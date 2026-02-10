Manga: 3 sobremesas leves e refrescantes para incluir na dieta

A manga é uma fruta muito querida devido ao sabor doce, à textura macia e à facilidade de uso em várias receitas. Ela combina bem com preparos simples e com versões mais caprichadas, sendo uma ótima escolha para quem busca algo gostoso sem pesar na rotina alimentar, principalmente durante o verão. Isso porque, com ela, é possível preparar sobremesas leves e refrescantes. Confira!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Picolé de manga

Ingredientes

2 mangas maduras descascadas e picadas

200 ml de água gelada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de mel

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as mangas, a água, o suco de limão, o mel e as folhas de hortelã. Bata até obter uma mistura lisa e homogênea. Distribua o preparo em formas próprias para picolé, encaixe os palitos e leve ao congelador por aproximadamente 6 horas ou até ficarem firmes. Retire das formas e sirva em seguida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Musse de manga (Imagem: Romix Image | Shutterstock)

2. Musse de manga

Ingredientes

2 mangas maduras descascadas e picadas

1 colher de sopa de suco de limão

200 g de iogurte natural sem açúcar

100 ml de leite de coco

Folhas de hortelã e cubos de manga a gosto

1 colher de sopa de açúcar demerara

Modo de preparo

No liquidificador, bata as mangas com o suco de limão até obter um purê liso e espesso. Distribua esse creme no fundo de copos ou taças individuais. Leve à geladeira. No liquidificador, coloque o iogurte natural, o leite de coco e o açúcar demerara. Bata até formar um creme claro e homogêneo. Com cuidado, despeje essa mistura sobre a camada de manga já gelada, usando uma colher para não misturar as cores. Leve à geladeira por aproximadamente 2 horas. Antes de servir, finalize com cubos de manga fresca e folhas de hortelã.

3. Manga assada com especiarias e creme gelado de iogurte

Ingredientes

2 mangas firmes descascadas e cortadas em fatias grossas

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de mel

200 g de iogurte natural gelado

natural gelado 1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Disponha as fatias de manga em uma assadeira, polvilhe a canela e o mel e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até ficarem macias e levemente douradas. Retire do forno e deixe esfriar. Em um recipiente, misture o iogurte com o suco de limão até ficar cremoso. Sirva a manga assada fria acompanhada do creme gelado de iogurte.