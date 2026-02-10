InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Temas como finanças, comunicação, relacionamentos e rotina tenderão a ficar mais sensíveis ao longo do dia (Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá mexer com os nativos de maneiras diferentes, trazendo instabilidades, imprevistos e uma necessidade maior de cautela nas decisões. Ao longo do dia, temas como finanças, comunicação, relacionamentos e rotina tenderão a ficar mais sensíveis, aumentando o risco de atitudes impulsivas, mal-entendidos e reações intensas. A seguir, confira as previsões para o seu signo e descubra como enfrentar os desafios com sabedoria!

Áries

Ilustração do signo de Áries contendo o símbolo do carneiro estilizado em fundo amarelado
Os nativos de Áries passarão por instabilidades financeiras ou emocionais, sendo necessário agir com mais controle nas relações (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de transformar a forma como lida com os recursos compartilhados e os valores pessoais. Contudo, poderá enfrentar instabilidades financeiras ou emocionais no processo. Diante disso, será fundamental evitar gastos impulsivos motivados por carência ou pelo desejo de liberdade. O dia exigirá cautela para não comprometer parcerias importantes com reações intensas e precipitadas.

Touro

Ilustração do signo de Touro contendo o símbolo do touro com chifres arredondados em fundo amarelado
Os nativos de Touro precisarão manter estabilidade emocional para atravessar oscilações ligadas ao dinheiro (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Nesta terça-feira, imprevistos poderão surgir nas finanças, acarretando instabilidades em acordos já estabelecidos. Você precisará agir com cautela em relação às finanças compartilhadas e aos compromissos materiais, evitando perdas geradas por mudanças repentinas ou gastos impulsivos. Além disso, deverá manter o controle emocional e buscar estabilidade.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo o símbolo de duas colunas paralelas representando dualidade em fundo amarelado
Os nativos de Gêmeos enfrentarão instabilidades nas parcerias e na comunicação, exigindo mais clareza nas decisões (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com instabilidades significativas nas parcerias e na comunicação com pessoas próximas, bem como mudanças repentinas nos planos. Ademais, o desejo de liberdade poderá entrar em conflito com compromissos afetivos. Diante desses cenários, procure manter a calma, evitar decisões financeiras precipitadas e investir na clareza.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer contendo o símbolo de duas formas curvas opostas associadas ao caranguejo em fundo amarelado
Os nativos de Câncer viverão agitação na rotina e na saúde, demandando flexibilidade diante de imprevistos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você sentirá uma forte agitação na rotina de trabalho e na saúde. Isso porque poderão surgir imprevistos que exigirão adaptações rápidas nas tarefas diárias, gerando estresse. Será necessário tomar cuidado com a comunicação e atentar-se a gastos impulsivos ou excessos na alimentação. Também deverá investir na organização e agir com flexibilidade diante das mudanças.

Leão

Ilustração do signo de Leão contendo o símbolo curvo de círculo com um
Os nativos de Leão deverão conter impulsos para evitar tensões e gastos ligados ao prazer imediato (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você desejará se divertir e expressar a sua criatividade. No entanto, imprevistos poderão atrapalhar os planos de lazer. O dia pedirá que evite gastos excessivos com prazeres momentâneos e tenha cautela com mal-entendidos nas conversas, já que a impulsividade possivelmente irá gerar tensões. O ideal será agir com racionalidade para que a busca por liberdade não prejudique o seu bem-estar.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem contendo o símbolo em forma de “M” com traço final curvado em fundo amarelado
Os nativos de Virgem precisarão equilibrar liberdade pessoal e responsabilidades domésticas (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você poderá se deparar com instabilidades emocionais e imprevistos que afetarão diretamente o ambiente familiar e a sua intimidade. Além disso, mal-entendidos na comunicação e divergências financeiras possivelmente irão gerar tensões com pessoas próximas. Logo, será essencial manter a calma para não agir impulsivamente, assim como equilibrar a sua necessidade de liberdade com as responsabilidades do lar.

Libra

Ilustração do signo de Libra contendo o símbolo da balança estilizada em fundo amarelado
Os nativos de Libra deverão evitar decisões impulsivas para não comprometer relações e compromissos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

A terça-feira trará uma forte instabilidade na comunicação, podendo gerar mal-entendidos e tensões inesperadas nos diálogos. Ao longo do dia, evite decisões impulsivas ou gastos excessivos motivados pelo seu desejo de prazer imediato. Afinal, a falta de clareza poderá afetar os acordos. Também será importante manter a calma diante dos imprevistos, agir com prudência e ouvir o próximo com mais atenção.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo o símbolo em forma de “M” com cauda pontiaguda em fundo amarelado
Os nativos de Escorpião precisarão agir com cautela diante de falhas na comunicação e gastos impulsivos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Haverá necessidade de maior cautela diante de gastos impulsivos e decisões financeiras precipitadas, já que imprevistos poderão surgir e desestabilizá-lo(a). Ainda nesta terça-feira, tenderão a ocorrer mal-entendidos e falhas na comunicação, o que possivelmente impactará os ganhos. Diante desse cenário, a clareza nas negociações e nas compras ganhará ainda mais importância. Também convém evitar atitudes impensadas.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo o símbolo da flecha apontada para cima em fundo amarelado
Os nativos de Sagitário precisarão conter a pressa para evitar mal-entendidos e tensões desnecessárias (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Haverá agitação mental e a necessidade intensa de liberdade, o que poderá gerar conflitos inesperados nas interações. Tenha cautela antes de falar, evitando assim mal-entendidos. Afinal, a pressa em expressar as suas opiniões possivelmente causará instabilidades. Além disso, mantenha a calma diante dos imprevistos e aja com ponderação.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio contendo o símbolo híbrido com
Os nativos de Capricórnio investirão em momentos de introspecção para organizar os pensamentos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você investirá em momentos de introspecção para organizar os pensamentos. Todavia, confusões mentais e falhas na comunicação poderão ocorrer durante o processo. Ademais, a necessidade de se recolher possivelmente irá dificultar a expressão clara das ideias, gerando mal-entendidos com as pessoas ao redor ou distrações em tarefas importantes. Por conta disso, evite tomar decisões precipitadas.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário contendo o símbolo de linhas onduladas paralelas em fundo amarelado
Os nativos de Aquário lidarão com ruídos na comunicação com amigos, exigindo checagem de informações (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você poderá enfrentar dificuldades na comunicação com os amigos. Nesse cenário, também haverá a possibilidade de comentários distorcidos, o que poderá gerar confusões nos planos. Será essencial verificar as informações e evitar discussões precipitadas, pois a pressa em expressar as suas ideias possivelmente causará interpretações erradas ou conflitos desnecessários.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes contendo o símbolo de dois arcos opostos ligados por um traço central em fundo amarelado
Os nativos de Peixes vivenciarão instabilidades na carreira, demandando cautela diante de superiores (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Rupturas inesperadas na carreira poderão surgir, assim como imprevistos repentinos que exigirão uma mudança nos planos. Além disso, será possível que as ambições profissionais entrem em conflito com o bem-estar pessoal e os relacionamentos. Ao longo do dia, evite agir por impulso ou rebeldia diante dos superiores.

