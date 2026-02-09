InícioRevista do Correio
Novidades da Netflix: filmes, séries e documentários que estreiam entre 9 e 15 de fevereiro de 2026

Confira os lançamentos eletrizantes que chegam à plataforma de streaming nos próximos dias

Histórias de resistência, mistério e sobrevivência movimentam as estreias da semana na Netflix (Imagem: Mouse family | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Histórias de resistência, mistério e sobrevivência movimentam as estreias da semana na Netflix (Imagem: Mouse family | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana chega movimentada ao catálogo da Netflix com estreias que transitam por universos distintos e carregados de tensão. De um lado, “Salve Geral: Irmandade” expande o drama criminal ao retratar o cenário de caos desencadeado por uma ofensiva da facção após o sequestro de Elisa, filha do fundador. De outro, o dorama “A Arte de Sarah” aposta no suspense psicológico ao revelar a trajetória de uma mulher envolta em identidades inventadas e segredos perturbadores.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix entre 9 e 15 de fevereiro! 

1. Matter of Time (09/02)

Homem com chapéru cinza e camiseta preta conversando com mulher com cabelo longo preto e roupa preta em cadeira de rodas e ao fundo uma mulher com camiseta e jaqueta preta e calça jeans com mão no cabelo
Em “Matter of Time”, Eddie e Jill Vedder unem música e ciência para dar visibilidade à luta por uma cura para a epidermólise bolhosa (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O documentário é dedicado à luta por avanços no tratamento da epidermólise bolhosa (EB), condição genética rara marcada por dores intensas e extrema fragilidade da pele. A produção acompanha o engajamento do músico Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, e de Jill Vedder, sua esposa, responsáveis pela co-criação da entidade EB Research Partnership (EBRP), voltada ao financiamento de estudos que possam acelerar terapias e caminhos para a cura. 

Com depoimentos de pessoas diagnosticadas, familiares, profissionais de saúde e cientistas, além de registros de apresentações beneficentes realizadas em Seattle em 2023, o filme conecta arte e pesquisa para mostrar de que forma a união de diferentes iniciativas pode transformar a realidade de quem convive com a doença.

2. Salve Geral: Irmandade (11/02)

Jovem com cabelo cacheado curto, solto, usando tênis preto, calça jeans, camiseta cinza e preta, jaqueta vermelha sentada no chão ao lado de homem com cabelo curto usando casaco verde e preto, calça jeans e com arma na mão.
Em “Salve Geral: Irmandade”, Cristina enfrenta o submundo do crime para resgatar a sobrinha e impedir que São Paulo mergulhe no caos (Imagem: Reprodução digital | Netflix e O2 Filmes)

O filme, derivado da série “Irmandade”, aprofunda o universo apresentado na produção. A narrativa tem início com a transferência dos chefes da facção para presídios de segurança máxima, situação que provoca instabilidade interna e altera o equilíbrio do crime na capital paulista. Nesse contexto, Elisa (Camilla Damião), filha de Edson (Seu Jorge) — fundador do grupo —, é capturada por agentes envolvidos em corrupção. 

A advogada Cristina (Naruna Costa), tia da jovem, inicia uma arriscada tentativa de resgate. Em reação, a organização decreta o chamado Salve Geral, mobilização que desencadeia ações coordenadas contra forças de segurança pública e mergulha São Paulo em um período de tensão, expondo dilemas sobre lealdade, justiça e relações familiares.

3. Filhos do Chumbo (11/02)

Uma mulher com roupa social listrada e cabelo preso em coque olhando para cruzes em túmulos de crianças
Em “Filhos do Chumbo”, uma médica desafia o regime para revelar a contaminação que ameaça a vida de crianças na Polônia dos anos 70 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história se passa na década de 1970, em uma região industrial da Polônia, e é inspirada em acontecimentos reais. A médica Jolanta Wadowska-Król (Joanna Kulig) começa a notar um aumento preocupante de crianças doentes, com sintomas compatíveis com intoxicação por chumbo. Ao investigar a origem do problema, ela relaciona os casos à atividade de uma siderúrgica local e aos altos níveis de poluição liberados na área.

Determinada a alertar sobre os riscos à saúde dos trabalhadores e de suas famílias, Jolanta procura apoio das autoridades, mas encontra barreiras políticas e tentativas de abafamento. Mesmo sob pressão e ameaças, ela mobiliza a comunidade para denunciar a situação, lutar por tratamento às vítimas e impedir que novas gerações sejam condenadas às mesmas consequências.

4. O Grande Hotel Budapeste (12/02)

Homem com cabelo claro, curto, usando bigode e uniforme de hotel com camisa branca, gravata borboleta preta e colete e terno roxo, com parede de guarda volume vermelha ao fundo
Em “O Grande Hotel Budapeste”, Gustave e Zero se envolvem numa trama de mistério e perseguições após uma herança inesperada (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil)

A história se passa em um famoso hotel europeu no período entre as duas guerras mundiais e acompanha Gustave H. (Ralph Fiennes), o dedicado e excêntrico concierge, e Zero (Tony Revolori), um jovem funcionário que se torna seu protegido. Quando uma rica hóspede morre e deixa para Gustave uma valiosa obra de arte em um testamento inesperado, desencadeia-se uma série de eventos.

Gustave é acusado de um crime que não cometeu, e ele e Zero embarcam numa aventura repleta de perseguições, conspirações familiares e encontros com personagens bizarros enquanto tentam provar sua inocência. Ao mesmo tempo, o hotel e seus frequentadores testemunham as grandes mudanças sociais e políticas que transformam a Europa.

5. A Arte de Sarah (13/02)

Imagem em preto e branca com rosto de uma mulher coreana, com um rastro de sangue escorrendo para um corpo no chão com homem ao lado
Em “A Arte de Sarah”, um investigador tenta desvendar quem foi a mulher que construiu múltiplas identidades para esconder o passado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O dorama acompanha a vida aparentemente impecável de Sarah Kim (Shin Hye-sun), figura influente ligada ao universo do luxo, que começa a ruir quando um cadáver encontrado em Seul é identificado com o seu nome. O caso passa às mãos do investigador Park Mu-gyeong (Lee Joon-hyuk), que logo percebe que quase não existem registros confiáveis sobre a mulher. 

Conforme avança na apuração, ele descobre que Sarah construiu diversas versões de si mesma, sustentadas por documentos forjados e histórias cuidadosamente planejadas. Cada nova pista revela camadas ocultas de manipulação e ambição, colocando em dúvida quem ela realmente foi e quais segredos tentou esconder.

