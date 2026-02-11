7 dicas para proteger o cabelo do sol, do mar e do cloro no verão

Sol forte, calor, mergulhos no mar e na piscina, vento e lavagens mais frequentes fazem do verão uma delícia para a rotina, mas também um verdadeiro teste de resistência para os cabelos. Nessa época do ano, os fios ficam mais expostos a agressões externas que causam ressecamento, frizz, opacidade e até quebra da fibra capilar.

Segundo Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica em processos capilares da Embelleze, o segredo para atravessar a estação com fios bonitos e saudáveis está em adotar uma rotina de cuidados mais consciente, com atenção redobrada à limpeza, à proteção e ao tratamento contínuo.

“No verão, o cabelo precisa ser tratado como em uma verdadeira terapia capilar em casa. Não basta apenas lavar e finalizar: é fundamental repor tudo o que os fios perdem com o sol, o sal e o cloro, mantendo a saúde da fibra ao longo de toda a estação”, explica.

A seguir, confira dicas para cuidar dos fios durante o verão!

1. Lavagem: escolher o shampoo certo e respeitar a frequência

Com o calor, é comum lavar o cabelo com mais frequência, seja por causa do suor, da praia ou da piscina. Isso não é um problema, desde que o shampoo seja adequado. “O ideal é optar por shampoos suaves, que limpem sem ressecar ou retirar demais a oleosidade natural dos fios”, orienta Ana Regina Farias.

Fórmulas muito adstringentes podem piorar o ressecamento, deixando o cabelo mais áspero e opaco. Ela reforça que, no verão, lavar mais vezes não significa tratar menos, pelo contrário: é preciso compensar com mais hidratação e tratamento.

2. Sol, mar e piscina: por que eles danificam tanto o cabelo?

A radiação solar degrada a fibra capilar e desbota a cor. Já o sal e o cloro abrem as cutículas do fio, facilitando a perda de água, nutrientes e massa capilar. “O resultado é um cabelo mais poroso, áspero, com frizz, embaraço e menos brilho. Em casos mais extremos, pode haver quebra e afinamento dos fios”, explica a especialista.

Por isso, além de enxaguar o cabelo sempre que sair do mar ou da piscina, é fundamental apostar em produtos que ajudem a criar uma rotina de proteção e reparação contínua.

3. Proteção solar para os fios: um passo que muita gente esquece

Assim como a pele, o cabelo também sofre com os danos dos raios UV. Produtos com proteção térmica e solar ajudam a minimizar esses impactos, criando uma barreira contra o ressecamento e a perda de cor. “É um cuidado simples que faz muita diferença, principalmente para quem passa o dia ao ar livre”, destaca Ana Regina Farias.

4. Frizz no verão: vilão comum, mas evitável

O frizz aumenta no verão, principalmente por causa da desidratação e da porosidade dos fios. Quando o cabelo está ressecado, ele tenta absorver a umidade do ar, o que deixa os fios arrepiados e desalinhados. Para reduzir o problema, o ideal é investir em finalizadores hidratantes, óleos leves e evitar pentear o cabelo totalmente seco após o banho de mar ou piscina.

Produtos com óleos nutritivos ajudam a restaurar os fios (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

5. O que o cabelo mais precisa no verão: hidratação, nutrição ou reconstrução?

A resposta, segundo Ana Regina Farias, é: “depende do estado do fio, mas, em geral, o verão pede foco em hidratação e nutrição.” No verão, a maioria dos cabelos sofre mais com a perda de água e de lipídios do que de massa. Por isso, hidratar e nutrir costuma ser mais urgente do que reconstruir. “Produtos formulados com óleos nutritivos são ótimos para hidratar e ajudar a restaurar a maciez e o brilho”, indica a especialista.

“Já para devolver os lipídios perdidos e combater o ressecamento e o frizz, produtos com óleo de coco são uma opção nutritiva e poderosa”, orienta. Caso o fio esteja muito danificado, quebradiço ou com aspecto elástico, aí, sim, entra a etapa da reconstrução. “Aqui recomendo o Tratamento Reconstrutor Novex Recarga de Queratina Brasileira, que oferece queratina concentrada para reforçar a estrutura dos fios”, explica.

6. Terapia capilar em casa: como montar uma rotina simples e eficiente

Cuidar do cabelo no verão não precisa ser complicado. Com os produtos certos e constância, é possível criar uma verdadeira terapia capilar em casa, focada em manter o fio equilibrado, protegido e saudável. “A proposta é justamente olhar para o cabelo com mais atenção e tratar de forma contínua, não só quando ele já está muito danificado”, explica a especialista.

Uma rotina básica inclui shampoo suave, condicionador hidratante, máscara de hidratação e/ou nutrição de 1 a 2 vezes por semana, produto ou leave-in com proteção térmica e solar, além de um cuidado extra noturno ou de tratamento contínuo, quando possível.

7. Cabelo bonito no verão é resultado de constância, não de milagre

Para Ana Regina Farias, o maior erro é tentar resolver tudo com um único produto ou tratamento pontual. “Quando você mantém uma rotina de cuidados de maneira contínua, mesmo que simples, o cabelo responde melhor, fica mais resistente e atravessa o verão muito mais bonito. É isso que a gente chama de transformar o cuidado capilar em um verdadeiro ritual”, finaliza.

Por Denyze Moreira