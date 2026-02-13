Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/02/2026

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros poderá trazer, para alguns nativos, um clima de cobranças, exageros e expectativas elevadas. Para outros, haverá a busca por descimento e mais conforto. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como superar os desafios do dia!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

Os nativos de Áries deverão se organizar e estabelecer limites claros nas atividades profissionais (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com fortes cobranças na carreira, o que irá gerar um cansaço físico e mental. Diante desse cenário, será fundamental ser realista e disciplinado(a) para não se perder em promessas vagas ou expectativas irreais que poderão afetar a imagem profissional. Também deverá se organizar e estabelecer limites claros em suas atividades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Touro

Será necessário que os nativos de Touro evitem se perder em expectativas vagas ou promessas incertas (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você precisará ser mais realista e prático(a) em relação aos projetos de longo prazo, pois limitações burocráticas ou cobranças rígidas poderão atrasar o seu progresso. Será necessário evitar se perder em expectativas vagas ou promessas incertas, assim como organizar as metas com maturidade.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos precisarão ser mais realistas em relação aos projetos de longo prazo (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você precisará ser mais realista em relação aos projetos de longo prazo, pois limitações burocráticas ou cobranças poderão atrasar seu progresso. Será importante evitar expectativas vagas ou promessas incertas, além de agir com disciplina e organizar metas com maturidade.

Câncer

O ideal será que os nativos de Câncer tomem cuidado com as expectativas nos relacionamentos e nas finanças (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

A tendência será que enxergue as pessoas de forma distorcida, o que poderá gerar decepções e mal-entendidos nos relacionamentos. Além disso, o desejo de crescimento e o otimismo exagerado nas parcerias possivelmente levarão a compromissos financeiros ou emocionais que você não conseguirá cumprir a longo prazo. Logo, tome cuidado com as expectativas.

Leão

Será fundamental que os nativos de Leão evitem assumir mais compromissos do que conseguirão cumprir (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você irá se deparar com excessos na rotina de trabalho e na saúde, o que poderá causar um desgaste físico desnecessário. Portanto, procure ter moderação, evitando assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. Ademais, busque agir com disciplina e evitar gastos desnecessários ao longo do dia.

Virgem

Será um dia importante para os nativos de Virgem buscarem o equilíbrio entre a vontade de se divertir e as responsabilidades cotidianas (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você precisará ter cautela para não exagerar na busca por prazeres ou nos gastos com lazer. Afinal, haverá tendência a ultrapassar os limites financeiros e pessoais. Será um dia importante para buscar o equilíbrio entre a sua vontade de se divertir e as responsabilidades cotidianas, evitando assim que o excesso de otimismo afete a organização dos recursos.

Libra

Os nativos de Libra se sentirão divididos entre as obrigações familiares e o desejo de expansão (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Haverá tensões entre as obrigações familiares e o desejo de expansão, o que poderá levar a gastos excessivos na busca por conforto emocional. Será necessário evitar prometer mais do que conseguirá cumprir, pois o otimismo irrealista possivelmente levará a decepções e desorganização no lar e nas emoções.

Escorpião

O desejo dos nativos de Escorpião em expandir a rede de contatos precisará de moderação (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Ao longo desta sexta-feira, o excesso de confiança poderá levar a mal-entendidos e distorções em suas interações. Logo, deverá ter cautela com as palavras e evitar promessas exageradas. Além disso, será possível que o desejo de expandir a rede de contato ou convencer os outros sobre as suas ideias precise de moderação.

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão ser mais realistas em relação ao setor financeiro (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você precisará ser realista e organizar bem os recursos, assim como ter mais cautela com gastos impulsivos e investimentos arriscados. Afinal, o excesso de otimismo poderá comprometer a vida financeira. Lembre-se que o retorno material que espera talvez não se concretize.

Capricórnio

Ao longo desta sexta-feira, será essencial que os nativos de Capricórnio evitem o excesso de confiança e ajam com consciência e maturidade (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você tenderá a agir de forma exagerada nas iniciativas pessoais, o que poderá ocasionar gastos ou promessas difíceis de cumprir. Além disso, o desejo de crescimento rápido possivelmente levará a situações arriscadas. Logo, evite o excesso de confiança e procure agir com consciência e maturidade.

Aquário

A sexta-feira pedirá que os nativos de Aquário evitem o excesso de otimismo, gastos desnecessários ou promessas ilusórias (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

O desejo de expansão e conforto material poderá entrar em conflito com a necessidade de recolhimento. Ademais, o excesso de expectativas nos planos possivelmente causará frustrações, especialmente ao se deparar com a realidade. Logo, procure evitar o excesso de otimismo, gastos desnecessários ou promessas ilusórias.

Peixes

Será necessário que os nativos de Peixes tenham cautela ao lidar com amizades ou projetos em grupo (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você precisará agir com cautela ao lidar com amizades ou projetos em grupo, pois haverá tendência a mal-entendidos e desilusões com pessoas próximas. Será fundamental estabelecer limites claros, não permitindo que expectativas irreais ou promessas vagas comprometam a segurança e o andamento dos projetos coletivos.