InícioRevista do Correio
Decoração

7 formas elegantes de inserir o bar nos projetos residenciais

Seja integrado à área social ou inserido de forma mais discreta, o espaço contribui para tornar a rotina mais leve e convidativa

Nos projetos residenciais, o bar deixou de ser apenas um apoio funcional e passou a ocupar um papel mais importante na forma de viver a casa. Ele cria cenários para encontros espontâneos, conversas sem pressa e pausas agradáveis no dia a dia, trazendo charme e personalidade aos ambientes. Seja integrado à área social ou inserido de forma mais discreta, o espaço contribui para tornar a rotina mais leve e convidativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Para a arquiteta Cristiane Schiavoni, não existem fórmulas prontas quando o assunto é bar em casa. Tanto o seu tamanho quanto a localização refletem o desejo de receber bem com personalidade e conforto. A seguir, confira inspirações que mostram como o bar pode se adaptar a diferentes propostas e transformar os projetos residenciais!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Mimetizado na marcenaria da sala de TV

Sala de TV com bar embutido na marcenaria ripada, portas deslizantes abertas revelando adega e nichos iluminados
O bar embutido na marcenaria torna a sala de TV mais acolhedora e funcional (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagens: Carlos Piratininga)

Embora o bar tenha sua presença associada às áreas sociais, ele também pode compor ambientes que entregam uma experiência mais íntima aos seus moradores. Foi assim que Cristiane Schiavoni o executou no segundo andar de uma residência. Ao invés de mantê-lo sempre aberto, por aqui ela optou pela discrição ao ocultá-lo atrás das folhas das portas que acompanham o efeito ripado que faceia uma das laterais do ambiente. “Embora camuflado, o bar ficou muito elegante com as fitas de LED embutidas nos nichos”, analisa.

2. A tradição do bar com balcão

Bar residencial com balcão em granito, prateleiras com garrafas e cadeiras posicionadas ao redor da bancada
O balcão com banquetas cria um espaço descontraído para receber convidados (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagens: Luis Gomes)

De acordo com a arquiteta, a ideia de um bar com balcão, assim como presenciamos nos estabelecimentos comerciais, também pode ser reproduzida nos projetos residenciais. Para um jovem casal – sendo o marido apaixonado por futebol e resenha depois das partidas –, ela incorporou o ambiente em “U” entre a área gourmet, à esquerda, e atrás da sala de jantar.

Com o balcão em granito, Cristiane Schiavoni compôs a marcenaria com armários para as taças, prateleiras para os decanters e rótulos destilados, além da cervejeira embutida.

3. Home theater e bar

Sala de estar com home theater, poltronas voltadas para a tela e bar integrado ao móvel com adega e equipamentos
O bar integrado ao home theater amplia as possibilidades de entretenimento no espaço social (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga)

À primeira vista, o ambiente parece uma antessala antes da mesa de jantar posicionada na varanda. Mas, por aqui, a profissional deixou o local ainda mais agradável com o bar, um telão embutido com projetor e a estrutura de som embutida no forro, transformando a área no clima de cinema.

Ainda sobre o bar, mais uma vez Cristiane Schiavoni valeu-se da marcenaria com as cristaleiras, nicho central com as bebidas destiladas e os vãos que receberam a adega e os equipamentos de áudio e vídeo.

4. Na área gourmet da varanda

Varanda gourmet com bancada, nicho de bar acima da pia e prateleiras com bebidas e utensílios
O bar na varanda gourmet facilita o acesso às bebidas durante encontros (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Rafael Renzo)

Não tem como desassociar o cantinho do bar com a varanda gourmet – ainda mais quando ela conta com uma churrasqueira parrilla, que grelha a carne conforme nossos hermanos uruguaios e argentinos. No nicho acima da bancada da pia, o morador tem fácil acesso às bebidas favoritas.

5. No rack suspenso da varanda de estar

Varanda de estar com rack suspenso e bandeja de bar apoiada sobre o móvel próximo às poltronas
A bandeja de bar no rack suspenso facilita o uso do espaço de estar (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Rafael Renzo)

Se, de um lado, a profissional destinou parte da varanda para a área gourmet, do outro ela produziu um ambiente de estar. Próximo às poltronas, a lateral do rack suspenso recebeu uma magnífica bandeja que deixa a possibilidade de degustar um drinque muito fácil de realizar.

6. Pouco espaço não é desculpa

Bar instalado sob a escada com marcenaria planejada, adega compacta e bandeja com garrafas e copos
O bar sob a escada aproveita áreas residuais de forma funcional (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagens: Carlos Piratininga)

O espaço formado abaixo da escada foi o local perfeito para acomodar a bandeja de bebidas. Isso foi possível graças à marcenaria executada sob medida e que acomodou a cervejeira e os armários onde estão guardados os copos e itens da sala de jantar.

7. Ao lado da cozinha

Cozinha integrada com bancada que funciona como bar, com banquetas, armários escuros e cristaleira lateral com garrafas e copos
É possível também integrar o bar ao lado da cozinha (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Luis Gomes)

Com a cozinha americana inserida como parte da área social do apartamento, a arquiteta estendeu o granito da bancada para distribuir o espaço do bar: na parte superior, as prateleiras com o fundo espelhado e, na parte inferior, a cristaleira para os copos e demais garrafas de bebidas.

Por Henrique Araújo

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 10/02/2026 18:08
    SIGA
    x