de cera modeladora nos fios.

Em seguida, deve-se prender o cabelo em um rabo de cavalo e enrolar o comprimento até formar um coque simples. Depois, o ideal é prender o coque com um elástico. “Caso queira inovar, uma opção é apostar em pedrinhas brilhantes ou glitter para finalizar, espalhando pelo topo da cabeça como preferir, ou modelar os pequenos fios — os famosos baby hairs — com uma pequena quantidade de gel, desenhando os fios ao redor da testa”, finaliza o profissional.

Sugestão de produto: Gel Cola Comigo Novex Santo Black Poderoso.

Por Leticia Baggio